Consprev assina termo de adesão dos municípios ao BB previdência

Crédito: Vicente de Souza

O Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-grossenses-Consprev e o Banco do Brasil assinaram um termo de adesão durante a realização da Marcha em Defesa dos Municípios, realizada em Brasília, no período de 25 a 28 de abril. O objetivo é fazer a gestão do Regime de Previdência Complementar, com o melhor atendimento aos municípios consorciados.

A solenidade de assinatura do termo de adesão dos municípios consorciados ao Consprev com a diretoria do Banco do Brasil contou com a presença de prefeitos, representantes da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, equipes técnicas e de outros convidados.

O presidente do Consprev e prefeito de Novo Horizonte do Norte, Silvano Pereira Neves, destacou a importância da parceria com a instituição bancária em relação aos municípios. “O consórcio mais uma vez saiu à frente, cumprindo o seu papel representativo, defendendo avanços institucionais para os seus consorciados”, assinalou, destacando a presença das gestões municipais que têm o Regime Próprio de Previdência Social Complementar.

A prefeita de São Félix do Araguaia, Janailza Taveira, que também é presidente do Consórcio de Saúde da região, enalteceu a parceria com o Banco do Brasil e frisou que Consprev e BB Previdência vão oferecer os melhores serviços aos municípios, com o Regime Próprio de Previdência. Atualmente 56 municípios de Mato Grosso estão inseridos no regime dos consorciados.

Com a reforma da previdência, a Emenda Constitucional 103/2019 determina que todo servidor que recebe acima do teto no Regime Geral de Previdência (RGPS) estará inserido no Regime Próprio de previdência Complementar-RGPC.

Conforme relatou o diretor do Consprev, Renato Ferreira de Santana Lara, o banco fará a gestão do regime de previdência complementar, por meio do BB Previdência. “Para nós é motivo de muita satisfação e alegria. Esta parceria proporciona aos municípios mais segurança jurídica e a certeza de bom atendimento”, frisou.