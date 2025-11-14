Connect with us

CIDADES

#ConheçaSinop: Parque Florestal é o refúgio verde que conecta a cidade à biodiversidade amazônica

Publicado em

14/11/2025
Com mais de 100 hectares de mata nativa preservada, o Parque Natural Municipal Florestal (PNMF) é um dos principais cartões-postais de Sinop e representa um dos mais importantes espaços de conservação da biodiversidade da região. Localizado na área norte do município, o parque abriga centenas de espécies de plantas, aves e mamíferos, entre eles o Macaco-Aranha-da-Cara-Branca, que é um dos símbolos da fauna amazônica e está ameaçado de extinção.
 
A área é composta por três fragmentos florestais (R-10, R-11 e R-12), que juntos somam 103,98 hectares de floresta de transição entre Amazônia e Cerrado. Criado oficialmente pela Lei nº 2.067/2014, o Parque Florestal tem como objetivo a preservação dos ecossistemas naturais e o incentivo à pesquisa científica, à educação ambiental e ao turismo ecológico.
 
Além do valor ambiental, o espaço é um refúgio para quem busca lazer e bem-estar. Com trilhas ecológicas, lago, biblioteca, quadras esportivas, campo de futebol, parque infantil e áreas de convivência, o local é ponto de encontro de famílias, atletas, estudantes e turistas.
 
Educação e pesquisa
 
Mais do que um atrativo turístico, o Parque Florestal é um verdadeiro laboratório a céu aberto. Escolas da rede municipal utilizam o espaço para atividades de educação ambiental e professores universitários desenvolvem ali aulas práticas e pesquisas científicas.
 
De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), toda unidade desse tipo deve possuir um plano de manejo para orientar o uso sustentável da área, o zoneamento, o monitoramento da fauna e flora e as ações de conservação. Em Sinop, esse plano foi estruturado em parceria com universidades e órgãos ambientais.
 
A docente da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Elaine Dione, destaca a relevância científica e simbólica do parque para a região. “A primeira palavra que define o Parque Florestal é biodiversidade. Em um espaço de fácil acesso, temos um exemplo da riqueza natural da região. A segunda palavra é contemplação. É um espaço para observar a vida no ritmo da natureza e resgatar nossa conexão com ela. É um lugar que conta a história da nossa floresta e te faz mergulhar nessa história de forma profunda”, afirmou.
 
Segundo a professora, a parceria entre a UFMT e o município tem fortalecido o papel do parque como unidade de conservação e espaço educativo. “A UFMT vem em parceria com o município para a implantação do plano de manejo do Parque Florestal. Os programas previstos no plano buscam fortalecer a compreensão e o envolvimento da população com essa unidade, essencial para o equilíbrio ambiental de Sinop”, ressaltou.
 
Atrativo turístico
 
A diretora de Turismo da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Leidiane Viegas, explica que o Parque Florestal sempre foi um símbolo da cidade e está vivendo um novo momento, voltado para o ecoturismo. “O Parque Florestal sempre foi o cartão-postal de Sinop, a nossa referência de turismo e lazer. Agora, temos um novo momento do parque, como um laboratório vivo do ecoturismo, com dias específicos de visitação para turistas, pesquisadores e visitantes de outros estados e países”, destacou.
 
Leidiane reforça que o município tem buscado transformar o parque em referência nacional e internacional em turismo sustentável. “O birdwatching, que é a observação de pássaros, tem crescido muito no mundo. Estima-se que existam mais de 100 milhões de observadores. Também queremos trazer esse público para movimentar a economia local e tornar Sinop uma referência em turismo de contemplação, não só em Mato Grosso, mas no Brasil e fora dele”, afirmou.
 
Para a diretora, o turismo ecológico que o Parque Florestal oferece é um modelo de desenvolvimento responsável. “O turista que vem para contemplar quer deixar o local como encontrou. É um turismo de baixo impacto, que preserva e ao mesmo tempo agrega economicamente ao município”, completou.
 
Valorização e contemplação
 
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, destaca o valor ecológico e simbólico do parque para Sinop. “Aqui temos uma das maiores preciosidades do município. São mais de 103 hectares de preservação pura dentro de um perímetro urbano. É uma das maiores reservas ambientais do estado nesse formato. As pessoas podem contemplar e se conectar com a natureza, observando primatas, aves e a vida que se manifesta em cada detalhe”, disse.
 
Para ele, o local é uma oportunidade única de contato com o meio ambiente. “Qualquer pessoa do mundo pode conhecer um pedacinho da Amazônia dentro de uma das cidades que mais se desenvolvem no país. A temperatura, o som dos pássaros, a sensação de estar conectado com o melhor do mundo é indescritível. Venham para o Parque Florestal e lembrem que aqui vocês são visitantes. Evitem sujeira, não toquem nos animais, apenas observem e registrem. É uma área que pertence à natureza”, destacou.
 
O secretário também ressalta que o parque foi pensado para ser acessível a todos. “Crianças fazem trilhas aqui e agora temos trilhas adaptadas para cadeirantes. Essa inclusão é uma característica de Sinop e mostra que o parque é para todos. Além de lazer, o parque é um espaço de pesquisa e de educação ambiental. Universidades e pesquisadores utilizam a área para desenvolver conhecimento e fortalecer a relação da comunidade com a conservação”, afirmou.
 
Reabertura em novo formato
 
O Parque Natural Municipal Florestal será reaberto ao público em novo formato na próxima quarta-feira (19). O anúncio foi feito pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O novo modelo inclui atividades de educação ambiental, visitação guiada, turismo de contemplação nacional e internacional e expedições científicas.
 
O funcionamento será de sexta a domingo, das 8h às 17h, sem interrupção para almoço. Às segundas-feiras, o parque permanecerá fechado para limpeza e manutenção. Já às terças, quartas e quintas-feiras, o espaço será destinado a visitas agendadas para escolas, grupos turísticos e pesquisas científicas. Os agendamentos poderão ser realizados pelo WhatsApp (66) 99651-2891.
 
Turismo em Sinop
 
O Parque Florestal está entre os atrativos destacados no site Conheça Sinop, que reúne informações, vídeos, fotos e dados sobre os segmentos turísticos locais, com o objetivo de valorizar as belezas e experiências que a cidade oferece. Mais informações sobre o Parque Florestal e sobre os outros destinos da cidade estão disponíveis no site pelo link: https://conheca.sinop.mt.gov.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

