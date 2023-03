Conquistas obtidas no âmbito institucional são destacadas

Contribuir para a ciência e despertar em jovens estudantes da Escola Estadual Cel. Rafael de Siqueira, localizada no município de Chapada dos Guimarães, a vocação para investigação sobre a importância do bioma Cerrado. Este é um dos objetivos do E-book “Raízes do Conhecimento”, projeto viabilizado parcialmente com recursos, na ordem de R$ 53 mil, do Banco de Projetos e Entidades (Bapre) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o promotor de Justiça Leandro Volochko, que atua em Chapada dos Guimarães, os recursos são provenientes de dois termos de ajustamento de conduta firmados na área do meio ambiente. Os acordos foram celebrados em procedimentos que investigaram denúncias sobre a exploração econômica de cavernas na região sem a regular apresentação do Plano de Manejo Espeleológico e irregularidades ambientais de imóvel rural.

O E-book “Raízes do Conhecimento” traz estudos sobre o potencial histórico, ambiental e etnográfico de Chapada dos Guimarães; a identidade Quilombola no município; uso de aplicativos na identificação de plantas com propriedades medicinais existentes no cerrado, entre outras informações.

No prefácio, o professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Caiubi Emanuel Souza Kuhn, ressalta que a iniciativa cria um caminho que interliga o conhecimento acadêmico e popular, a educação, a tradição e as regionalidades. “Projetos como esse possuem um grande poder de transformação, pois incentivam os estudantes a se dedicarem ao universo científico e a enxergarem o conhecimento e a pesquisa como um caminho cheio de oportunidades e descobertas”, escreveu. Acesse aqui o E-book

Bapre – Instituído em 2020, o Banco de Projetos e Entidades foi criado com o objetivo de assegurar a centralização das informações em nível estadual e facilitar a viabilização e destinação de recursos oriundos da atuação institucional. De acordo com o Ato Administrativo que dispõe sobre o assunto, as iniciativas apresentadas podem contemplar o desenvolvimento de ações específicas, entrega de produtos, serviços ou resultados. Iniciativas que contribuam para o fortalecimento das instituições que atendam a defesa de direitos ou interesses difusos ou coletivos também podem ser inscritas.

Fonte: MP MT