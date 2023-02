Conselho Estadual de Cultura debate políticas públicas e ações de 2023

O Governo do Estado, por meio da secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), preparou uma agenda exclusiva para as mulheres em situação de vulnerabilidade social na Capital e também para os municípios da Baixada Cuiabana.

A secretária interina da Setasc, Grasielle Bugalho, anunciou que as ações fazem parte de um grande mutirão de cidadania com a entrega de diversos serviços e de homenagens alusivas à data do Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente no dia 8 de março, porém com uma programação completa que será executada ao longo de todo o mês. As atividades envolvem todas as secretarias adjuntas da pasta.

“Todos os detalhes desta programação foram idealizados pela primeira-dama Virginia Mendes. O mês de março está repleto de ações direcionadas às mulheres, estamos ansiosos para dar início às atividades”, disse a secretária interina Grasielle Bugalho.

A programação prevê, além do mutirão de cidadania do projeto Ônibus Lilás idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, que também é madrinha do projeto, um mutirão de recadastramento de famílias no Cadastro Único para atualizar dados e fornecer as orientações para as famílias que possam estar fora do cadastro. A pasta preparou também homenagens às mulheres que fazem refeição no Restaurante Prato Popular, no dia 8 de março, a partir das 10 horas, bem como para as mulheres em situação de rua em Cuiabá, a partir das 18 horas, durante a distribuição de marmitex.

“O projeto do ônibus Lilás é muito importante, porque o propósito desta ação é promover políticas públicas e ações voltadas aos direitos das mulheres, nós precisamos intensificar essas ações, para além de garantir a segurança, encorajar as mulheres que vivem em situação de violência doméstica”, explicou a primeira-dama Virginia Mendes.

Prevenção à violência doméstica

O mutirão de cidadania com a equipe técnica multiprofissional do projeto Ônibus Lilás, sob a coordenação da secretaria adjunta de Direitos Humanos da Setasc, começará no dia 1º e vai até o dia 31 de março. A programação prevê atividades de roda de conversa e palestra voltadas para a prevenção e o combate à violência doméstica.

No dia 1º de março, o mutirão de cidadania será no município de Santo Antônio de Leverger. No dia 3 a equipe de Direitos Humanos atenderá as mulheres no município de Barão de Melgaço. Em Cuiabá, o mutirão do projeto Ônibus Lilás será no dia 08 com as comunidades do Distrito da Guia e no dia 10 no Distrito do Coxipó do Ouro, com a promoção de roda de conversa e palestras sobre os direitos da mulher.

No dia 20 de março o serviço será realizado no município de Acorizal; dia 22, em Jangada; dia 23, em Rosário Oeste; dia 24, em Nobres; dia 27, no município de Nossa Senhora do Livramento; dia 29, será em Poconé; e no dia 31 a equipe estará em Chapada dos Guimarães.

De acordo com o secretário adjunto de Direitos Humanos, Kenedy Dias, a previsão é de atender nesse grande mutirão mais de 1.500 mulheres em situação de vulnerabilidade social. A programação conta com a parceria dos municípios, por meio dos seus profissionais da pasta de Assistência Social municipal.

A equipe de profissionais do projeto Ônibus Lilás realizou de 2019 a 2022 mais de 10 mil atendimentos e cerca de 50 municípios contemplados no período.