Contas de Juara e Nova Canaã do Norte recebem parecer favorável do TCE-MT
|Crédito: Diego Castro/MPC-MT
|Conselheiro-relator, Antonio Joaquim. Clique aqui para ampliar
Por unanimidade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo de Juara e Nova Canaã do Norte. Sob relatoria do conselheiro Antonio Joaquim, os balanços dizem respeito ao exercício de 2024 e foram apreciados na sessão ordinária de terça-feira (30).
De acordo com o relator, as contas de Juara evidenciaram que o exercício foi encerrado com superávit financeiro superior a R$ 15 milhões. Já o patrimônio líquido atingiu R$ 195,6 milhões, contra R$ 102,3 milhões no ano anterior, o que representa crescimento de R$ 93,2 milhões.
“O resultado da execução orçamentária do exercício de 2024 foi superavitário e o Balanço Patrimonial apresentou equilíbrio financeiro e superávit, o que evidencia que as contas do município refletiram, de forma adequada, sua posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31/12/2024”, destacou em seu voto.
O município cumpriu todos os limites constitucionais, tendo aplicado 35,3% na educação (mínimo de 25%), 92,9% na remuneração do magistério (mínimo de 70%), e 25% na saúde (mínimo de 15%). As despesas com pessoal do Poder Executivo e os repasses ao Poder Legislativo também respeitaram a legislação.
“Além disso, considerando a relevância da transparência pública na aferição da responsabilidade legal, social e como indicador da boa e regular governança pública, verificou-se que o resultado da avaliação realizada em 2024 por este Tribunal revelou nível intermediário de transparência de 73,62%”, acrescentou.
Com relação às irregularidades constatadas, referentes à ausência de registro por competência de férias e 13º salário, divergências contábeis e descumprimento da meta de resultado primário, o conselheiro ponderou que nenhuma apresenta relevância e materialidade suficientes para ensejar a reprovação do balanço.
Frente ao exposto, acolheu o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e emitiu uma série de recomendações para a correção das falhas e aprimoramento da gestão. As medidas incluem a retomada de obras de creches, investimentos em políticas de reflorestamento e combate às queimadas e fortalecimento da gestão previdenciária.
Nova Canaã do Norte
A gestão de Nova Canaã do Norte também cumpriu todos os limites constitucionais, tendo aplicado 30,9% na educação (mínimo de 25%), 99,9% na remuneração do magistério (mínimo de 70%) e 19,8% na saúde (mínimo de 15%). As despesas com pessoal do Poder Executivo e os repasses ao Poder Legislativo respeitaram a legislação.
No exercício, as receitas arrecadas totalizaram R$ 101 milhões e as receitas realizadas foram de R$ 103 milhões. O município garantiu recursos para quitação das obrigações. “O resultado financeiro evidencia que a cada R$ 1 de restos a pagar inscritos há R$ 13,8 de disponibilidade financeira”, apontou o relator.
Neste caso, Antonio Joaquim Acolheu parcialmente o parecer do MPC e manteve nos autos as irregularidades referentes ao descumprimento da meta de resultado primário, políticas públicas de prevenção a violência contra as mulheres e descumprimento de determinações exaradas pelo Tribunal.
“No entanto, entendi que nenhuma das irregularidades remanescentes possui gravidade suficiente para ensejar a reprovação das contas da municipalidade, especialmente considerando que a gestão apresentou resultado satisfatório nas áreas administrativa, patrimonial e orçamentária”, concluiu.
TCE-MT constata superávits e emite parecer favorável às contas de Santa Rita do Trivelato e Nova Marilândia
|Crédito: Diego Castro/MPC-MT
|Conselheiro-relator, José Carlos Novelli. Clique aqui para ampliar
Os balanços de 2024 de Santa Rita do Trivelato e Nova Marilândia registraram superávits orçamentários e receberam parecer prévio favorável à aprovação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Os processos foram relatados pelo conselheiro José Carlos Novelli na sessão ordinária desta terça-feira (30).
O município cumpriu todos os limites constitucionais, tendo aplicado 26,5% na educação (mínimo de 25%), 99,6% na remuneração do magistério (mínimo de 70%), e 15,5% na saúde (mínimo de 15%). As despesas com pessoal corresponderam a 36,3% (limite de 54%) e os repasses ao Poder Legislativo a 6% (limite de 7%).
A prefeitura arrecadou R$ 75,7 milhões em receitas orçamentárias, registrando crescimento em relação ao exercício anterior. Além disso, a execução resultou em superávit de R$ 4,76 milhões e o município apresentou disponibilidade financeira bruta de R$ 23,3 milhões para honrar com seus compromissos.
“O Poder Executivo obteve superávits financeiro e orçamentário, demonstrou capacidade financeira suficiente para saldar os compromissos de curto prazo e apresentou dívida consolidada líquida dentro dos limites estabelecidos pela Resolução n.º 40/2001 do Senado Federal”, destacou o relator.
Com relação à irregularidade referente à ausência de registros de apropriação mensal de férias, José Carlos Novelli avaliou que ela não possui gravidade suficiente para macular as contas. Sendo assim, determinou à atual gestão para que adote as medidas cabíveis para corrigir a falha.
O relator acolheu parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e emitiu ainda determinações e recomendações para a ampliação da arrecadação, monitoramento do Regime Próprio de Previdência e adequação da aposentadoria de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, entre outros.
