Connect with us

ARTIGOS & OPINIÕES

COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta

Publicado em

02/10/2025
 

Por Fabiano Lorenzi*

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, conhecida como COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém (PA), deve receber mais de 40 mil visitantes, incluindo líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil. Pela primeira vez no Brasil, o evento terá como foco principal ações para enfrentar as mudanças climáticas, evidenciando os setores energético, industrial e logístico.

No âmbito do transporte, o Brasil enfrenta desafios estruturais significativos. A matriz nacional é marcada pela predominância do modal rodoviário, responsável por mais de 65% da movimentação de cargas, segundo o Plano Nacional de Logística 2025. Este desequilíbrio reforça a necessidade de uma readequação estratégica e urgente do setor, com o intuito de promover maior competitividade e desenvolvimento econômico sustentável.

Fato é que o Brasil ainda não adequou seu modelo de transporte à sua vocação natural. Com mais de oito mil quilômetros de costa e uma infinidade de oportunidades navegando diante dos olhos, a cabotagem se apresenta como peça-chave da integração multimodal, interligando cidades e estados de forma eficiente e sustentável.

Para fomentar a discussão da cadeia logística ao longo do evento, é indispensável abordar os atuais desafios logísticos da cadeia nacional, são eles: desequilíbrio da matriz de transportes, infraestrutura inadequada e altos custos operacionais. No entanto, antes de debatermos esses tópicos, vale destacar que o desenvolvimento econômico e social de qualquer território depende diretamente da intensidade, densidade e qualidade da sua rede de transportes, reforçando assim a importância da multimodalidade, em que cada modal atua em conjunto, de acordo com a distância a ser percorrida.

Quando falamos da falta de investimentos em infraestrutura, há estudos que apontam, por exemplo, que o Brasil investe menos do que deveria em infraestrutura logística e, como resultado, o sistema tende a ser ainda mais oneroso. Projeções do ILOS apontam que, em 2024, os gastos com transporte no país superaram R$940 bilhões, com alta de quase 7% em relação ao ano anterior.

O baixo investimento em infraestrutura de transportes, aliado à falta de diretrizes estratégicas no planejamento logístico, resultam em um sistema que encarece a produção. Não à toa, quando limitamos tanto a produtividade quanto a competitividade, esta ineficiência compromete a resiliência frente a eventos climáticos.

Por outro lado, o Brasil possui uma matriz ineficiente e marcada por gargalos, com excesso de dependência do transporte rodoviário e menor participação das ferrovias e hidrovias. Quando consideramos as dimensões territoriais do país, o grande volume de commodities transportadas e o alto custo da manutenção do transporte rodoviário, conseguimos enxergar no aquaviário uma alternativa mais econômica e sustentável.

Embora todos os modais sejam essenciais para a logística nacional, o segredo consiste em utilizá-los no momento certo, na rota adequada e de forma combinada. Sendo assim, apostar na multimodalidade fortalece o princípio da complementaridade da matriz de transportes, promovendo maior equilíbrio e considerando sempre as distâncias a serem percorridas, ou seja, da origem ao destino final de cada mercadoria.

O maior componente dos custos logísticos é justamente o transporte. Influenciado por fatores como o preço do combustível, manutenção, mão de obra e a falta de otimização de rotas, os gastos operacionais estão muito acima da média global, inclusive com um percentual do PIB que pode ser mais que o dobro do observado nos Estados Unidos.

Os custos elevados do setor impactam na competitividade das empresas brasileiras e, sobretudo, no aumento do preço final do produto que é repassado ao consumidor, encarecendo assim diversos bens. Portanto, enquanto não houver investimentos consistentes em infraestrutura e incentivo à multimodalidade, seguiremos reféns de um modelo caro e ineficiente. Reduzir os custos logísticos não é apenas uma demanda do setor, mas uma condição essencial para melhorar a competitividade do Brasil no cenário global.

 

 

*Fabiano Lorenzi é CEO da Norcoast, empresa brasileira de navegação costeira. Com mais de 20 anos de experiência em infraestrutura de transportes, o executivo acumula sólida experiência em gestão de logística, tendo sido, ao longo dos últimos três anos, diretor comercial e operacional da Norsul. Além disso, atuou em outras importantes empresas do setor industrial do país, como VLI, Vale e Log-In.

 

Comentários Facebook
Related Topics:

ARTIGOS & OPINIÕES

Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração

Published

1 hora atrás

on

02/10/2025

By

Por Max Wagner de Lima*

Você sabia que grande parte dos infartos, derrames e problemas nas artérias poderia ser evitada? Um dos principais vilões por trás dessas doenças é a dislipidemia — quando há alterações no colesterol ou triglicérides que aumentam a formação de placas de gordura nas artérias.

O problema é que, na maioria das vezes, ela não causa sintomas. Por isso é chamada de “inimigo silencioso”.

A nova Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025 trouxe informações que todos precisam conhecer.

O que é dislipidemia?
É o aumento ou desequilíbrio das gorduras no sangue — em especial do colesterol LDL (o famoso “colesterol ruim”). Quando ele está alto, favorece a formação de placas dentro das artérias, um processo chamado aterosclerose. Com o tempo, essas placas podem entupir vasos do coração (infarto), do cérebro (AVC) ou de outras regiões do corpo.

O que a ciência mostra hoje
As pesquisas são claras: quanto mais baixo o LDL, menor o risco de eventos cardiovasculares. A nova diretriz brasileira reforça números que chamam a atenção:
• Quem já teve infarto, AVC ou possui alto risco cardiovascular deve ter o LDL abaixo de 55 mg/dL.
• Em quem já apresentou um segundo evento em pouco tempo, a meta é ainda mais ousada: menos de 40 mg/dL.
• Pessoas com risco alto, mesmo sem infarto prévio, devem buscar menos de 70 mg/dL.
• Já os que estão em risco intermediário ou baixo têm metas de 100 mg/dL e 130 mg/dL, respectivamente.

Além do colesterol
A diretriz também lembra que outros marcadores importam:
• ApoB e Lp(a), exames que podem indicar risco aumentado mesmo quando o colesterol parece “normal”.
• A circunferência abdominal é hoje vista como um marcador de risco mais relevante que apenas o peso na balança.

O que isso significa para você
A mensagem é clara: não basta “fazer check-up” uma vez por ano.
É preciso construir uma rotina de saúde, com:
• Alimentação balanceada (menos ultraprocessados, mais vegetais e proteínas de qualidade).
• Atividade física regular (150 minutos semanais já fazem diferença).
• Sono de qualidade (7–8 horas).
• Controle do estresse (respiração, espiritualidade, autocuidado).
• Acompanhamento médico regular para ajustes de metas, exames e, quando necessário, uso de medicamentos seguros e eficazes.

A mensagem da diretriz para todos nós
A nova diretriz não é apenas para médicos. Ela nos lembra de algo fundamental: a aterosclerose começa cedo, evolui em silêncio e pode ser evitada. Cada escolha diária é um tijolo na construção de uma vida plena, longe de internações, medicamentos em excesso e limitações.
No fim, o que protege seu coração não é apenas o remédio prescrito, mas a ROTINA que você constrói todos os dias.

 

Dr. Max Wagner de Lima – Cardiologista
CRM 6194 | RQE 2308

Comentários Facebook
Continue Reading

ARTIGOS & OPINIÕES

Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?﻿

Published

1 semana atrás

on

22/09/2025

By

Uma newsletter com histórias, pensamentos e indicações sobre temas ligados ao Poder Legislativo, política e afins.

Enquanto todo mundo se debate com crises imediatas, quem está pensando no tal país futuro? Se a política atual é como dirigir olhando apenas o para-brisa, uma Comissão para o Futuro seria como ter GPS com visão de longo percurso.

E se existisse um espaço dedicado exclusivamente ao planejamento de longo prazo?

O Parlamento Finlandês criou exatamente isso: a Comissão para o Futuro. Um espaço que funciona como think tank para questões de futuro, ciência e política de tecnologia no país.

Pelo menos uma vez durante o mandato, o Executivo de lá apresenta o Relatório do Futuro do Governo sobre perspectivas de longo prazo e metas governamentais, encaminhado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro ao Parlamento.

A Comissão elabora a resposta parlamentar ao relatório governamental. Assim, governo e parlamento identificam questões importantes antes que se tornem crises, quando ainda há tempo para explorar diferentes alternativas e linhas de ação.

A comissão representa 8,5% do Eduskunta (Parlamento finlandês) – 17 cadeiras para um parlamento de 200 membros. Outros países também criaram comissões parecidas.

Mas isso não é o PPA?

O Plano Plurianual (PPA) é lei de iniciativa do Presidente da República que define as prioridades e metas do governo federal para investimentos de longo prazo. O Presidente elabora e encaminha o PPA no primeiro ano de mandato, orientando o orçamento pelos quatro anos seguintes.

A Constituição prevê planejamento orçamentário de quatro anos via PPA. Já uma Comissão para o Futuro permitiria discussões mais amplas e de horizonte mais longo.

Discussões sobre o impacto da Inteligência Artificial e adaptações a eventos climáticos extremos ficam de fora da discussão orçamentária e cabem melhor em uma Comissão para o Futuro.

E os parlamentos subnacionais?

Imagine um município com vocação na mineração. O que acontecerá se isso não puder mais ser explorado? Uma Comissão para o Futuro da Câmara Municipal pode qualificar esse debate.

O Senado Federal já teve sua “Comissão para o Futuro”, batizada de “Senado para o Futuro”, que hoje se encontra inativa, mas deixou 24 boletins informativos sobre suas atividades. Vários outros países mantêm iniciativas similares.

A pergunta que fica: quantas crises poderíamos ter antecipado se tivéssemos uma Comissão dedicada exclusivamente a pensar no amanhã?

Avisos e proclames

  • Parece que esta newsletter está em uma temporada sobre o tempo no legislativo, além da edição de hoje, as últimas duas trataram sobe as janelas de oportunidade e a agenda legislativa.
  • Duas coisas bem legais: tive a honra de falar sobre a participação feminina na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em razão do fato de que pela primeira vez na história tivemos três deputadas ocupando o cargo simultaneamente:

  • Também houve 1º Encontro de Estudos em Direito Legislativo, realizado em parceria pela Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB/MT (da qual sou membro) e pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A grande atração foi o professor Danilo Falcão. Falei sobre a participação do advogado no processo legislativo. O evento completo está aqui.

 

a sign in the middle of a grassy field
Photo by Mizanur Rahman on Unsplash

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (1º.9), quatro suspeitos...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil esclarece homicídio e ocultação de cadáver em Sinop

A Polícia Civil elucidou, em rápida ação investigativa, o crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil e Abin deflagram operação conjunta contra apologia ao nazismo em Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso, em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deflagrou na manhã desta quinta-feira...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262