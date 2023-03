Coordenadores pedagógicos e professores participam de formação do Programa de Alfabetização Cuiabano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o prefeito Emanuel Pinheiro, a primeira-dama Márcia Pinheiro e o deputado federal e vice-líder do Governo Emanuelzinho nesta quinta-feira (02) em Brasília. Lula foi convidado pelo gestor para o lançamento de duas importantes obras para a capital que serão entregues no mês de aniversário da capital: a primeira parte do Contorno Leste e a UPA Leblon, ambas com investimento federal.

Prestigiado pelo Governo Federal, Emanuel Pinheiro vem cumprindo ampla agenda em Brasília, garantindo tratativas em benefício da população cuiabana, em especial, para a saúde do Município. Durante a reunião, o presidente reforçou o compromisso pelos mais carentes e o esforço conjunto entre os governos para erradicação à fome, também um dos alicerces da gestão Emanuel Pinheiro.

“Lula ficou encantado com os programas idealizados pela primeira-dama: Prato Cheio e Solidariedade em Ação que transfere renda para órfãos do feminicídio, e quis mais detalhes das iniciativas que considerou ‘brilhantes’. O Presidente também ficou impressionado com o Cuiabanco, ainda mais quando informamos que os financiamentos vão de R$ 1,5 mi a R$ 25 mi, possuem juros zero e podem beneficiar até pessoas negativadas”, reforçou o gestor.

A saúde pública foi tema recorrente da reunião. Ao presidente, o prefeito da capital fez uma ampla explanação sobre o cenário político que circunda o tema e também apresentou a evolução promovida pela gestão, que também garantiu a entrega do maior e mais moderno hospital de Mato Grosso, o HMC Dr. Leoni Palma de Carvalho. “Sensível a todo esforço da gestão, o presidente entrou em contato com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e hipotecou apoio irrestrito do Governo Federal a Cuiabá, já deixando agendada uma audiência com a ministra na semana que vem”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Ainda segundo Pinheiro, o presidente Lula fez questão de elogiar a atuação do deputado federal Emanuelzinho como vice-líder do Governo, e de reconhecer o engajamento de Marcia pelos mais carentes. Nesse profícuo encontro, o presidente reiterou a coragem da primeira-dama em concorrer ao Governo do Estado ao seu lado em um estado considerado de extrema direita e reiterou o pedido de que ela siga na vida pública, pois possui exemplar engajamento político e social.