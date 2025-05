Conselho homenageia mães anônimas que são exemplos de superação e amor

Em visita à prefeita Flávia Moretti, na tarde de hoje, reitor apresentou oficialmente a demanda por um terreno municipal de aproximadamente cinco hectares para a construção de mais uma unidade

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), recebeu em seu gabinete, na tarde desta quinta-feira (22), o reitor substituto do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) – campus Várzea Grande -, Gilcélio Luiz Peres, que apresentou oficialmente a demanda por um terreno municipal de aproximadamente cinco hectares para a construção de uma nova unidade do IFMT no Município.

A proposta integra o plano de expansão do governo federal, que já iniciou obras de três novos campi do IFMT em outras regiões do estado. Segundo o reitor, o município que apresentar primeiro o estudo preliminar com viabilidade técnica e a cessão de um terreno terá prioridade para receber os investimentos federais. O prazo para entrega deste estudo é de até 60 dias.

“A chegada de uma nova unidade do IFMT é uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento educacional e econômico de Várzea Grande. Vamos analisar com seriedade essa demanda e buscar a melhor área possível para viabilizar esse projeto”, afirmou a prefeita Flávia Moretti, que determinou à equipe técnica da prefeitura um levantamento para identificar a região mais adequada para a instalação do novo campus. Ela também solicitou que o pedido seja formalizado pelo IFMT para dar seguimento aos trâmites administrativos.

Atualmente, o IFMT de Várzea Grande funciona em uma estrutura de escola municipal cedida pela prefeitura, no bairro Chapéu do Sol. Uma sede própria já está em fase final de construção e deve ser inaugurada ainda neste segundo semestre na mesma região. Com a nova proposta, o Município poderá contar com duas unidades do instituto federal. “O governo federal já sinalizou o investimento em novas unidades, mas é preciso agilidade. Quem apresentar primeiro o estudo com o terreno sai na frente. Várzea Grande tem potencial e estamos confiantes”, destacou o reitor substituto Gilcélio Luiz Peres.

Hoje, o IFMT oferta em Várzea Grande quatro cursos de nível superior e quatro cursos técnicos, atendendo cerca de 1.220 estudantes. A criação de um novo campus permitiria dobrar o número de cursos e de alunos, ampliando significativamente o acesso da população à educação gratuita e de qualidade, em uma nova região da cidade.

Também participaram da reunião os secretários municipais Ina de Maria (Assuntos Estratégicos), de Viação e Obras (Celso Luiz Pereira) e as equipes técnicas do Município e do IFMT.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT