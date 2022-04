Coordenadores pedagógicos e professores do Ensino Fundamental participam de segunda formação continuada

A Prefeitura de Cuiabá entregou nesta segunda-feira (25) cestas básicas aos alunos do programa “Qualifica mais Progredir” que alcançaram 75% de presença durante o primeiro mês de curso. A entrega foi realizada no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e contemplou 25 pessoas.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, destacou que a ação faz parte do pacote de benefícios oferecidos aos participantes da qualificação. Ainda segundo ele, todos os alunos são beneficiários do programa Auxílio Brasil e estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.

“Um dos pilares do programa “Pra Frente Cuiabá” é o processo de qualificação que foi iniciado pelo Qualifica 300, sob a liderança da primeira-dama Márcia Pinheiro. Agora, temos mais essa parceria com o IFMT, que ajudará a fomentar a mão de obra local, desenvolver habilidades e identificar talentos. O IFMT realiza todo um cronograma de curso e treinamento gratuito e o Município oferece, além das cestas básicas, todo material, uniforme, e auxílio estudantil para o transporte e alimentação”, explicou Vuolou.

O secretário ainda informou que as cestas básicas são um incentivo para que não haja desistência e ressaltou ainda que a adesão tem sido fantástica, se destacando pela participação ativa.

Já para a coordenadora do programa “Qualifica mais Progredir”, Eloisa Azeredo, graças a esta parceria, o IFMT conseguiu desenvolver muito mais que um curso. Junto com a qualificação, também são feitas exposições dos produtos confeccionados durante as aulas, visando despertar o interesse do aluno pelo empreendedorismo.

“Sem a colaboração da Prefeitura, por meio da gestão Emanuel Pinheiro, não poderíamos ofertar esse curso. Mas, com essa união de esforços, conseguimos ofertar toda a estrutura e profissionais e, ao mesmo tempo, a Prefeitura dá total apoio com o auxílio estudantil, material, cestas básicas e também com a seleção dos alunos”, disse a coordenadora.

Márcia da Silva é uma das alunas que receberam a cesta básica e relembra que ficou sabendo do curso por meio da internet. No primeiro momento, ela divulgou a ação em sua rede social para os amigos e, posteriormente, decidiu também fazer sua inscrição para participar do “Qualifica mais Progredir”.

“Por eu ser uma microempreendedora, percebi como eu tenho aprendido e como eu posso proceder para ganhar mais clientes. Estou amando é uma oportunidade gigantesca e indico para todos”, relatou.

Segundo a venezuelana Yurkali Jorge Ydrogo, participar de um programa de empreendedorismo é uma grande oportunidade, já que não sabia que o Município ofertava cursos para estrangeiros. “Fiquei sabendo no CRAS do meu bairro dos cursos e que estrangeiro também poderia fazer, comuniquei outras pessoas e viemos estudar. Quero agradecer a todos os envolvidos pela oportunidade”, pontuou.

As atividades começaram no dia 14 de março, sendo 260 vagas para esse primeiro semestre. Ao todo, foram 458 inscrições selecionadas pelos 14 Centros de Referência, sendo a segunda turma prevista para o mês de agosto desse ano. As aulas acontecem na sede do Instituto Federal de Mato Grosso- IFMT (Campus Cuiabá- Cel. Octayde Jorge da Silva), 100% presenciais, três vezes por semana, no período noturno.