“Conte com Cuiabá, conte com a nossa gestão, com o nosso apoio e entusiasmo”, declara o prefeito ao receber a coordenadora da candidatura do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2027

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, acompanhado da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, recebeu a coordenadora-geral da candidatura do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2027, Jacqueline Barros. Cuiabá pode receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, caso o Brasil seja escolhido como sede do evento. O encontro foi realizado na tarde de quarta-feira, 13 de setembro, na Secretaria Municipal da Mulher.

Jacqueline entregou ao gestor a lista com a documentação que será enviada à Federação Internacional de Futebol. São avaliados itens das áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, a rede hoteleira, pontos turísticos, entre outros. “Quero agradecer pela honrosa visita. Conte com Cuiabá, conte com a nossa gestão, com o nosso apoio e entusiasmo para fazer esse levantamento técnico exigido. Somos e seremos eternos parceiros. Primeiro, torcer para que a Copa do Mundo seja no Brasil. Em segundo lugar, nos colocamos à disposição da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), que fez toda a articulação necessária, para que a nossa capital seja mais uma vez uma das subsedes da Copa do Mundo, assim como foi em 2014. Cuiabá é uma capital tricentenária e está em plenas condições de receber um evento tão importante. Estamos muito felizes e preparados, pois contamos com uma infraestrutura, mobilidade urbana, rede hoteleira. Temos todas as condições de fazer bonito”, disse o chefe do Executivo Municipal, prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Durante a visita, a primeira-dama Márcia Pinheiro falou sobre o projeto “Bom de Bola Bom de Escola”, que atualmente conta com 350 meninas. “O futebol feminino está crescendo em Cuiabá, não só na região central como nos bairros. Podemos afirmar que o cuiabano tem um carinho especial pelo futebol, e a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro trabalha no incentivo à prática esportiva. Estamos muito agradecidos”, declarou a primeira-dama.

O prazo estipulado para a entrega da documentação é até o final do mês de outubro. “Viemos a Cuiabá exatamente para isso, apenas para reafirmar o compromisso da gestão em se comprometer a fazer esse levantamento que será juntado com outras nove capitais escolhidas. Tenho a certeza de que será bem mais fácil do que foi em 2014. Agora já está praticamente tudo pronto. Cuiabá cresceu e está bem moderna. Estamos confiantes”, ressaltou Jacqueline.

“Cuiabá é o único entre os 141 municípios de Mato Grosso que tem uma secretaria exclusiva para o atendimento humanizado e de excelência às mulheres. A gestão Emanuel Pinheiro valoriza a equidade. Isso para nós é muito importante. E também a FIFA, parabéns”, comentou a secretária municipal da Mulher, Cely Almeida.

Presente ao encontro, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, afirmou que o prefeito tem um carinho pelo esporte em todas as mobilidades. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer tem trabalhado para oferecer melhores condições às práticas desportivas. “Nós estamos reformando nosso espaço para melhorar os nossos miniestádios, com foco na revelação de novos craques e novos talentos. O prefeito tem esse lado social, integralizador, no aspecto psicomotor e socioemocional, por entender a importância do esporte na vida das pessoas. Vamos trabalhar para oferecer uma capital ainda melhor e digna de receber uma Copa do Mundo”, ressaltou.

Estiveram presentes a secretária-adjunta da Mulher, Elis Prates, o diretor jurídico da FMF, Marcelo Magalhães, o diretor executivo da FMF, Humberto Frederico, o procurador geral do município, Benedito Miguel Cálix, entre outras autoridades.

A decisão final do país-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 será divulgada pela FIFA em 18 de maio de 2024. O Brasil tem a concorrência da África do Sul e de mais duas candidaturas conjuntas: uma da UEFA, formada por Bélgica, Holanda e Alemanha, e outra da Concacaf, formada por México e Estados Unidos.

A CBF ainda informou que terá dois meses para viabilizar todas as informações e garantias necessárias para a entrega do documento final da candidatura. A FIFA enviará uma equipe de avaliação para visitas aos locais no início de 2024.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT