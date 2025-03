Conselho Municipal de Turismo reúne representantes do setor público e privado

O Conselho Municipal de Turismo de Cuiabá (COMTUR) realizou, na terça-feira (25), uma reunião para discutir as ações estratégicas da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur).

O encontro contou com a grande presença de representantes de diversos segmentos, como bares e restaurantes, hotelaria, guias de turismo, agências de viagens e empresas de eventos, que apresentaram sugestões para impulsionar a economia e o turismo local.

Além da apresentação de um relatório com panorama detalhado das ações realizadas, foram debatidas as estratégias de integração e a necessidade urgente de revitalização dos espaços turísticos.

Outro ponto discutido foi a parceria com a iniciativa privada para atrair novos eventos culturais e turísticos para a cidade. O programa “Viva Cuiabá” foi um dos destaques da reunião, com a Feira Cuiab’Art e a ampliação do horário de funcionamento do Aquário Municipal e do Museu do Rio aos finais de semana, das 9h às 18h (terça e quarta) e das 9h às 22h (quinta a domingo).

Também foram abordados os desafios para garantir a manutenção dos pontos turísticos, como o Aquário Municipal e o Mercado do Porto, ambos com obras em andamento. Além disso, discutiu-se a inclusão de orçamento para o aquário e para a recuperação de patrimônios históricos.

A questão financeira também foi pauta, com destaque para a situação de contratos pendentes de pagamento e a falta de transparência na prestação de contas da gestão anterior, o que dificulta a continuidade dos serviços essenciais.

O presidente do COMTUR, Fernando Medeiros, enfatizou a importância do Conselho como um espaço de transparência e cooperação entre os setores público e privado. “Esse diálogo permite que todos os envolvidos no turismo participem ativamente da gestão e das decisões que impactam o desenvolvimento da área”, afirmou.

Medeiros ressaltou que essa interação contínua favorece ajustes e aprimoramentos nas estratégias adotadas. “A troca de ideias, sugestões e críticas cria um ciclo de melhoria contínua, fortalecendo o setor e beneficiando toda a economia local”, concluiu.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Omar Lins Canavarros Júnior, elogiou a participação ativa dos segmentos na reunião. “Tivemos um encontro prestigiado, com representantes de diversas áreas contribuindo com ideias para o crescimento do turismo na cidade. Essas reuniões são fundamentais para a expansão do turismo em Cuiabá”, afirmou.

Já o presidente da seccional da ABBTUR Mato Grosso, Alex Vieira de Deus, destacou a qualificação da equipe técnica da SMTur e defendeu a valorização dos profissionais da área. “É gratificante ver uma equipe preparada e comprometida. Esperamos que mais prefeituras sigam o exemplo de Cuiabá, inserindo bacharéis em turismo e turismólogos nos primeiros escalões da administração pública”, pontuou.

O representante do setor hoteleiro, Luis Carlos Oliveira Nigro, ex-secretário de Estado de Turismo, expressou sua confiança na equipe da atual gestão, destacando a competência do time liderado pelo secretário Fernando Medeiros. “Entendemos que lidar com o setor público não é tarefa fácil, mas sempre acreditei na capacidade da equipe. Fiquei muito feliz e motivado ao participar de uma reunião tão positiva como essa. Você nos encheu de orgulho e renovou nossa esperança para o novo momento do turismo em Cuiabá”.

Fernando Quaresma, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Seccional Mato Grosso e membro suplente do Contur, ressaltou a importância dos esclarecimentos sobre o orçamento e verbas públicas, que trouxeram maior transparência no uso dos recursos. “A proposta de convocar o conselho periodicamente para promover ideias e sugestões foi bem recebida. A reunião, com a presença de representantes do setor público e privado, foi muito produtiva. O secretário Fernando Medeiros foi assertivo em suas colocações, destacando ações já em andamento e outras previstas, o que nos traz grande otimismo para o futuro do turismo”.

As reuniões do COMTUR acontecem bimestralmente e visam fortalecer o turismo em Cuiabá, promovendo ações integradas para consolidar a cidade como um destino estratégico no cenário nacional.

Também participaram a secretária do COMTUR, Silvana Abdalla, a gerente Geral do Hotel Intercity, Liliane Alcântara e os secretários municipais Nivaldo de Almeida Carvalho Junior (Planejamento), Johnny Everson (Cultura) e Sebastião Caetano Belem (Secretário Adjunto de Projetos da Secretaria de Obras de Cuiabá).

#PraCegoVer

A imagem mostra o presidente do COMTUR, Fernando Medeiros, em reunião com representantes de diversos segmentos, como bares e restaurantes, hotelaria, guias de turismo, agências de viagens e empresas de eventos em uma ampla mesa de reuniões no Salão Nobre da Prefeitura de Cuiabá. Abaixo, há uma galeria de fotos que mostra os momentos da reunião.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT