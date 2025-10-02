ARTIGOS & OPINIÕES
COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta
|
Por Fabiano Lorenzi*
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, conhecida como COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém (PA), deve receber mais de 40 mil visitantes, incluindo líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil. Pela primeira vez no Brasil, o evento terá como foco principal ações para enfrentar as mudanças climáticas, evidenciando os setores energético, industrial e logístico.
No âmbito do transporte, o Brasil enfrenta desafios estruturais significativos. A matriz nacional é marcada pela predominância do modal rodoviário, responsável por mais de 65% da movimentação de cargas, segundo o Plano Nacional de Logística 2025. Este desequilíbrio reforça a necessidade de uma readequação estratégica e urgente do setor, com o intuito de promover maior competitividade e desenvolvimento econômico sustentável.
Fato é que o Brasil ainda não adequou seu modelo de transporte à sua vocação natural. Com mais de oito mil quilômetros de costa e uma infinidade de oportunidades navegando diante dos olhos, a cabotagem se apresenta como peça-chave da integração multimodal, interligando cidades e estados de forma eficiente e sustentável.
Para fomentar a discussão da cadeia logística ao longo do evento, é indispensável abordar os atuais desafios logísticos da cadeia nacional, são eles: desequilíbrio da matriz de transportes, infraestrutura inadequada e altos custos operacionais. No entanto, antes de debatermos esses tópicos, vale destacar que o desenvolvimento econômico e social de qualquer território depende diretamente da intensidade, densidade e qualidade da sua rede de transportes, reforçando assim a importância da multimodalidade, em que cada modal atua em conjunto, de acordo com a distância a ser percorrida.
Quando falamos da falta de investimentos em infraestrutura, há estudos que apontam, por exemplo, que o Brasil investe menos do que deveria em infraestrutura logística e, como resultado, o sistema tende a ser ainda mais oneroso. Projeções do ILOS apontam que, em 2024, os gastos com transporte no país superaram R$940 bilhões, com alta de quase 7% em relação ao ano anterior.
O baixo investimento em infraestrutura de transportes, aliado à falta de diretrizes estratégicas no planejamento logístico, resultam em um sistema que encarece a produção. Não à toa, quando limitamos tanto a produtividade quanto a competitividade, esta ineficiência compromete a resiliência frente a eventos climáticos.
Por outro lado, o Brasil possui uma matriz ineficiente e marcada por gargalos, com excesso de dependência do transporte rodoviário e menor participação das ferrovias e hidrovias. Quando consideramos as dimensões territoriais do país, o grande volume de commodities transportadas e o alto custo da manutenção do transporte rodoviário, conseguimos enxergar no aquaviário uma alternativa mais econômica e sustentável.
Embora todos os modais sejam essenciais para a logística nacional, o segredo consiste em utilizá-los no momento certo, na rota adequada e de forma combinada. Sendo assim, apostar na multimodalidade fortalece o princípio da complementaridade da matriz de transportes, promovendo maior equilíbrio e considerando sempre as distâncias a serem percorridas, ou seja, da origem ao destino final de cada mercadoria.
O maior componente dos custos logísticos é justamente o transporte. Influenciado por fatores como o preço do combustível, manutenção, mão de obra e a falta de otimização de rotas, os gastos operacionais estão muito acima da média global, inclusive com um percentual do PIB que pode ser mais que o dobro do observado nos Estados Unidos.
Os custos elevados do setor impactam na competitividade das empresas brasileiras e, sobretudo, no aumento do preço final do produto que é repassado ao consumidor, encarecendo assim diversos bens. Portanto, enquanto não houver investimentos consistentes em infraestrutura e incentivo à multimodalidade, seguiremos reféns de um modelo caro e ineficiente. Reduzir os custos logísticos não é apenas uma demanda do setor, mas uma condição essencial para melhorar a competitividade do Brasil no cenário global.
*Fabiano Lorenzi é CEO da Norcoast, empresa brasileira de navegação costeira. Com mais de 20 anos de experiência em infraestrutura de transportes, o executivo acumula sólida experiência em gestão de logística, tendo sido, ao longo dos últimos três anos, diretor comercial e operacional da Norsul. Além disso, atuou em outras importantes empresas do setor industrial do país, como VLI, Vale e Log-In.
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração
Por Max Wagner de Lima*
Você sabia que grande parte dos infartos, derrames e problemas nas artérias poderia ser evitada? Um dos principais vilões por trás dessas doenças é a dislipidemia — quando há alterações no colesterol ou triglicérides que aumentam a formação de placas de gordura nas artérias.
O problema é que, na maioria das vezes, ela não causa sintomas. Por isso é chamada de “inimigo silencioso”.
A nova Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025 trouxe informações que todos precisam conhecer.
O que é dislipidemia?
É o aumento ou desequilíbrio das gorduras no sangue — em especial do colesterol LDL (o famoso “colesterol ruim”). Quando ele está alto, favorece a formação de placas dentro das artérias, um processo chamado aterosclerose. Com o tempo, essas placas podem entupir vasos do coração (infarto), do cérebro (AVC) ou de outras regiões do corpo.
O que a ciência mostra hoje
As pesquisas são claras: quanto mais baixo o LDL, menor o risco de eventos cardiovasculares. A nova diretriz brasileira reforça números que chamam a atenção:
• Quem já teve infarto, AVC ou possui alto risco cardiovascular deve ter o LDL abaixo de 55 mg/dL.
• Em quem já apresentou um segundo evento em pouco tempo, a meta é ainda mais ousada: menos de 40 mg/dL.
