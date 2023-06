Construção do Planejamento Estratégico segue com workshop em Cuiabá

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que vai credenciar profissionais para as áreas de Psicologia e Serviço Social para o fórum da comarca da Capital. A abertura do processo seletivo foi anunciada pela juíza Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, diretora do Foro. O regulamento está contido no Edital N. 001/2023.

Inscrições : a inscrição é gratuita e ocorre somente através do endereço eletrônico: https://pav.tjmt.jus.br/ (Protocolo Administrativo Virtual – PAV), até o dia 16 de junho.

Requisitos : ter sido selecionado no processo seletivo; ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; não exercer cargo público inacumulável; ser bacharel em Serviço Social ou Psicologia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional, devendo apresentar certificado de curso específico/formação/especialização caso a vaga exija.

Critérios de avaliação: o processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise dos documentos apresentados, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. Caso haja mais de um candidato considerado habilitado, com a entrega de todos os documentos exigidos, será então efetuada a ordem de classificação de acordo com a nota obtida, por meio de análise dos documentos comprobatórios apresentados pelo candidato no item 6 do Edital.

Recurso : só serão admitidos recursos no prazo de 02 dias, contados da publicação do resultado final do processo seletivo no Diário da Justiça Eletrônico – MT via endereço eletrônico https://pav.tjmt.jus.br/

Os profissionais credenciados são profissionais autônomos, e seu credenciamento não gera nenhum direito imediato ou futuro de contratação, tão somente o habilita a atender a atividade profissional de prestação de serviços, sem vínculo empregatício.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT