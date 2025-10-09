TCE MT
Contas de governo de Lucas do Rio Verde e Alto Paraguai recebem parecer favorável do TCE-MT
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Conselheiro-relator, José Carlos Novelli. Clique aqui para ampliar
As contas anuais de governo dos municípios de Lucas do Rio Verde e Alto Paraguai, referentes ao exercício de 2024, receberam parecer prévio favorável à aprovação, por unanimidade, durante a sessão ordinária do Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), realizada nesta terça-feira (7). Relatados pelo conselheiro José Carlos Novelli, os processos apresentaram resultados financeiros e orçamentários superavitários.
Lucas do Rio Verde apresentou superávit de execução orçamentária na ordem de R$ 38,5 milhões, enquanto Alto Paraguai obteve R$ 2,8 milhões. Com relação ao superávit financeiro, o município obteve R$ 56,3milhões, com a disponibilidade de R$ 2,79 para cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo. Já Alto Paraguai obteve superávit financeiro no valor de R$ 4,8 milhões, com disponibilidade de R$ 1,97 para cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo.
De acordo com o relator, os valores demonstram boa capacidade financeira. “Os municípios obtiveram expressivos superávits financeiro e orçamentário, demonstrando capacidade financeira suficiente para saldar os compromissos de curto prazo e as dívidas consolidadas líquidas estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal”, afirmou.
Lucas do Rio Verde
O município de Lucas do Rio Verde apresentou resultados significativos em diversas áreas das políticas públicas durante o exercício de 2024. Na prevenção à violência no âmbito escolar, foram destinados recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para execução de ações voltadas à prevenção da violência contra a mulher. Além disso, os currículos escolares passaram a incluir conteúdos sobre prevenção da violência contra crianças, adolescentes e mulheres, acompanhados de campanhas educativas.
Nos indicadores da educação, o desempenho municipal superou as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e as médias estadual e nacional, tanto em número de matrículas quanto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Em relação ao meio ambiente, o município não figura entre os que mais desmatam em Mato Grosso. No entanto, registrou aumento expressivo nos focos de queimadas em 2024 em comparação com 2022. Diante disso, o conselheiro recomendou a implementação de políticas mais robustas de prevenção e combate a incêndios, com foco em detecção precoce, resposta rápida, educação ambiental e investimentos em infraestrutura e compliance ambiental.
Diante do exposto, o relator José Carlos Novelli acolheu em parte o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e emitiu parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, exercício de 2024.
Alto Paraguai
De acordo com o conselheiro Novelli, o município de Alto Paraguai foi classificado como detentor de boa gestão fiscal, conceito “B”, índice 0,75 no Indicador de Gestão Fiscal do Município (IGFM). Além disso, obteve êxito com relação aos limites e percentuais constitucionais e legais. “Todas as aplicações foram regulares a forma da Constituição e Legislação constitucional”, destacou.
O município destinou 28,30% da receita proveniente de impostos municipais e transferências à manutenção e desenvolvimento do ensino, acima do mínimo de 25% exigido. Para a remuneração dos profissionais do magistério, aplicou 95,32% dos recursos do Fundeb, conforme o art. 26 da Lei Federal nº 14.113/2020.
Na área da saúde, investiu 22,94% da receita em ações e serviços públicos, superando o limite mínimo de 15%. As despesas totais com pessoal representaram 37,19% da Receita Corrente Líquida Ajustada, mantendo-se abaixo do teto de 60%. Já os repasses ao Poder Legislativo corresponderam a 6,74% da receita base, em conformidade com o limite constitucional de 7%.
Para ambos os municípios, o relator incluiu recomendações e determinações à gestão municipal com objetivo de aperfeiçoar a administração.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE MT
TCE-MT realiza 18º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (10)
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 18º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (10), no auditório da Escola Superior de Contas. A aula será transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).
Conduzido pelo secretário-executivo de Gestão de Pessoas do TCE-MT, Eneias Viegas da Silva, o módulo abordará o tema “Previdência Municipal”, destacando a sustentabilidade do setor previdenciário, a Reforma da Previdência e a responsabilidade na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Parte da estratégia da atual gestão do TCE-MT, sob presidência do conselheiro Sérgio Ricardo, a pós-graduação tem carga horária total de 360 horas e reúne cerca de mil alunos, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, além de servidores da administração estadual de Mato Grosso com formação superior.
O curso, promovido em parceria com a Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp), é realizado por meio da Escola Superior de Contas e conta com a coordenação do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE MT
TCE-MT define que apenas Executivo pode recuperar créditos pagos indevidamente pelo Legislativo
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Conselheiro-relator, Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou que cabe exclusivamente ao Poder Executivo municipal recuperar créditos previdenciários ou tributários pagos indevidamente pelo Legislativo. O posicionamento responde à consulta da Câmara Municipal de Várzea Grande apreciada na sessão ordinária desta terça-feira (7).
De acordo com o relator do processo, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, o parlamento não possui personalidade jurídica própria, apenas personalidade judiciária. Ou seja, pode atuar na Justiça para defender sua autonomia e o regular funcionamento de suas atividades.
“Assim, não lhe compete pleitear, isoladamente, a restituição de tributos ou contribuições, tampouco celebrar contratos voltados à recuperação de créditos patrimoniais, que são de titularidade do município, pessoa jurídica de direito público interno, representado em juízo pelo prefeito e pela Procuradoria Municipal”, afirmou.
O mesmo entendimento foi aplicado aos questionamentos sobre a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de escritórios de advocacia ou contabilidade para a recuperação dos créditos, e sobre a validade de contratos com cláusula de êxito em demandas específicas.
“Como já explicado anteriormente, a Câmara Municipal não detém personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, o que lhe confere legitimidade restrita para demandar em juízo exclusivamente na defesa de seus direitos institucionais”, ressaltou o conselheiro.
Seguindo precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maluf ressaltou que, enquanto a recuperação de contribuições previdenciárias é de competência do Executivo, cabe ao servidor solicitar à Receita Federal eventual restituição de imposto de renda retido indevidamente.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
Sine Sinop disponibiliza 318 vagas de emprego nesta quinta-feira (09)
TCE-MT realiza 18º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (10)
Contas de governo de Lucas do Rio Verde e Alto Paraguai recebem parecer favorável do TCE-MT
Proteção de animais domésticos será debatida nesta sexta-feira (10)
Exposição celebra Semana da Criança com lazer, aprendizado e valorização ambiental
Segurança
Polícia Civil prende idoso que matou vizinho em Pontes e Lacerda
Um idoso que matou por desavença o vizinho com um golpe de faca, na noite de quarta-feira (8.10), no município...
Polícia Militar prende sete faccionados e apreende seis armas de fogo em Cáceres
A Polícia Militar prendeu sete homens membros de facções criminosas e retiraram de circulação seis armas de fogo, nesta quarta-feira...
Polícia Civil cumpre 28 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa atuante em Jangada
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (9.10), a segunda fase da “Operação Devastate”, com o objetivo de dar cumprimento a...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
SEM INTERNET
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil2 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
AGRONEGÓCIO2 dias atrás
“Tínhamos uma produção boa. Com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, afirma produtor de Alta Floresta
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura e Câmara de Sinop discutem com Águas de Sinop melhorias na execução das obras de esgoto
-
Saúde3 dias atrás
Saúde estabelece formação e educação permanente de trabalhadores da atenção primária do SUS