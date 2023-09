Convocação já contemplou mais de 40% das vagas disponibilizadas 

A Vice presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Erotides Kneip, participou da abertura do II Congresso Nacional de Direito Empresarial OAB Mato Grosso, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional (OAB-MT). A Abertura foi na noite de quarta-feira (13/09), em Cuiabá. A Vice presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Erotides Kneip, participou da abertura do II Congresso Nacional de Direito Empresarial OAB Mato Grosso, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional (OAB-MT). A Abertura foi na noite de quarta-feira (13/09), em Cuiabá.

O congresso tem o objetivo de proporcionar a troca de experiências entre os participantes e debater temas de extrema importância para o Direito Empresarial.

A Magistrada elogiou a iniciativa da Comissão de Direito Empresarial da OAB. Na abertura, ela destacou que os debates demonstram avanços no âmbito da Justiça.

“As discussões e os debates que vão ser realizados são importantíssimos e garantem uma tramitação e interpretação muito mais profunda. As matérias são atuais e o Congresso vai atingir o objetivo, que é proporcionar uma discussão da prestação jurisdicional e processual muito mais ampla e moderna”. Observou a Desembargadora.

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Felipe Salomão, abriu a palestra magna que contou ainda com a participação do Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do Advogado Antonio Frange Junior, e do presidente da Comissão de Direito Empresarial, Marden Tortorelli.

De acordo com a Presidente da Ordem de Mato Grosso, Gisela Cardoso, o Direito Empresarial vive um momento emblemático e com grandes transformações.

“ É um evento de qualidade para advocacia, para os operadores do direito e sociedade. E o Tribunal de justiça de Mato Grosso é um grande parceiro, e esta sempre presente nos eventos”, pontuou.

O Congresso prossegue nesta quinta (14) e a programação aborda os temas mais atuais e relevantes do segmento como : insolvência, reflexos da jurimetria no Direito Empresarial, as holdingns como instrumento de governança corporativa: sucessão e planejamento; perspectivas e desafios da reforma tributária; e mediação como instrumento auxiliar no Direito Empresarial.

O Presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, Marden Trotorelli, afirmou que o setor é muito amplo e, por isso, para a programação foram planejados sete painéis e reúne os especialistas mais renomados do país.

O painel Contratos Empresarias no Agronegócio , com a participação da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos é um dos destaques da programação. Além da Magistrada participam também desta mesa, o Presidente da OAB de Barra do Garças, André Bernardes e o Conselheiro estadual da OAB/MT Francys Ricardo Menegon.

Compuseram o dispositivo de abertura: vice-presidente do TJMT, desembargadora Maria Erotides Kneip; presidente da OAB/MT , Gisela Cardoso; presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB/MT, Marden Tortorelli; Ministro da Agricultura , Carlos Fávaro; vice-presidente OAB/MT , José Carlos Guimarães Júnior; secretário-geral da OAB-MT, Fernando Figueiredo; diretor-tesoureiro da OAB-MT , Helmut Daltro; Leonardo Campos, conselheiro federal e diretor-tesoureiro da OAB Nacional; presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Italo Leite; secretário geral da Escola Superior da Advocacia, Dejango Campos.

#ParaTodosVerem – Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 1: A Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargadora Maria Erotides kneip, ela veste uma blusa com a gola listrada e terno branco; ao fundo um banner do II Congresso de Direito Empresarial nas cores Azul e Vermelho, com desenho da Deusa da Justiça. Foto 2: Fotografia colorida, com três palestrantes sentados; e acima, imagem do Ministro do Supremo Tribunal Justiça, usando óculos , camisa branca, gravata azul e terno preto.

Maritza Fonseca / Fotos: Carlos Augusto

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT