Conselho aprova projetos que melhoram Construção Civil e regularização fundiária em Cuiabá

De 2 a 6 de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano promove a Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6). A programação conta com palestras, oficinas, trilhas ecológicas e ações comunitárias, em parceria com o CREA-MT e o Sebrae-MT. O objetivo é promover reflexão, aprendizado e ações práticas em prol da sustentabilidade e da preservação dos recursos naturais.

As atividades envolvem estudantes, gestores públicos, profissionais, ONGs e a comunidade em geral, promovendo um movimento coletivo de conscientização e responsabilidade ambiental.

“O passivo ambiental de Cuiabá é enorme e precisamos começar a resgatar isso. A Semana do Meio Ambiente abre discussões essenciais, como a situação dos nossos córregos. Temos mais de 20 córregos urbanos que, infelizmente, hoje funcionam como canais de esgoto. Precisamos mudar essa realidade. A água é rede de vida dentro da cidade”, destacou o secretário José Afonso Portocarrero.

A abertura do seminário trará a palestra da professora Eliana Rondon, da UFMT, com uma pesquisa que propõe uma mudança cultural em relação aos córregos urbanos e rios como o Cuiabá e o Coxipó. “Esses cursos d’água foram muito maltratados ao longo do crescimento da cidade. Precisamos promover um desenvolvimento sustentável com a participação ativa da população”, completou o secretário.

Programação

As palestras ocorrem no Centro Sebrae de Sustentabilidade, de 2 a 5 de junho, com especialistas que abordarão temas como:

Queimadas e mudanças climáticas

Proteção das nascentes e uso sustentável da água

Construção sustentável e bioarquitetura

Logística reversa e gestão de resíduos

Educação ambiental nas escolas

Atuação da Defesa Civil em eventos climáticos extremos

Tecnologia e sensoriamento remoto

Papel das instituições públicas na proteção ambiental

Palestrantes confirmados:

Elaine Rondon (pesquisadora – Niesa)

Rosangela Gomes Soto (engenheira agrônoma – INPEV)

Jean Pelicari (diretor – Projeto Lixo Zero)

Luiz Carlos da Costa (major – CBMMT)

Alessandro Borges (coronel – CBMMT e secretário adjunto de Defesa Civil)

Fabiani Dalla Rosa Barbosa (vice-coordenadora – NPED)

Gerson Natlício Barbosa (procurador de Justiça)

Antônio Horácio da Silva Neto (juiz – Vara do Meio Ambiente de Cuiabá)

João Lucas (arquiteto)

José Afonso Portocarrero (secretário de Meio Ambiente e arquiteto)

Luciane Cleonice Durante (engenheira civil e doutora)

Inscrição: Os participantes das palestras receberão certificado. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/5XrqiDgQB1a1f3Eu5.

Atividades práticas

Trilhas ecológicas – Dia 3, no Horto Florestal, com observação da fauna e flora nativa.

Treinamento de combate a incêndios – Dia 6, no Parque Jonas Pinheiro (Acrimat), com o major Vinícios (Corpo de Bombeiros BEA). A inscrição será feita no local, no dia 2. As vagas são limitadas.

Homenagem às vítimas de feminicídio

No dia 5 de junho, em parceria com o Ministério Público, será realizado o plantio de 64 mudas de ipês roxos no Parque da Família, em homenagem às vítimas de feminicídio em Mato Grosso. O número pode aumentar, incluindo os casos registrados em maio. Também será criado o Memorial das Vítimas, identificando o local onde as árvores foram plantadas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT