Contribuintes e produtores rurais podem apresentar o DANFE pelo celular nas operações dentro de Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) tem como missão para os próximos anos colocar a educação do Estado de Mato Grosso entre as 10 melhores do país, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A afirmação é do secretário da Pasta, Alan Porto.

A meta da Seduc tem como base o projeto EducAÇÃO 10 anos, que tem o objetivo de alinhar questões estratégicas com ações e projetos já desenvolvidos para melhorar os índices educacionais de Mato Grosso até 2032. A expectativa é que, até lá, Mato Grosso ocupe posição ainda melhor no ranking, figurando entre as cinco melhores educações públicas do Brasil.

“Isso é possível fazer. O Governo do Estado tem investido muito forte na valorização dos profissionais da educação, e a gente acredita que dando condição de trabalho para o profissional, ferramenta para trabalhar, material didático de excelência qualidade, formação continuada condizente com a apredizagem dos nossos estudantes, conseguimos, sim, ter bons resultados, e quem ganha são os estudantes”, afirma o secretário.

Alan Porto ressalta que a melhoria da gestão escolar e pedagógica também é uma das metas do Governo do Estado a curto e longo prazo, com o objetivo de aprimorar a qualidade de ensino em Mato Grosso e se tornar referência nacional.

Confira a íntegra da fala do secretário Alan Porto aqui.

Fonte: GOV MT