Conheça os tipos de garantias aceitas pela Desenvolve MT e como utilizá-las

Na hora de contratar um financiamento, contar com garantias adequadas é essencial para a aprovação do crédito. Na Desenvolve MT, são aceitas três modalidades de garantias: aval de terceiro, fundo garantidor e garantia real. No caso da linha de crédito Desenvolve Transporte, o cliente tem a possibilidade de utilizar o veículo como garantia para viabilizar a contratação do crédito.

Após a análise da proposta, que leva, em média, oito dias úteis, a Desenvolve MT apresenta as opções viáveis de garantia, conforme o perfil de crédito do cliente. Neste momento, o cliente escolhe a alternativa que mais se adequa à sua realidade.

Conheça abaixo os tipos de garantias que podem ser apresentadas na Desenvolve MT no momento de solicitar o crédito.

Aval de Terceiro

O aval de terceiro, conhecido como avalista, é uma alternativa comum para operações de crédito. Nesse caso, a pessoa indicada assume a responsabilidade pelo pagamento da dívida caso o tomador não consiga cumprir com as obrigações. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de renda e de endereço, além de passar por uma análise de capacidade de pagamento.

Garantia Real

A garantia real, por sua vez, envolve bens como imóveis ou veículos. Essa modalidade é obrigatória em operações acima de R$ 300 mil e exige que o bem apresentado tenha valor mínimo de 150% do crédito solicitado. Veículos são aceitos se estiverem registrados no CNPJ da empresa, e imóveis precisam ser comprovadamente não únicos, no caso de pessoa física, para proteger o patrimônio familiar.

Fundo Garantidor

Já o fundo garantidor é uma solução criada para ampliar o acesso ao crédito. A Desenvolve MT opera com dois fundos, o MT Garante (Fundo de Aval Garantidor do Governo de Mato Grosso) e o FAMPE (Fundo de aval para as micro e pequenas empresas), uma iniciativa do Sebrae.

Esses fundos substituem a exigência de garantias convencionais e possuem critérios próprios de aprovação. Quando aprovado, o fundo garantidor cobre até 80% do valor da operação de crédito, funcionando como um fiador parcial. Durante a análise da proposta, o cliente é avaliado para saber se o mesmo se encaixa nos requisitos para utilização da modalidade.

Em 2025

De janeiro a abril de 2025, a Desenvolve MT operou mais de R$ 18,5 milhões em crédito com o apoio de fundos garantidores, ampliando o acesso ao financiamento para empreendedores e produtores rurais que não dispõem de garantias reais.

Desse total, pouco mais de R$13 milhões foram viabilizados com o MT Garante, fundo do Governo de Mato Grosso, enquanto mais de R$ 5,5 milhões contaram com a garantia do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas, administrado pelo Sebrae.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT