Conselho Nacional de Justiça promove 3º Webinário Prevjud Explicado

Os serviços prestados pelo Hospital Regional de Sinop são indicados por 99% dos pacientes e acompanhantes, segundo pesquisa realizada pela ouvidoria da unidade. Conforme o levantamento, 80% das pessoas “indicariam” o hospital para um amigo ou familiar, enquanto 19% “indicariam com certeza” o serviço de assistência. Os dados consideram as respostas de 426 entrevistados, ouvidos entre janeiro e junho de 2023.

A pesquisa de satisfação é feita por meio de questionário com questões de múltipla escolha e espaço para observações dos usuários. A avaliação é aplicada aleatoriamente e realizada semanalmente nos setores clínicos, no ambulatório geral, no box de urgência e emergência e na Unidade de Terapia Intensiva geral.

“Ficamos muito contentes quando recebemos uma resposta como essa da população dentro de um hospital que oferta 100% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isso é fruto de um trabalho incansável por parte do Governo de Mato Grosso, que tem a premissa de modernizar a infraestrutura e aprimorar os serviços prestados por todas as unidades de saúde do Estado”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

De acordo com a ouvidoria, responsável pela pesquisa, os dados são analisados estatisticamente e as observações são repassadas à gestão do Hospital Regional.

“Nós tentamos priorizar os pacientes e acompanhantes que estão há mais de dois dias na unidade, porque eles já passaram por diversos plantões e utilizaram o nosso serviço por completo. Essa pesquisa de satisfação é aplicada não somente com os pacientes, mas também com acompanhantes e visitantes”, pontuou a servidora Sônia Sokolowski, da ouvidoria.

O diretor do Hospital Regional de Sinop, Jean Alencar, reforçou que o objetivo da pesquisa é avaliar a satisfação dos usuários e, consequentemente, aperfeiçoar o serviço prestado.

“Através da pesquisa de satisfação, é destacado o profissional do mês, aquele profissional que demonstra excelência de qualidade e dedicação no atendimento. Desta forma, a gestão expressa reconhecimento ao trabalho dos servidores e incentiva o aprimoramento contínuo”, destacou.

No primeiro semestre de 2023, o Hospital Regional de Sinop realizou 615 cirurgias de urgência, 1.943 cirurgias eletivas e 7.924 atendimentos ambulatoriais. A modernização da unidade, iniciada em 2019, também já ultrapassou 95% da estrutura.

“As unidades hospitalares sob gestão da SES realizam diversas ações que refletem na humanização do atendimento aos pacientes e isso gera mais satisfação. As reformas realizadas, a modernização dos equipamentos e mobiliários hospitalares e, principalmente, a atenção e o cuidado dos profissionais são fatores importantes para que a unidade hospitalar entregue esse atendimento de qualidade aos usuários”, concluiu a secretária adjunta de Gestão Hospitalar da SES, Caroline Dobes.