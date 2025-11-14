ConheçaSinop: Parque Florestal é o refúgio verde que conecta a cidade à biodiversidade amazônica

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, realiza manutenção nas ruas 01, 02 e 03 da Comunidade Nossa Senhora de Fátima. O serviço é executado ao longo dessa semana e consiste na colocação de cascalho e no patrolamento e compactação do solo para garantir a durabilidade do serviço. Outras estradas também recebem os mesmos trabalhos.



O objetivo da manutenção é garantir aos moradores da região e aos condutores que realizam, com veículos pesados, o escoamento da produção regional, as boas condições de trafegabilidade e evitar pontos de atoleiros nas vias administradas pelo município. O secretário da pasta, Vilmar Scherer, acompanha o serviço e garante que a Prefeitura tem intensificado os trabalhos nas áreas rurais para proporcionar qualidade de vida à população.



“Essa semana o trabalho foi concentrado nas ruas 01, 02 e 03 da Comunidade Fátima. Cascalhamos as ruas, fizemos patrolamento e compactamos o cascalho para garantir a vida útil maior desse serviço. Os maquinários da Prefeitura e os servidores estão em uma força tarefa para concluir os serviços de manutenção dessas ruas públicas para garantir o bom tráfego dos motoristas”, disse ele.



Scherer explica que outras estradas também receberam os serviços. Ao menos duas vicinais recebem essa manutenção. “Estamos com três frentes de trabalho simultâneos. Temos dois caminhões na Estrada Lívia, termiando o serviço lá. Temos outra turma com caminhões, também, na Estrada Lucila e esses também dividem os puxamentos [cascalho] para Comunidade Fátima. E temos uma equipe com maquinários na cascalheira”, explicou.



Fonte: Assessoria de Comunicação Autor: Roneir Corrêa

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT