Conselho Municipal aprova alterações na Empresa Cuiabana de Saúde Pública

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), realizou novas ações do programa Hiperdia, voltado para o acompanhamento e cuidado de pacientes com hipertensão arterial e diabete. As atividades começaram no dia 12 de abril, e a continuidade das ações aconteceram no último sábado (26), contemplando diferentes unidades de saúde da capital.

No dia 12, foram registrados 1.117 atendimentos e aplicadas 196 doses de vacinas nas unidades participantes. Já na ação do dia 26 de abril, mais de 800 pessoas foram atendidas, consolidando o sucesso do cronograma especial do Hiperdia, que já ultrapassou a marca de 1.900 atendimentos somente em abril.

O objetivo principal dessas atividades é ampliar o acesso da população à prevenção, diagnóstico e acompanhamento de doenças crônicas, como a hipertensão e o diabete, que atingem milhares de cuiabanos.

O programa Hiperdia é parte integrante da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e oferece consultas médicas, aferição de pressão arterial e glicemia, orientações nutricionais, fornecimento de medicamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, além de práticas educativas e estímulo à atividade física e mudança de hábitos de vida.

A secretária adjunta de Atenção Primária, Catarina Célia de Araújo Amorim, destacou a importância das ações para a promoção da saúde e prevenção de complicações futuras. “O Hiperdia é um exemplo do cuidado contínuo que oferecemos nas nossas unidades. Nosso objetivo é garantir que os pacientes com hipertensão e diabete tenham o suporte necessário para manterem sua saúde em dia e, principalmente, evitarem complicações. Essa proximidade com a comunidade é essencial para o fortalecimento da Atenção Primária”, afirmou.

Podem participar do programa tanto pessoas já diagnosticadas com hipertensão ou diabete quanto indivíduos com fatores de risco, como histórico familiar, obesidade, sedentarismo ou maus hábitos alimentares.

A SMS reforça que a prevenção ainda é o melhor caminho. Manter um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, redução do consumo de sal, moderação no uso de álcool e abandono do tabagismo é fundamental para evitar o surgimento dessas doenças crônicas.

A Secretaria Municipal de Saúde segue comprometida em ampliar o alcance do Hiperdia e fortalecer a rede de atenção primária em Cuiabá, oferecendo um cuidado cada vez mais próximo e efetivo à população.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT