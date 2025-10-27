Connect with us

JUSTIÇA

Construtora é condenada a indenizar comprador por atraso na entrega de imóvel

Publicado em

27/10/2025

A imagem apresenta uma balança dourada, símbolo da justiça, centralizada em um fundo branco. À direita da base da balança, as letras "TJMT" em dourado. No lado direito, a frase "2ª INSTÂNCIA" em azul e "DECISÃO DO DIA" em azul escuro e negrito. No lado esquerdo, três linhas horizontais azul-marinho.A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a condenação de uma construtora ao pagamento de indenização material a um consumidor devido ao atraso na entrega de um imóvel. O colegiado, sob relatoria da desembargadora Marilsen Andrade Addario, entendeu que a empresa deve ressarcir os valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual de entrega, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De acordo com os autos, o contrato previa que o imóvel deveria ser entregue em agosto de 2022, considerando o prazo de tolerância. No entanto, as chaves foram repassadas ao comprador somente em abril de 2023. Durante esse período, ele continuou sendo cobrado pela taxa de evolução de obra, o que motivou a ação judicial.

No voto, a relatora destacou que o Tema Repetitivo nº 996 do STJ estabelece que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. Assim, ficou comprovado que a construtora deve arcar com o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, já que a própria empresa assumiu essa obrigação no contrato firmado com o agente financeiro.

Apesar disso, o colegiado afastou o pedido de devolução em dobro dos valores e de indenização por danos morais. A desembargadora observou que não houve comprovação de má-fé da construtora, requisito necessário para a restituição em dobro, e que o simples atraso na entrega do imóvel não configura dano moral, por não haver demonstração de ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

Processo nº 1002509-38.2024.8.11.0041

Autor: Roberta Penha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Tribunal de Justiça acompanha aplicação do Exame Nacional da Magistratura em Cuiabá

Published

21 horas atrás

on

26/10/2025

By

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanhou, neste domingo (26 de outubro), a aplicação do 4º Exame Nacional da Magistratura (ENAM 2025.2), que contou com 478 inscritos em Cuiabá. Na capital mato-grossense, a prova foi realizada na Faculdade Invest de Ciência e Tecnologia. A avaliação é organizada pela Fundação Getúlio Vargas e promovida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, sendo requisito indispensável para bacharéis em Direito que desejam ingressar na carreira da magistratura.

O juiz auxiliar da presidência do TJMT, Túlio Dualib Alves de Sousa, designado para fiscalizar a abertura e o fechamento dos portões, bem como a retirada dos lacres dos cadernos de prova, ressaltou a relevância do certame. “É o exame necessário para que os candidatos possam se inscrever em qualquer concurso da magistratura no Brasil. Hoje estamos no quarto Enam, que possibilita um número maior de candidatos aptos”, afirmou o magistrado. Em todo o país, são 28 mil inscritos.

Entre os participantes, histórias de dedicação e superação marcaram o dia de prova. Aos 55 anos, a servidora pública Márcia Elis Ribeiro da Costa segue firme no propósito de se tornar juíza. “Não é a primeira vez, já venho lutando. Me sinto desafiada porque é um sonho. Fiz Direito para passar no exame, mas a vida nos leva a grandes desafios. Quando decidi voltar a estudar, já havia ficado 10 anos parada. Voltei agora e tenho me desafiado. Acredito que essa prova é para os vocacionados, porque há muita procura e o que se busca é, realmente, quem tem essa vocação. E eu acho que eu tenho. Nunca é tarde”, relatou.
De Primavera do Leste, Vinícius Pereira de Sousa, de 24 anos, prestou o exame pela primeira vez. Acompanhado pelos pais e pelo irmão, recebeu muitos abraços e palavras de incentivo antes da prova. “É minha primeira tentativa, espero conseguir me consagrar. O apoio familiar é muito importante, e é uma dificuldade que se enfrenta junto. A preparação é difícil, mas compensadora. Estudo cerca de duas horas e meia pela manhã e três horas à noite. Hoje sou assessor jurídico e trabalho em Primavera do Leste. Comecei a trabalhar no fórum e senti que é essa a carreira que desejo seguir. Não me vejo fazendo outra coisa”, completou.

A advogada Jéssica Medina, de 31 anos, participou pela terceira vez e comentou sobre o desafio de conciliar trabalho e estudos. “Hoje meu sustento vem da advocacia. Dedico apenas duas horas diárias ao estudo, o que não é suficiente, pois exige uma preparação muito maior. Além do sonho da estabilidade, o que mais me atrai na magistratura é poder contribuir com um olhar mais sensível”.
Atualmente, o Poder Judiciário de Mato Grosso conta com 318 magistrados em atividade, distribuídos em 79 comarcas. Destes, 274 são juízes, sendo 171 homens e 103 mulheres; 6 são juízes substitutos — 4 homens e 2 mulheres; e 38 desembargadores — 26 homens e 12 mulheres.
Exame – O Enam é promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e habilita bacharéis em Direito a participarem de concursos públicos promovidos pelos tribunais regionais federais, do trabalho, militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, para ingresso na carreira da magistratura.
A prova é composta por 80 questões de múltipla escolha, com conteúdo sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, Direitos Humanos, Direito Processual Civil, Direito Civil, Direito Empresarial e Direito Penal.

Autor: Patrícia Neves

Fotografo: Josi Dias

Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

Comarca de Pedra Preta celebra 35 anos de compromisso e dedicação à Justiça

Published

1 dia atrás

on

26/10/2025

By

A Comarca de Pedra Preta completa neste domingo (27 de outubro) 35 anos de serviços prestados à população, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário de Mato Grosso com a oferta de uma Justiça acessível, célere e eficiente.

Instalada em 27 de outubro de 1990, a unidade atende o município de Pedra Preta e o distrito de São José do Planalto, sendo uma referência de proximidade com o cidadão na região sudeste do estado.

Criada pela Lei nº 5.428, de 9 de janeiro de 1989, a comarca é de Entrância Inicial e possui Vara Única, atualmente sob direção do juiz Márcio Rogério Martins, responsável por conduzir os 36 processos em trâmite.

Ao longo dessas mais de três décadas, a Comarca de Pedra Preta contou com o trabalho e a dedicação de diversos magistrados, que contribuíram para fortalecer a presença do Judiciário no município. Já exerceram a função de juiz(a) diretor(a) os seguintes magistrados: Graciema Ribeiro Caravella (primeira diretora), Sonja Farias Borges de Sá, Alexandre Elias Filho, José Luiz Leite Lindote, Marco Aurélio dos Reis Ferreira e Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes.

Mais do que uma data comemorativa, os 35 anos da Comarca de Pedra Preta representam a consolidação de um trabalho contínuo em prol da Justiça, da cidadania e da confiança da sociedade no Poder Judiciário mato-grossense.

Autor: Adellisses Magalhães

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA27/10/2025

Polícia Militar prende homem com seis armas de fogo em Santa Rita do Trivelato

A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo,...
SEGURANÇA26/10/2025

Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida,...
SEGURANÇA26/10/2025

Polícia Militar intercepta quadrilha especializada em furto de veículos e prende seis pessoas

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam seis homens, entre 21 e 31 anos, por formação de quadrilha, receptação e adulteração...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262