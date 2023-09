Contas externas têm saldo negativo de US$ 778 milhões em agosto

Investimentos diretos somaram US$ 4,3 bilhões

As contas externas do país tiveram um saldo negativo menor em agosto, atingindo 778 milhões de dólares, devido ao aumento do superávit comercial, segundo o Banco Central. No mesmo mês de 2022, o défice nas transações correntes, que inclui a compra e venda de bens e serviços e as transferências de rendimentos com outros países, foi de 7,016 mil milhões de dólares.

A diferença em relação ao ano passado deve-se a um excedente comercial mais elevado, de 5,1 mil milhões de dólares. Contribuindo para este resultado, o défice nos serviços diminuiu em 869 milhões de dólares, bem como o défice no rendimento primário (juros e lucros/dividendos das empresas) em 504 milhões de dólares.

No período de 12 meses encerrado em Agosto, o défice de transacções correntes ascendeu a 45,223 mil milhões de dólares, equivalente a 2,21% do Produto Interno Bruto (PIB), face a um saldo negativo de 51,573 mil milhões de dólares (2,54% do PIB) em Julho deste ano. ano e um défice de 53,635 mil milhões de dólares (2,94% do PIB) para o mesmo período encerrado em agosto de 2022.

No acumulado do ano, o défice ascende a 19,459 mil milhões de dólares, face a um saldo negativo de 27,742 mil milhões de dólares nos primeiros oito meses de 2022.

Balança Comercial e Serviços

As exportações de bens totalizaram 31,432 mil milhões de dólares em agosto, um aumento de 0,8% face ao mesmo mês de 2022. As importações ascenderam a 23,814 mil milhões de dólares, uma diminuição de 16,8% face a agosto do ano passado. Com isso, a balança comercial fechou com superávit de US$ 7,618 bilhões no mês passado, ante saldo positivo de US$ 2,552 bilhões em agosto de 2022.

O déficit na conta de serviços – incluindo viagens internacionais, transportes, aluguel de equipamentos e seguros, entre outros – atingiu US$ 2,878 bilhões em agosto, uma queda de 23,2% ante US$ 3,748 bilhões no mesmo mês de 2022. Houve redução na conta de transportes. e déficit de viagens e aumento no aluguel de equipamentos.

O déficit de transportes passou de US$ 1,985 bilhão em agosto de 2022 para US$ 1,023 bilhão no mês passado, uma redução de 48,5%. A melhora foi influenciada pelas menores despesas com frete, que diminuíram devido à queda nos preços internacionais.

No que diz respeito às viagens internacionais, existe um caminho para a recuperação, mas o crescimento do défice permanece em níveis mais baixos em comparação com o período anterior à pandemia da COVID-19. Seguindo a tendência dos últimos meses, as receitas dos visitantes estrangeiros cresceram 52,5% face ao ano passado e atingiram 657 milhões de dólares em agosto, face a 431 milhões de dólares no mesmo mês de 2022.

As despesas dos viajantes brasileiros no exterior aumentaram de US$ 1,051 bilhão em agosto do ano passado para US$ 1,272 bilhão no mesmo mês de 2023, um aumento de 21,1%. Com isso, a conta de viagens fechou o mês em nível semelhante ao de agosto de 2022, atingindo US$ 615 milhões, ante um déficit de US$ 620 milhões no mesmo mês do ano passado.

As despesas com aluguel de equipamentos totalizaram US$ 794 milhões, um aumento de 12,9% em relação a agosto de 2022, que foi de US$ 704 milhões.

Renda

Em agosto, o défice do rendimento primário – lucros, dividendos, juros e salários – ascendeu a 5,642 mil milhões de dólares, uma diminuição de 8,2% em comparação com os 6,146 mil milhões de dólares do mesmo mês de 2022. Esta conta normalmente apresenta um défice, uma vez que há mais investimentos estrangeiros em Brasil – e mandam seus lucros para o exterior – do que os investimentos brasileiros no exterior.

As despesas líquidas relacionadas a juros aumentaram de US$ 1,259 bilhão em agosto de 2022 para US$ 1,781 bilhão no mês passado. Para lucros e dividendos associados a investimentos diretos e de carteira, houve um défice de 3,891 mil milhões de dólares em agosto deste ano, em comparação com 4,897 mil milhões de dólares em agosto de 2022.

A conta de rendimento secundário – gerada numa economia e distribuída a outra, como doações e remessas de dólares sem contrapartida de serviços ou bens – teve um resultado positivo de 124 milhões de dólares no mês passado, face a um excedente de 326 milhões de dólares em agosto de 2022.

Financiamento

As entradas líquidas de investimentos diretos estrangeiros (IDE) foram inferiores em comparação com o ano anterior, totalizando 4,270 mil milhões de dólares em agosto, em comparação com 10,014 mil milhões de dólares em agosto de 2022.

O IDE acumulado ao longo do período de 12 meses totalizou US$ 65,918 bilhões (3,21% do PIB) em agosto de 2023, em comparação com US$ 71,663 bilhões (3,53% do PIB) no mês anterior e US$ 64,851 bilhões (3,55% do PIB) no período encerrado em agosto. 2022.

Quando o país apresenta saldo negativo nas transações correntes, precisa cobrir o déficit com investimentos ou empréstimos do exterior. A melhor forma de financiamento para o saldo negativo é o IDE porque os fundos são atribuídos ao sector produtivo e muitas vezes representam investimentos de longo prazo.

Quanto aos investimentos em carteira no mercado interno, registaram-se saídas líquidas de 807 milhões de dólares em agosto de 2023, consistindo em saídas líquidas de 2,335 mil milhões de dólares em ações e fundos de investimento e entradas líquidas de 1,528 mil milhões de dólares em títulos de dívida. Durante o período de 12 meses encerrado em Agosto, as entradas líquidas de investimentos de carteira no mercado interno ascenderam a 11,3 mil milhões de dólares.

O estoque de reservas internacionais atingiu US$ 344,177 bilhões em agosto, uma redução de US$ 1,298 bilhão em relação ao mês anterior.

Editado