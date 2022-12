Conheça o perfil do secretário Basílio Bezerra

O governador Mauro Mendes definiu que o secretário de Estado de Planejamento e Gestão segue sendo Basílio Bezerra.

Confira aqui o perfil do gestor:

Basílio Bezerra Guimarães dos Santos é graduado em Ciências Contábeis e servidor de carreira do Estado. Já atuou como gerente financeiro na Polícia Judiciária Civil do Estado Mato Grosso, coordenador contábil e superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso e secretário adjunto de Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e contador geral do Município de Cuiabá. Foi professor titular da disciplina de Finanças Públicas do curso de ciências contábeis das Faculdades Integradas Cândido Rondon. Em 2017 exerceu a função de Diretor Administrativo e Financeiro da Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação, bem como a atividade de Perito em Cálculos Extrajudiciais. Foi presidente do MT Saúde, cargo que acumulou com o de secretário adjunto Executivo da Secretaria de Estado de Fazenda. Assumiu a Seplag em 2019.

