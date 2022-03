Consultor orienta sobre elaboração de plano de comunicação para as prefeituras

Crédito: Vicente de Souza

A importância e as responsabilidades do assessor de imprensa como elo entre o poder público e a sociedade foram destaque durante a abertura do Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso, que teve início nesta quinta-feira (31), no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios. O evento, que é promovido pela Academy Brasil e MPX Brasil, com o apoio da AMM, segue até esta sexta-feira (1), com um amplo ciclo de palestras sobre comunicação na área pública.

Entre o assuntos que serão abordados por palestrantes especialistas estão: Comunicação no Período Eleitoral, Planejamento de Comunicação; Assessoria de Imprensa e Gerenciamento de Crise; Redes Sociais no Serviço Público; Estrutura dos Sites e os Portais Transparência das Prefeituras; A Importância do Rádio e da Televisão – Mídia Training, além de Publicidade e Mídia.

Na abertura oficial, o presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou a importância do trabalho realizado pelos assessores de imprensa. “Ter um profissional qualificado é extremamente necessário para auxiliar os gestores públicos nesse setor tão estratégico”, assinalou, destacando que com o avanço tecnológico e com o surgimento das mídias digitais os profissionais também assumem novos desafios no desenvolvimento de suas atividades. Fraga citou o surgimento das fake news como um dos desafios dos profissionais de imprensa que precisam se preparar para combater as notícias falsas que promovem desinformação e boatos.

O Ceo da MPX Brasil e diretor da Academy Brasil, Marcos Paulo de Oliveira Silva, também ressaltou a relevância da atuação dos profissionais. “Vocês são fundamentais para a construção da imagem dos municípios. O legado da comunicação é deixar para os que vierem depois tudo aquilo que é verdade”, frisou, destacando que tem a intenção de promover capacitações dos assessores de imprensa com maior frequência.

A gerente de comunicação da AMM, Malu Sousa, disse que o evento vai disseminar conhecimento e promover integração entre os assessores. “Trabalhar com comunicação envolve muitos desafios e devemos estar preparados para superá-los, prestando um serviço com eficiência e qualidade aos assessorados e à sociedade”, observou.

A secretária de Comunicação do Estado de Mato Grosso, Laice Souza, que já assessorou o poder público municipal, disse que o evento será importante para que a troca de experiência e também vai possibilitar que os jornalistas inovem cada vez mais em suas atividades. “Todo momento tem algo novo. O trabalho do assessor é muito maior hoje. Lá atrás o trabalho era responder a imprensa. Hoje não se responde só à imprensa, mas aos cidadãos nas redes sociais que apresentam alguma denúncia”, frisou.

O evento contou também com a participação da coordenadora de comunicação do Poder Judiciário, Mariane Oliveira, do secretário de Comunicação Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Raoni Ricci, do secretário adjunto de Comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Everaldo Jota, e da diretora da Academy Brasil, Luciane Medeiros.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

31 de março (quinta-feira)

7h30 – Credenciamento

8h30 – Abertura Oficial com Autoridades e Convidados

9h30 – Apresentação Cultural

10h – A Comunicação no Período Eleitoral

Condutas Vedadas

Palestrante: Juiz de Direito, Antônio Peleja Júnior

12h – Almoço

14h – Planejamento de Comunicação

Palestrante: Jornalista e Sociólogo, Américo Correa

15h – A Importância da Assessoria para a Gestão Pública

Gerenciamento de Crise

Palestrante: Jornalista Especialista em Gestão de Imagem, Karol Garcia

16h – As Redes Sociais no Serviço Público

Palestrante: Jornalista e Mentora em Comunicação, Tânia Rauber

17h – Encerramento

1º de abril (sexta-feira)

8h – Sites e Portais Transparência das Prefeituras

Palestrante: Ceo da MPX Brasil, Marcos Paulo de Oliveira Silva

9h – A Importância do Rádio e da Televisão

Mídia Training

Palestrante: Jornalista, Professor e Escritor, Elias Neto

10h – A Publicidade e a Mídia

Palestrante: Executiva da Agência DMD Comunicação, Débora Nunes

11h – Serviços Oferecidos aos Municípios

Apresentação: Gerente de Comunicação da AMM, Malu Sousa

12h – Encerramento