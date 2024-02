Copa Marcelinho Boiadeiro começa neste sábado

As famílias contempladas nas etapas 2 e 4 do Residencial Nico Baracat começaram, hoje (02), as mudanças para seus novos lares. O processo, que está seguindo um cronograma com sequência definida por andar e numeração de apartamento, segue até a próxima sexta-feira (09).

Os primeiros a mudar são os moradores de apartamentos no quarto andar, nesta sexta e sábado (3). A partir de domingo (4), começam as mudanças do terceiro andar, que continuam na segunda-feira (5). Entre terça (6) e quarta (7) é a vez das famílias do segundo andar e, por último, nos dias 8 e 9, os moradores do térreo.

A coordenadora do departamento de Habitação, Cristiane Resplandes, orientou sobre a necessidade de seguir o cronograma. “Caso a família realmente não consiga fazer a mudança na data agendada para o seu andar, será preciso aguardar e, depois do dia 9, será definido um novo cronograma. Seguir as orientações de organização neste processo é fundamental para que todos consigam mudar com tranquilidade para seu novo lar”, detalhou.

Outra orientação feita pela coordenadora é sobre os serviços essenciais para o bem-estar das famílias e como funcionará o atendimento da construtora responsável pela obra. “Sobre os serviços de água e energia, reforçamos que as famílias precisam solicitar o ligamento dos serviços com as Concessionárias responsáveis. Já com relação a solicitação de reparos nos apartamentos, caso haja necessidade de algum ajuste, orientamos os moradores que a construtora ficará à disposição deles durante um período após a mudança. Eles receberam um manual do proprietário com os telefones para contato”, reforçou.

As famílias também poderão ser atendidas presencialmente pela equipe da construtora, que prestará atendimento de segunda à quinta-feira, das 7h às 11h e do meio-dia às 17h. Nas sextas-feiras, o atendimento encerra mais cedo, às 16h.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT