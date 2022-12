Conheça o perfil do secretário-chefe Mauro Carvalho

O governador Mauro Mendes definiu que o secretário-chefe da Casa Civil segue sendo Mauro Carvalho.

Confira aqui o perfil do gestor:

Mauro Carvalho Junior é empresário. Natural de Bauru (SP), se mudou para Mato Grosso há quase 40 anos para trabalhar como trainee na fábrica da Coca-Cola. Em 1989, criou sua própria revendedora de bebidas, que hoje opera em várias cidades de Mato Grosso e do Brasil. Também atua no ramo de energia. Assumiu o cargo de secretário-chefe da Casa Civil na gestão Mauro Mendes, onde permaneceu até março de 2022. Atualmente, é primeiro suplente de senador e retornou à Casa Civil a pedido do governador.

Fonte: GOV MT