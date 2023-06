Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas realiza ações de conscientização e suporte à população de Cuiabá

O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMPOD), por meio da Prefeitura de Cuiabá, realizou, na manhã desta terça-feira (27), diversas ações voltadas ao público atendido pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), casas de acolhimento e comunidades terapêuticas. O evento faz parte da programação da 1ª Semana Municipal de Políticas sobre Drogas e tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos e consequências do uso de entorpecentes, além de oferecer suporte por meio de debates, palestras e atividades educativas. A programação seguirá até a próxima quinta-feira (29), tendo como tema deste ano “Oportunidades que Transformam”.

Os serviços oferecidos aos participantes incluíram a van do Sine da Gente, que integra o programa Pra Frente Cuiabá, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. A van levou serviços como balcão de empregos, cadastro e captação de vagas do comércio local, Carteira de Trabalho Digital e orientação no Seguro de Desemprego. Além disso, o Instituto Lions da Visão realizou atendimento, assim como o Consultório de Rua do Município. O público também teve acesso a serviços de corte de cabelo, maquiagem e ao cabide solidário. Também foram disponibilizados os serviços de cartório, Cadastro Único, Defensoria Pública e Politec.

“Estamos na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, e o assunto é grave e pouco temos a comemorar, mas é uma semana que nos chama à reflexão e provoca todos os instrumentos que cuidam diretamente do avanço, consumo, cooperação e inserção do usuário de drogas na sociedade. Estamos realizando essa abertura no poder legislativo para ampliar esse assunto para toda a sociedade e oferecer uma oportunidade aos usuários, pois é possível viver sem drogas. Também queremos atingir o público infantil, criando uma maior resistência ao uso e destacando os malefícios que as drogas causam na vida das pessoas. Falamos sobre os danos e o trabalho de recuperação de alguém que está dependente. O tema abrange completamente todas as esferas: política, econômica, social e outras. Há muito tempo sou um combatente das drogas e do tráfico. Quando fui comandante da Polícia Militar, criamos o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) para combater esse mal”, comentou Leovaldo Sales, secretário de Ordem Pública e presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMPOD).

Estiveram presentes representando as demais secretarias: Failse Cibele da Silva, coordenadora de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, e Débora Marques Vilar, secretária-adjunta municipal de Educação de Cuiabá.

COMPOD é parte de um sistema nacional de políticas públicas e tem como finalidade orientar as atividades relacionadas ao esforço nacional de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário, bem como combater o tráfico de drogas, dedicando-se plenamente a ações referentes à redução da demanda de drogas.

Programação:

28 /06 Palestras nas Escolas Municipais

Escola Municipal Darcy Ribeiro Escola Municipal Ranulfo Paes de Barros Horário: Período matutino e vespertino 29/06 – Evento no Cine Teatro Local: Cine Teatro Exibição de filme/vídeo Horário: 8h às 10h30 Programação: Apresentação Cultural Exibição de filme

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT