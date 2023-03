Conselheiros e procurador do MPC participam de aula magna sobre nova Lei de Licitações com ministro do TCU

Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT

Em reunião na manhã desta segunda-feira (6), o corregedor-geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, e o corregedor-geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, traçaram estratégias de aproximação entre as instituições.

“A ideia é consolidar este diálogo entre as corregedorias, o que é uma estratégia que o nosso presidente, José Carlos Novelli, vem adotando com outras instituições. O desembargador demonstrou interesse e deixou as portas abertas da Corregedoria do Tribunal de Justiça para trabalharmos em conjunto”, explicou o conselheiro.

As instituições já têm acordos bem-sucedidos em andamento, como o firmado entre suas escolas. Além disso, em fevereiro, assinaram termo de cooperação técnica para participação efetiva do Poder Judiciário no Interage TCE, programa que institucionalizou o diálogo entre o órgão de controle externo e os agentes públicos municipais.

Agora, o diálogo entre os corregedores pode resultar em ações imediatas, como a realização da Semana da Ética. “Dentre as propostas construídas hoje, debatemos, de imediato, a realização da Semana da Ética, que faremos aqui na primeira semana de maio”, adiantou Guilherme Antonio Maluf.

A programação considera o Dia Nacional da Ética (2 de maio) e fomenta condutas mais idôneas, especialmente na administração pública. Em 2022, o tema foi amplamente abordado pela Corregedoria do TCE-MT, que lançou a cartilha de conscientização e combate ao assédio moral e sexual e o Código de Ética do Tribunal.