• Pessoas com risco alto, mesmo sem infarto prévio, devem buscar menos de 70 mg/dL.
• Já os que estão em risco intermediário ou baixo têm metas de 100 mg/dL e 130 mg/dL, respectivamente.
Além do colesterol
A diretriz também lembra que outros marcadores importam:
• ApoB e Lp(a), exames que podem indicar risco aumentado mesmo quando o colesterol parece “normal”.
• A circunferência abdominal é hoje vista como um marcador de risco mais relevante que apenas o peso na balança.
O que isso significa para você
A mensagem é clara: não basta “fazer check-up” uma vez por ano.
É preciso construir uma rotina de saúde, com:
• Alimentação balanceada (menos ultraprocessados, mais vegetais e proteínas de qualidade).
• Atividade física regular (150 minutos semanais já fazem diferença).
• Sono de qualidade (7–8 horas).
• Controle do estresse (respiração, espiritualidade, autocuidado).
• Acompanhamento médico regular para ajustes de metas, exames e, quando necessário, uso de medicamentos seguros e eficazes.
A mensagem da diretriz para todos nós
A nova diretriz não é apenas para médicos. Ela nos lembra de algo fundamental: a aterosclerose começa cedo, evolui em silêncio e pode ser evitada. Cada escolha diária é um tijolo na construção de uma vida plena, longe de internações, medicamentos em excesso e limitações.
No fim, o que protege seu coração não é apenas o remédio prescrito, mas a ROTINA que você constrói todos os dias.
Dr. Max Wagner de Lima – Cardiologista
CRM 6194 | RQE 2308
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
Uma newsletter com histórias, pensamentos e indicações sobre temas ligados ao Poder Legislativo, política e afins.
Enquanto todo mundo se debate com crises imediatas, quem está pensando no tal país futuro? Se a política atual é como dirigir olhando apenas o para-brisa, uma Comissão para o Futuro seria como ter GPS com visão de longo percurso.
E se existisse um espaço dedicado exclusivamente ao planejamento de longo prazo?
O Parlamento Finlandês criou exatamente isso: a Comissão para o Futuro. Um espaço que funciona como think tank para questões de futuro, ciência e política de tecnologia no país.
Pelo menos uma vez durante o mandato, o Executivo de lá apresenta o Relatório do Futuro do Governo sobre perspectivas de longo prazo e metas governamentais, encaminhado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro ao Parlamento.
A Comissão elabora a resposta parlamentar ao relatório governamental. Assim, governo e parlamento identificam questões importantes antes que se tornem crises, quando ainda há tempo para explorar diferentes alternativas e linhas de ação.
A comissão representa 8,5% do Eduskunta (Parlamento finlandês) – 17 cadeiras para um parlamento de 200 membros. Outros países também criaram comissões parecidas.
Mas isso não é o PPA?
O Plano Plurianual (PPA) é lei de iniciativa do Presidente da República que define as prioridades e metas do governo federal para investimentos de longo prazo. O Presidente elabora e encaminha o PPA no primeiro ano de mandato, orientando o orçamento pelos quatro anos seguintes.
A Constituição prevê planejamento orçamentário de quatro anos via PPA. Já uma Comissão para o Futuro permitiria discussões mais amplas e de horizonte mais longo.
Discussões sobre o impacto da Inteligência Artificial e adaptações a eventos climáticos extremos ficam de fora da discussão orçamentária e cabem melhor em uma Comissão para o Futuro.
E os parlamentos subnacionais?
Imagine um município com vocação na mineração. O que acontecerá se isso não puder mais ser explorado? Uma Comissão para o Futuro da Câmara Municipal pode qualificar esse debate.
O Senado Federal já teve sua “Comissão para o Futuro”, batizada de “Senado para o Futuro”, que hoje se encontra inativa, mas deixou 24 boletins informativos sobre suas atividades. Vários outros países mantêm iniciativas similares.
A pergunta que fica: quantas crises poderíamos ter antecipado se tivéssemos uma Comissão dedicada exclusivamente a pensar no amanhã?
Avisos e proclames
- Parece que esta newsletter está em uma temporada sobre o tempo no legislativo, além da edição de hoje, as últimas duas trataram sobe as janelas de oportunidade e a agenda legislativa.
- Duas coisas bem legais: tive a honra de falar sobre a participação feminina na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em razão do fato de que pela primeira vez na história tivemos três deputadas ocupando o cargo simultaneamente:
- Também houve 1º Encontro de Estudos em Direito Legislativo, realizado em parceria pela Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB/MT (da qual sou membro) e pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A grande atração foi o professor Danilo Falcão. Falei sobre a participação do advogado no processo legislativo. O evento completo está aqui.
Sancionada lei que institui Dia das Mães e Dia dos Pais nas escolas públicas
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
Mutirão Eleitoral retorna ao Pedra 90, em Cuiabá, para ampliar cadastramento biométrico
Contas de Juara e Nova Canaã do Norte recebem parecer favorável do TCE-MT
Encontro debate avanços e desafios do Serviço de Acolhimento Familiar em Mato Grosso
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (1º.9), quatro suspeitos...
Polícia Civil esclarece homicídio e ocultação de cadáver em Sinop
A Polícia Civil elucidou, em rápida ação investigativa, o crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de...
Polícia Civil e Abin deflagram operação conjunta contra apologia ao nazismo em Mato Grosso
A Polícia Civil de Mato Grosso, em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deflagrou na manhã desta quinta-feira...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
