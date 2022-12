Conheça o perfil do secretário-chefe Jordan Espíndola

O governador Mauro Mendes definiu que o secretário-chefe do Gabinete de Governo será Jordan Espíndola.

Confira aqui o perfil do gestor:

Jordan Espíndola tem bacharelado em Segurança Pública e Direito, é especialista em gestão de Segurança Pública e mestre em Direito. Ele ingressou na Polícia Militar em 2005 e serviu no 9º Batalhão (Coxipó), na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), no Gabinete do Comandante Geral, na Diretoria de Ensino e na Assessoria Jurídica da corporação. Na gestão Mauro Mendes, Jordan iniciou como ajudante de ordens do governador e, em 2020, assumiu a chefia do Gabinete de Governo.

Fonte: GOV MT