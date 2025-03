Conselho de Turismo de MT aprova R$ 5,5 milhões para realização da FIT Pantanal 2025

O Conselho Estadual de Desenvolvimento de Turismo (Cedtur) aprovou, por unanimidade, o repasse de R$ 5,5 milhões do Fundo Estadual de Desenvolvimento e Turismo (Funtur) para a realização da Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) 2025. O evento ocorrerá de 5 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal.

O fundo é administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e o secretário e presidente do Cedtur, César Miranda, destacou que a feira deverá ser ainda maior nesta edição em relação a 2024, justificando assim a necessidade de um aporte maior. A FIT Pantanal é realizada pela Fecomércio em parceria com o Governo do Estado, por meio da Sedec.

Durante a apresentação da proposta, os organizadores do evento, Alcimar Moretti e Jaime Okamura, demonstraram que a feira contará com um número maior de expositores neste ano, além de 1.080 m² adicionais de espaço interno, agora climatizado, após a reforma do Centro de Eventos.

“No ano passado, tivemos um crescimento de 33% nas negociações, tanto nas feiras de artesanato e turismo rural quanto nas rodadas de negócios organizadas pelo Sebrae. Em 2024, realizamos rodadas internacionais online, mas, neste ano, elas serão presenciais, com a participação de oito operadores de turismo e representantes de oito países, o que deve ampliar as oportunidades de negócios”, explicou Alcimar.

Em 2024, a feira atraiu 65 mil visitantes e a rodada de negócios nacional movimentou R$ 16 milhões em 195 negociações, um crescimento de 60%, enquanto a Rodada Internacional, realizada online, prospectou R$ 11,5 milhões, totalizando R$ 27,5 milhões em negócios — quase três vezes mais que os R$ 10,2 milhões de 2023.

Já a Feira de Artesanato reuniu 105 artesãos, que faturaram R$ 210,6 mil, um aumento de 114,77% em receita e 76,67% em peças vendidas. A Agricultura Familiar arrecadou R$ 550 mil, R$ 200 mil a mais que no ano anterior, beneficiando 320 produtores de 47 municípios. Já o Festival Gastronômico, com 12 espaços de gastronomia e 24 de Bulixo Cuiabano, faturou mais de R$ 260 mil em quatro dias, reforçando a valorização da cultura e da gastronomia regional.

Jaime Okamura ressaltou que, em 2024, a FIT Pantanal recebeu um público mais jovem e um número significativo de famílias com crianças. Por isso, para esta edição, foram planejadas atrações como o Espaço Kids e outras ativações voltadas a esse público ao longo dos quatro dias de evento.

A programação inclui palestras sobre pesca esportiva, turismo religioso e etnoturismo (turismo indígena), além da Arena FIT, cozinha show, festival gastronômico, feira de artesanato e turismo rural. Os visitantes também poderão participar de oficinas sobre criação de conteúdo para redes sociais com foco no turismo, fotografia com celular, entre outros temas.

O secretário César Miranda enfatizou que a FIT Pantanal tem como objetivo criar um ambiente de negócios para que o trade turístico possa comercializar seus produtos e os municípios tenham a oportunidade de apresentar seu potencial aos visitantes.

“Quero agradecer essa parceria, que tem gerado resultados positivos e demonstra um trabalho sério. O turismo rural foi um sucesso tão grande que passou a ter espaço no Sesc Arsenal todas as terças-feiras. Os artesãos também têm colhido bons frutos com a venda de seus produtos. O papel do Estado é fomentar o setor, proporcionar que mais pessoas conheçam os destinos turísticos, fortalecer o turismo como negócio e, assim, gerar renda e empregos”, concluiu César Miranda.

A reunião contou com a presença do secretário adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, do presidente da Fecomércio, José Wenceslau Junior, e de representantes das instituições que compõem o conselho.

Premiação

A FIT Pantanal foi premiada no programa ATENA da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que integra o programa de desenvolvimento sindical do Sistema Comércio e destaca iniciativas inovadoras e relevantes em todo o Brasil. Como resultado desse destaque, a FIT Pantanal recebeu o prêmio ATENA EM AÇÃO 2024 na categoria “Representação”, sendo reconhecida como uma boa prática sindical.

Fonte: Governo MT – MT