Nova Marilândia
Nova Marilândia também cumpriu todos os limites constitucionais, aplicando 28,2% na educação (mínimo de 25%), 101% na remuneração do magistério (mínimo de 70%) e 19,5% na saúde (mínimo de 15%). As despesas com pessoal corresponderam a 49,1% (limite de 54%) e os repasses ao Poder Legislativo a 6% (limite de 7%).
Em 2024, foram arrecadados R$ 58,6 milhões em receitas orçamentárias, o que representou crescimento em relação a 2023. Houve superávit orçamentário de R$ 7,79 milhões e o exercício foi encerrado com disponibilidade financeira bruta de R$ 15,8 milhões, além de dívida consolidada líquida negativa, demonstrando solidez fiscal.
“O município demonstrou capacidade financeira suficiente para saldar os compromissos de curto prazo, visto que possui R$ 15,8 milhões a título de disponibilidade financeira bruta, enquanto os Restos a Pagar Processados, Restos a Pagar Não Processados e demais obrigações financeiras perfazem o total de R$ 6,4 milhões”, ressaltou.
Em relação às irregularidades, foram mantidas a ausência de registros contábeis de férias e 13º salário e a falta de adesão a convênio com entidade de previdência complementar, mas ambas foram consideradas por Novelli como insuficientes para comprometer a aprovação das contas.
Diante disso, o relator acolheu parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e emitiu recomendações para o fortalecimento do equilíbrio atuarial do RPPS, a revisão das estratégias de atenção primária em saúde, a ampliação da transparência e a criação de dotação específica para ações de prevenção à violência contra a mulher.
Novo painel do Radar Previdência do TCE-MT é referência nacional
|A apresentação do novo painel do módulo “Previdência” no evento nacional foi conduzida pela auditora pública externa do TCE-MT Karisia Goda Cardoso. Clique aqui para ampliar
O novo painel do módulo “Previdência” do Sistema Radar de Controle Público, lançado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) em setembro, foi destaque no Encontro Técnico dos Tribunais de Contas – Boas Práticas de Auditoria de RPPS, realizado no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), nesta terça-feira (30).
Com a atualização, o Radar Previdência passou a disponibilizar dados comparativos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de todo país, com o objetivo de auxiliar os conselheiros do TCE-MT na análise das contas de governo e apoiar os prefeitos na elaboração de estratégias de sustentabilidade, rentabilidade ou regularização dos Fundos.
O Radar Previdência foi lançado pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, e segue sendo atualizado por determinação do presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, com apoio da Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) e da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação (Seti).
“O Radar passou por uma ampliação da cobertura geográfica, representando um avanço significativo na modernização do controle externo da gestão previdenciária. Com essa evolução, reafirmamos o papel do TCE-MT como líder na promoção da transparência, sustentabilidade e eficiência na gestão previdenciária. Estamos contribuindo diretamente para a garantia dos direitos dos segurados.” destacou Maluf.
Uma das metas da gestão do presidente Sérgio Ricardo, a expansão do Sistema Radar de Controle Público contempla, além da atualização do módulo Previdência, a crianção de 13 novos painéis. “O Radar é hoje uma das ferramentas mais modernas e completas de controle público do país, e a sua constante evolução é prioridade da nossa gestão. Quando assumimos, havia seis módulos disponíveis e hoje já contamos 19. Aproveito para parabenizar a equipe de Tecnologia da Informação, que tem sido protagonista nesse processo de inovação, transformando o Radar em uma referência nacional.” ressaltou o presidente do TCE-MT.
A apresentação do novo painel do módulo “Previdência” no evento nacional foi conduzida pela auditora pública externa do TCE-MT Karisia Goda Cardoso, que integra o Núcleo de Desenvolvimento do Controle Externo da Segecex.
“Foi uma honra e um privilégio apresentar o Radar Previdência como uma boa prática aos tribunais de contas de todo o Brasil. A atualização foi desenvolvida para disponibilizar uma base de dados abrangente dos RPPS municipais e estaduais de todo país. Essa iniciativa terá impacto em todos os tribunais de contas, pois poderão acessar informações sobre os RPPS sob sua jurisdição”, relatou Karisia.
Na ocasião, a auditora aproveitou para agradecer a parceria e a oportunidade. “Eu gostaria de enfatizar o apoio e confiança do conselheiro Guilherme Maluf, que sempre acreditou no nosso trabalho e deu todas as condições para que realizássemos esse projeto”, completou.
Após a apresentação, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de São Paulo e presidente do Comitê de Previdência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Alexandre Sarkis, salientou que a atualização no Radar Previdência responde a uma das ações programadas para o Comitê neste ano. Com isso, a iniciativa do TCE-MT se consolida como referência e contribuição efetiva para todo o Sistema de Controle Externo no Brasil.
Investimento em expansão e melhoria do Sistema Radar
A melhoria do Sistema Radar de Controle Público, proposta pelo presidente Sérgio Ricardo, se dará em três etapas, sendo que a primeira delas, que contemplava a expansão de 6 para 19 módulos, já foi concluída. A segunda etapa diz respeito a revitalização dos painéis existentes e, por fim, será implantada a Inteligência Artificial no Sistema, para facilitar o acesso de gestores e cidadãos.
“O investimento em novos módulos, na melhoria dos painéis disponíveis e na futura implementação de IA é fundamental para garantir que o Tribunal continue ampliando a transparência, a eficiência e a proximidade com a sociedade”, completou o conselheiro presidente.
