Cônsul geral do Peru visita Cuiabá a fim de estreitar laços para novas parcerias

Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho”– HMC, comemorou neste domingo, 8, o “Dia das Mães”, com um café da manhã especial e homenagens a todas as mães colaboradoras, as que estão hospitalizadas, e as que acompanham familiares em atendimentos na unidade hospitalar. O ato tem o intuito de oferecer alegria e valorização.

No dia especial, as colaboradoras, que trabalham na unidade e que são mães, puderam aproveitar as homenagens. “Tudo foi preparado para alegrar esse momento tão significativo. Sinto acolhimento por parte da equipe, gostei muito da homenagem”, disse a colaboradora Eva Lima, que trabalha na ouvidoria

A acompanhante da filha que está hospitalizada, Sandra Boss, conta que não esperava uma ação como essa. “Ser lembrada neste dia foi uma surpresa muito boa, que ajuda bastante a amenizar a nossa tristeza. Deixei meus dois outros filhos em casa, para cuidar da minha filha internada”, ressaltou.

O diretor do HMC, Paulo Rós, apoiou a celebração do Dia das Mães. Segundo ele, o acolhimento realizado no Hospital Municipal de Cuiabá é uma recomendação da gestão Emanuel Pinheiro, que quer trazer momentos significativos para todos os pacientes, colaboradores e familiares. “Comemorar esta data tão simbólica, neste ambiente hospitalar, faz toda diferença, porque elas se sentem lembradas e acolhidas”, destacou.

A coordenadora de enfermagem, Daniela Sayuri, enfatiza a importância das mães na formação social dos filhos e do acolhimento neste dia especial. “É uma data que não pode passar em branco. As mães são exemplos de amor e persistência, nada mais justo homenagear essas valorosas guerreiras”, opinou.

Segundo a técnica administrativa do HMC, Tainara Lima, a gestão e a direção da unidade hospitalar têm a visão da família e do acolhimento. “Um simples detalhe muda a vida de uma pessoa. Esse café da manhã foi em prol disso, mostrar que temos um olhar especial para essas mães, sabemos do esforço delas. É um ato de carinho e gratidão por todas estarem aqui, porque o aconchego ajuda muito na recuperação”, explicou.

A enfermeira Daniela Amaro, do setor de urgência e emergência, disse que é gratificante a valorização das mães colaboradoras do Hospital Municipal de Cuiabá. “Muitas colaboradoras se doam para estar aqui. Então estamos à disposição uma da outra, para tornar esse dia especial”, ressaltou.

Para a administradora noturna, Mariana Corral, vale a pena participar de ações como essa. “Muitas mães estão aqui junto comigo, vou levar o sorriso de cada uma quando eu chegar em casa. Eu sinto esse acolhimento por parte da gestão e de toda equipe, espero que todas também sintam esse amparo”, destacou.

A comemoração do Dia das Mães foi realizada com o apoio da administração municipal, da direção do Hospital Municipal de Cuiabá e das Coordenações de Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, Ouvidoria, RH, Coordenação da Recepção, Paladar, Nutrição, Núcleo de Gestão de Qualidade, Rosemeri Brugnago, Mariana Corral, Coordenação da Recepção e Diretoria-Geral.