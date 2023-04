Controladoria e Ouvidoria participam de treinamento de implementação do portal Siged

Cinco comissões da Câmara Municipal de Cuiabá realizaram reuniões durante a tarde desta quinta-feira (27). Diversos assuntos foram tratados conforme os setores que as comissões abrangem.

Inicialmente, o vereador Sargento Joelson (PSB), presidiu a quarta reunião da Comissão de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Rural. Junto ao parlamentar, compondo a equipe estavam os vereadores Fellipe Corrêa (Cidadania), e Cezinha Nascimento (PSL).

Durante o encontro, os membros da comissão debateram sobre as duras críticas que o município vem sofrendo do Governo do Estado, por meio do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat). A conversa acontece após a alegação de que o Intermat contém cerca de 10 mil títulos prontos para serem entregues a Cuiabá, mas não consegue o fazer, porque o município não autoriza a regularização dos bairros.

Os parlamentares decidiram durante a reunião, que o melhor caminho a se seguir no momento é descobrir o motivo da não finalização dos processos, protocolando formalmente e pedindo urgência no caso. Durante sua fala, o presidente da Comissão de Regularização Fundiária, Sargento Joelson, reforçou que o Legislativo irá buscar o diálogo entre os órgãos competentes, visando a resolução dos problemas e a satisfação da população cuiabana.

“Cabe a nós, Câmara Municipal, descobrir se isso é verdade, se esses documentos estão parados por falta de atenção do município ou se tem problemas a serem resolvidos ainda para a regularização, e é isso que a Comissão vai fazer a partir daqui”, finalizou o vereador.

A Comissão de Previdência e Assistência Social foi a segunda a se reunir durante a tarde. Os vereadores Dilemário Alencar (Podemos), Rogério Varanda (MDB) e Demilson Nogueira (PP), organizaram a data da vinda do novo presidente da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpub). O encontro ficou registrado para acontecer na quarta-feira da próxima semana, dia 3 de maio.

Os vereadores Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania) e Wilson KeroKero (Podemos), componentes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar foram o terceiro grupo a se reunir. A Comissão decidiu pelo arquivamento do pedido de punição administrativa feito pela vereadora Edna Sampaio (PT), contra o vereador Dilemário Alencar. O arquivamento se deu devido ao descumprimento de pré requisitos técnicos no momento do protocolo do pedido.

Logo em seguida, a Comissão de Turismo e Desporto, presidida pelo vereador Marcus Brito (PV), e composta pelos vereadores Luís Cláudio (PP) e Eduardo Magalhães (Republicanos), já estava reunida. O encontro em questão foi realizado em função da proposta de convidar o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, para uma parceria com a Comissão.

A Comissão de Administração e Obras Públicas encerrou a tarde de reuniões. O momento em questão foi presidido pelo vereador Dilemário Alencar, que assumiu momentaneamente o lugar do real presidente da Comissão, o vereador Dídimo Vovô (PSB). O parlamentar estava de atestado devido a um procedimento médico e em teoria não participaria da reunião, no entanto, acabou estando presente. Também estavam na reunião os outros membros que compõem o grupo, os vereadores Cezinha Nascimento e Wilson KeroKero.

O encontro teve por objetivo ouvir as considerações do parlamentar Cezinha Nascimento com relação ao andamento da obra na via Contorno Leste. Durante a reunião também foi proposto que a Comissão esteja presente inteiramente no momento das vistorias das obras públicas em Cuiabá.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT