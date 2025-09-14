Cuiabá
Conselho Municipal de Cultura prorroga inscrição para vagas de titulares e suplentes
A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou por mais 11 dias o prazo de inscrições para o processo eleitoral complementar do Conselho Municipal de Cultura, que visa ao preenchimento de vagas remanescentes dos segmentos artísticos e culturais para o biênio 2024-2026. A decisão consta na Portaria nº 077/2025, publicada na Gazeta Municipal.
Entre as vagas, duas são para representantes titulares: uma para o segmento de artes visuais e digitais e outra para o segmento de cultura afro e indígena brasileira. Além das vagas de titulares, a eleição prevê a escolha de oito suplentes da classe artística para o conselho.
No ato da inscrição, realizada por meio do site https://cmpc.cuiaba.mt.gov.br/votaculturapmc/com.votacultura.wportal, o candidato também pode manifestar interesse em ser delegado de cultura. Essa habilitação confere o direito de votar nos candidatos às vagas complementares de conselheiros.
A prorrogação tem como objetivo garantir maior participação da comunidade artística e cultural no processo eleitoral complementar.
Os conselheiros têm papel fundamental na formulação de políticas públicas culturais, no apoio a iniciativas locais e na articulação estratégica do setor.
“Reiteramos o convite aos artistas, produtores culturais, representantes de entidades, coletivos e à sociedade civil em geral para participarem desta escolha democrática e importante para todos os segmentos da cultura. O debate e as decisões tornam-se mais fortalecidos com as classes devidamente representadas”, frisou o secretário municipal de Cultura, Johnny Everson.
Com a prorrogação, novas datas foram definidas para o cumprimento das etapas do processo, que devem ser acompanhadas pelos interessados. A finalização ocorrerá com a posse dos novos conselheiros, prevista para o dia 11 de novembro deste ano.
Quanto ao Regimento Eleitoral Complementar, permanece inalterado, conforme publicado na Portaria nº 075/2025.
A foto mostra a fachada da Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Barão de Melgaço, no centro da cidade.
Prefeitura de Cuiabá forma 770 crianças em curso de combate às drogas
Um total de 770 alunos matriculados no 3º ao 4º ano das escolas públicas de Cuiabá, com idades de 9 a 10 anos, receberão, na segunda (15) e terça-feira (16), certificados pela formação no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).
Trata-se de um programa que atua em defesa de crianças e adolescentes na prevenção ao uso de drogas e é oferecido nas escolas públicas a partir de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com a Polícia Militar (PM).
Na segunda-feira (15), serão certificadas pela formação 140 estudantes da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Prof°. Ranulpho Paes de Barros, localizada no bairro Santa Isabel.
Na terça-feira (16), será a vez da formação de 630 estudantes matriculados nas seguintes escolas: Ana Tereza Arcos Krause, Maximiano Arcanjo da Cruz, Professor Zeferino Leite de Oliveira e Senador Gastão Mattos Muller.
O secretário de Educação da Prefeitura de Cuiabá, Amauri Monge Fernandes, considera o PROER essencial ao desenvolvimento das crianças, servindo ainda de alerta aos pais e responsáveis. “A função primordial de uma escola é o cuidado. Esse programa desperta a conscientização das crianças que passa a ter o acompanhamento das famílias em atividades educacionais de combate às drogas. A união escola e família é essencial para combater o mal das drogas”, ressalta.
Entenda
O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) trabalha com a prevenção primária, visando instruir jovens a controlar seus impulsos e refletir a respeito dos riscos e consequências das drogas.
Pelo programa social, questões relacionadas às drogas e bullyings são incluídas na tarefa escolar que deverão ser respondidas pelas crianças em conjunto com os pais ou responsáveis.
Essa é uma forma de conscientização a respeito do risco que as drogas oferecem aos jovens e a necessidade de construção de um ambiente de convívio social saudável nas unidades escolares.
A foto ilustra o secretário de Educação Amauri Monge Fernandes no centro, vestido com camisa social azul clara, que abraça uma criança vestida com uniforme escolar. Do lado direito, está um mascote do Proerd que usa uma fantasia de leão.
Limpurb atende 70 praças em apenas 10 dias durante operação de manutenção
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), intensificou as ações de manutenção em áreas públicas e já contabiliza números expressivos. Em apenas dez dias de trabalho, 70 praças de lazer foram atendidas pela operação, que segue em andamento e prevê alcançar 200 espaços até o fim de setembro.
Entre os locais beneficiados estão a Praça do Goiabeiras, Praça do Santa Rosa, Praça do Grande Terceiro, Praça do Planalto, Praça do Ouro Fino, Praça do CPA IV, Praça do Tijucal, Praça São Gonçalo Beira Rio, Praça Rachid Jaudy, Praça do Jardim Independência, Praça do Poção, Praça do Jardim Tropical, Praça Oito de Abril, Praça do Baú, Praça do Novo Milênio, Praça da Igreja Boa Morte, Praça Ribeirão do Ponte, Praça do Santa Helena, Praça Despraiado, Praça do Jardim Kennedy, Praça da Lixeira, Praça do Residencial Buritis, Praça do Pascoal Ramos, Praça do Jardim Fortaleza, Praça do São João Del Rey, Praça do Sávio Brandão, Praça da Chácara dos Pinheiros, além das praças do CPA I, II e III e Praça da Bispo, no bairro Goiabeiras.
Os serviços executados incluem varrição, capinagem, roçagem, pintura de meio-fio, jardinagem, retirada de entulhos e recolhimento de resíduos em pontos de descarte irregular. Para dar mais agilidade às ações, a Limpurb utiliza equipamentos como retroescavadeiras hidráulicas, tratores, caçambas, caminhões bobcat e veículos do programa Cata-treco, destinados à coleta de móveis e eletrodomésticos fora de uso.
Além da limpeza e da manutenção urbanística, a operação também tem caráter preventivo na área da saúde, com a eliminação de materiais que possam acumular água parada e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Grandes avenidas de intenso fluxo, como General Valle e General Mello, também entraram no cronograma de serviços.
Somente nos oito primeiros meses deste ano, a Limpurb já realizou centenas de intervenções em diferentes frentes:
– Educação: 56 unidades atendidas, entre CMEIs, EMEBs e CEACs.
– Saúde: 86 manutenções em UBS, CAPS, casas terapêuticas e centros odontológicos; 12 intervenções em UPAs e 15 em CRAs.
– Esporte e lazer: 15 ginásios, 27 mini estádios e 14 campinhos atendidos.
– Praças e centros comunitários: 96 praças e 15 centros comunitários receberam serviços de manutenção.
– Vias urbanas: 45 grandes avenidas, entre elas Miguel Sutil, Fernando Corrêa, Beira Rio, André Maggi, Contorno Leste e Ayrton Senna, contempladas com serviços completos.
– Córregos urbanos: 32 intervenções em parceria com a Defesa Civil.
– Parques municipais: manutenção diária em parques como Tia Nair, da Família, da Mulher, das Águas, da Nascente, Lagoa Encantada, além da Orla do Porto, Aquário Municipal e Palácio Alencastro.
– Área central: 65 colaboradores atuam diariamente na limpeza da região central.
Com essa nova etapa, a Prefeitura de Cuiabá reforça o compromisso de manter a cidade mais limpa, organizada e saudável, ampliando os cuidados com os espaços públicos e garantindo mais qualidade de vida à população.
A imagem mostra colaboradores da Limpurb durante força-tarefa de limpeza.
