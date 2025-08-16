Conselho Nacional de Secretários de Segurança aponta Vigia Mais MT como referência em boas práticas e eficiência

O programa de videomonitoramento do Governo de Mato Grosso, Vigia Mais MT, tem sido referência de boas práticas e eficiência em segurança pública para outros estados. A iniciativa foi aprresentada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Rovei, ao Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp).

Durante o 19o Fórum Nacional de Segurança Pública realizado em Manaus (AM), que encerrou nesta sexta-feira (15.8), os secretários avaliaram que o programa de videomonitoramento mato-grossense deve compor um banco de programas e projetos do colegiado para ser compartilhado com todos os estados.

O Consesp discutiu, entre outros temas, a criação do ‘banco de boas práticas’ e a instituição de um prêmio de eficiência, com o objetivo de estimular e valorizar o desenvolvimento de projetos e ações na área da segurança pública.

“Mato Grosso trouxe um modelo de videomonitoramento com muitos pontos positivos em relação aos que temos visto. A interação com os municípios e a iniciativa privada, estabelecendo parcerias na gestão e manutenção dos equipamentos, é um deles”, apontou o vice-presidente do Consesp e presidente do encontro, Jean Francisco Bezerra Nunes.

Secretário de Segurança do Estado da Paraíba, Jean Bezerra avaliou que as parcerias reduzem custos, possibilitam a expansão do número de câmeras e tornam as ações mais eficientes.

O secretário apontou que o governo paraibano está expandindo a instalação de câmeras no estado e que o Vigia Mais MT vai servir de exemplo para a Paraíba, especialmente no que diz respeito às parcerias com os municípios.

O secretário-executivo do Consesp e secretário institucional de Segurança do Distrito Federal, delegado Thiago Frederico Costa, destacou que esse é um programa que reduziu custos no processo de aquisição dos equipamentos e opera com corresponsabilidade.

“Tecnologia envolve tudo que diz respeito à segurança pública. Conhecer a realidade de cada estado e reunir as boas práticas em um banco, dentro do Consesp, realmente é importante. O modelo de sistema de videomonitoramento de Mato Grosso é um bom exemplo para ser levado a todos”, avaliou Thiago Costa.

“Vimos aqui que o videomonitoramento e o uso da inteligência artificial para reconhecimento facial, leitura de placa veicular, produção de provas para investigações, segurança nas escolas e fiscalização fazendária cria uma base de dados e informações não só para as forças policiais, mas para diversas áreas da gestão pública”, reforçou Thiago Costa.

Para o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, coronel César Roveri, o espaço aberto ao Governo do Estado deu a oportunidade de mostrar que o que está dando certo em Mato Grosso pode ajudar outros estados.

“Detalhamos a legislação que o estado criou para embasar juridicamente o processo de compra com abertura de ata internacional para reduzir os preços dos equipamentos e trouxemos resultados do uso das câmeras de videomonitoramento na segurança da população, mostrando redução de índices criminais com prevenção e elucidação de crimes”, observou Roveri.

“Temos municípios onde a redução dos índices criminais passa de 70% com uso das câmeras de vídeo e aumentamos em 57% o volume de drogas apreendidas. Em 2024 apreendemos 41,2 toneladas, um salto de 57% em relação a 2023, ano em que foram apreendidas 26,2 toneladas”, detalhou o secretário Roveri, representante de Mato Grosso no Consesp.

“Muitos secretários manifestaram interesse de ir à Mato Grosso conhecer o programa em operação. Alguns já pediram agendamento de visita institucional. Estaremos lá para recebê-los e compartilhar tudo sobre a muralha digital que estamos construindo em nosso estado. Já são mais de 13.500 câmeras instalada em 128 municípios e integradas ao Ciosp e aos celulares dos policiais que estão nas ruas trabalhando na segurança da população”, completou o secretário Roveri.

Fonte: Governo MT – MT