Conselho Municipal de Cultura abre inscrições para vagas de titulares e suplentes

Já estão abertas as inscrições para a 1ª Edição do Concurso de Receitas da Alimentação Escolar, denominado “Chef Cuiabano”, que vai premiar com até R$ 8 mil, o Técnico em Nutrição Escolar – TNE (merendeiro ou merendeira) de Cuiabá que produzir a melhor receita a ser servida nas EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica), CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEICs (Centro Educacionais Infantis). No total, a Prefeitura de Cuiabá é responsável por 172 unidades escolares.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de setembro. Basta preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/kHm3wwVGxJBSV4s78.

Outra opção para se inscrever é preencher o formulário disponível AQUI e encaminhá-lo no e-mail [email protected].

A escolha do melhor prato ocorrerá em um evento a ser realizado no dia 24 de outubro na sede do Senac (Centro de Educação Profissional de Cuiabá).

As receitas que concorrerão ao “Chef Cuiabano” deverão, por regra, utilizar ingredientes disponíveis nos alimentos que compõem a merenda escolar.

A relação de alimentos pode ser conferida pelos interessados na página 10 do edital. Clique AQUI e confira a íntegra.

Regras

Conforme o edital, as receitas deverão ser salgadas. O modo de preparo pode ser frito, cozido, grelhado, refogado ou assado.

Os jurados da fase inicial serão os nutricionistas e gastrônomos que compõem a Coordenadoria da Nutrição Escolar (CNE) da Prefeitura de Cuiabá. Posteriormente, ao decorrer das etapas serão divulgados os jurados da final do concurso.

O cheiro, sabor, criatividade e harmonia na elaboração dos pratos, serão levados em consideração para efeitos de pontuação.

Na etapa final, cada participante apresentará sua receita aos jurados e distribuirá em pratos individuais a porção de degustação que deverá ter, no máximo, 200 gramas.

Valorização

O secretário de Educação, Amauri Monge, destaca que o concurso “Chef Cuiabano” é uma das ações da atual gestão para valorizar o servidor público. “É um incentivo para que cada profissional envolvido diariamente na alimentação escolar desenvolva seu talento em prol das crianças matriculadas na rede pública municipal”.

A coordenadora da alimentação escolar, Dryeli Sthefani Minas Novas, explica que o concurso e a premiação do “Chef Cuiabano” é um reconhecimento ao talento e à dedicação dos Técnicos em Nutrição Escolar (TNEs) que estão trabalhando diariamente nas cozinhas das escolas.

“São eles que produzem mais de 154 mil refeições todos os dias para nossos alunos de Cuiabá e cuidam da alimentação das nossas crianças com carinho e compromisso. Essa é uma iniciativa da gestão atual que valoriza quem faz a diferença na base da educação e reforça o quanto a alimentação escolar é parte fundamental do aprendizado”.

A nutricionista da CNE (Coordenadoria de Nutrição Escolar) da Prefeitura de Cuiabá, Carolina Moreira, ressalta que o concurso “Chef Cuiabano” tem o objetivo de reconhecer o trabalho dos TNEs (merendeiras e merendeiros), na promoção de uma alimentação adequada, saborosa e saudável em toda a rede escolar gerenciada pelo município.

“É uma forma de valorizar o talento e o carinho dos TNEs, que cuidam da alimentação dos alunos todos os dias. Esse concurso mostra que a alimentação escolar é mais do que nutrir, ao incentivar a criatividade na cozinha, nós fortalecemos a educação e reconhecemos a importância de quem está ali, fazendo a diferença na alimentação dos nossos alunos”.

Entenda

O concurso “Chef Cuiabano” é uma inovação lançada pela Prefeitura de Cuiabá. O primeiro colocado, que produzir o melhor prato a ser servido nas unidades de ensino, receberá a quantia de R$ 8 mil.

O segundo colocado receberá R$ 5 mil e o terceiro colocado a quantia de R$ 3 mil. Do 4º ao 6º colocado, a premiação será de R$ 1 mil.

Ainda será paga a quantia de R$ 2 mil à instituição da qual o TNE (Técnico em Nutrição Escolar) for vinculado.

Todos os inscritos no concurso receberão certificado de participação com carga horária de 10 horas.

#PraCegoVer

A foto ilustra uma técnica em nutrição escolar posando para uma fotografia em um ambiente escolar. À sua frente, são exibidos pratos de vidros preenchidos com arroz, feijão, carne moída e verdura.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT