JUSTIÇA
Construtora é condenada a indenizar comprador por atraso na entrega de imóvel
A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a condenação de uma construtora ao pagamento de indenização material a um consumidor devido ao atraso na entrega de um imóvel. O colegiado, sob relatoria da desembargadora Marilsen Andrade Addario, entendeu que a empresa deve ressarcir os valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual de entrega, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
De acordo com os autos, o contrato previa que o imóvel deveria ser entregue em agosto de 2022, considerando o prazo de tolerância. No entanto, as chaves foram repassadas ao comprador somente em abril de 2023. Durante esse período, ele continuou sendo cobrado pela taxa de evolução de obra, o que motivou a ação judicial.
No voto, a relatora destacou que o Tema Repetitivo nº 996 do STJ estabelece que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. Assim, ficou comprovado que a construtora deve arcar com o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, já que a própria empresa assumiu essa obrigação no contrato firmado com o agente financeiro.
Apesar disso, o colegiado afastou o pedido de devolução em dobro dos valores e de indenização por danos morais. A desembargadora observou que não houve comprovação de má-fé da construtora, requisito necessário para a restituição em dobro, e que o simples atraso na entrega do imóvel não configura dano moral, por não haver demonstração de ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.
Processo nº 1002509-38.2024.8.11.0041
JUSTIÇA
Tribunal de Justiça acompanha aplicação do Exame Nacional da Magistratura em Cuiabá
JUSTIÇA
Comarca de Pedra Preta celebra 35 anos de compromisso e dedicação à Justiça
A Comarca de Pedra Preta completa neste domingo (27 de outubro) 35 anos de serviços prestados à população, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário de Mato Grosso com a oferta de uma Justiça acessível, célere e eficiente.
Instalada em 27 de outubro de 1990, a unidade atende o município de Pedra Preta e o distrito de São José do Planalto, sendo uma referência de proximidade com o cidadão na região sudeste do estado.
Criada pela Lei nº 5.428, de 9 de janeiro de 1989, a comarca é de Entrância Inicial e possui Vara Única, atualmente sob direção do juiz Márcio Rogério Martins, responsável por conduzir os 36 processos em trâmite.
Ao longo dessas mais de três décadas, a Comarca de Pedra Preta contou com o trabalho e a dedicação de diversos magistrados, que contribuíram para fortalecer a presença do Judiciário no município. Já exerceram a função de juiz(a) diretor(a) os seguintes magistrados: Graciema Ribeiro Caravella (primeira diretora), Sonja Farias Borges de Sá, Alexandre Elias Filho, José Luiz Leite Lindote, Marco Aurélio dos Reis Ferreira e Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes.
Mais do que uma data comemorativa, os 35 anos da Comarca de Pedra Preta representam a consolidação de um trabalho contínuo em prol da Justiça, da cidadania e da confiança da sociedade no Poder Judiciário mato-grossense.
Economia & Finanças
