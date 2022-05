Conhecimento e tecnologia será a marca do Senar no Agrobalsas 2022

Com equipe especializada comandada pelo presidente Raimundo Coelho e o superintendente, Luiz Figueiredo, o Senar levará à Agrobalsas 2022, conhecimento e tecnologia, por meio de cursos, palestras, debates e visitação ao estande, que reunirá Oficinas de Farinha de mandioca e de Cachaça em um mesmo espaço, com vistas a atrair o maior número de pessoas possível, especialmente o público rural, a quem o trabalho da Instituição se destina.

AgroBalsas é um dos maiores eventos de agronegócio no Maranhão. Nele são oferecidos, anualmente, desenvolvimento e inovação tecnológica, transferência de informações nacionais e internacionais e, principalmente, tecnologia avançada. Há no espaço as grandes marcas e oportunidades para prospecção do desenvolvimento regional que é apresentado ao público, realizando negócios e atraindo clientes com a participação de Instituições de grande relevância, empresários, produtores rurais, pecuaristas, educadores, estudantes, comércio varejistas, prestadores de serviços, dentre outros.

Nesta edição, o Senar escolheu uma programação enxuta e coesa voltada para um público exigente como é o caso daqueles que acompanham o trabalho da Instituição. Destaque para os cursos de Operação e Manutenção de Máquinas e Tratores Agrícolas, Avicultura, Piscicultura e Alimentação Alternativa. Uma novidade é o curso de Operação com Drone para utilização na produção rural, que será ministrado por instrutor do Senar Piauí.

Palestra e visitação

Paralelo a isso o Senar preparou recepção para os seus protagonistas, no Encontro com Produtores Rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), no sul do Estado. Também haverá visitação e palestra voltada para a turma de Aprendizagem Rural (Jovem Aprendiz), curso realizado em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais e empresas parceiras sediadas no município.

Outro destaque da participação do Senar na Feira, é a participação do coordenador regional, Egon Bastos, no debate “Mesa redonda e conectividade no cerrado: a segurança e minimização de riscos agropecuários”, a ser realizado no auditório da Fapcen.

Sempre pensando no melhor para o produtor rural, o Senar e o Banco do Nordeste Brasileiro (BNB), lançam na oportunidade o programa Prodeter, voltado para investimentos na exploração da ovinocaprinocultura. O Acordo será assinado entre o Senar e o banco.

Um supervisor de campo do Senar, permanecerá durante os cinco dias, no estande, para dirimir dúvidas e orientar aquele produtor rural que necessitar de conhecimento e gestão em seus negócios.

De acordo como o superintendente do Senar Luiz Figueirêdo, “o AGROBALSAS é uma feira tecnológica que oportuniza entidades parceiras como o Senar, montar fortes links com os produtores na condução de pacotes tecnológicos, para implementar inovações nas explorações agrossilvipastoris, melhorando a rentabilidade do produtor rural”.