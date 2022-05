Consumidores rurais com benefício para atividades de irrigação e aquicultura devem fazer o recadastramento

Na manhã da última quinta-feira (28/04), no auditório do Instituto Agronômico na Agrishow 2022, em Ribeirão Preto (SP), aconteceu o encontro da Comissão Semeadoras do Agro, criada no âmbito do Sistema FAESP/SENAR-SP, com a realização de um café da manhã seguido de um ciclo de palestras para tratar de assuntos relacionados ao universo feminino e ao empreendedorismo.

A abertura do evento foi realizada por Adriana Menezes coordenadora da Comissão Semeadoras do Agro. “Quando recebi o convite do Dr. Fábio Meirelles para estar na coordenação do Semeadoras do Agro aceitei de prontidão, e hoje é uma feliz realidade poder acompanhar e estar junto destas lideranças femininas que estão impactando as atividades das mulheres que atuam no campo”, declarou.

Com a presença de mais de 100 mulheres, entre produtoras rurais, autoridades, presidentes de Sindicatos Rurais, técnicas e demais profissionais do Sistema FAESP/SENAR-SP, o evento contou com palestras de Luiza Brunet, ativista feminina e modelo; de Bia Doria, artista plástica e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo; e de Juliana Farah, membro da Comissão Semeadoras do Agro e vice-presidente da Virada Feminina da Fiesp. A mesa oficial do evento também contou a presença de Cintia Milhim Ferreira, primeira-dama de Franca; e Renata Correa Gregoldo, secretária municipal de Assistência Social de Ribeirão Preto.

A primeira palestrante a se apresentar foi Rubenita Lessa, coordenadora-geral do Sistema Integrado de Atendimento às Mulheres vítimas de Violência – Ligue 180 – do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que abordou o tema “Como o Ligue 180 pode ajudar no enfrentamento da violência contra as mulheres do campo”. Na sequência, Luiza Brunet apresentou o painel “Enfrentamento da violência doméstica e os direitos das mulheres no Campo”. Bia Doria falou sobre “Empreendedorismo das mulheres e a importância delas no agro” e Juliana Farah trouxe informações sobre linhas de créditos destinadas às pequenas produtoras rurais, no painel “Nano Crédito – Agro Mulheres”. “Poder ver todo o projeto Semeadoras do Agro gerando frutos, impactando a sociedade e levando para o agro a importância da atuação da mulher é muito importante para todas as nossas gerações”, declarou Juliana Farah.

