Coral infantojuvenil auxilia na disciplina e processo de ensino-aprendizagem

Estudantes da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Prof. Filogônio Corrêa, localizada no bairro Campo Velho, que integram o Coral Infantojuvenil ‘Canto da Gurizada’, realizaram nesta quarta-feira (31) mais um ensaio. Criado em julho do ano passado como um projeto piloto, o coral reúne 160 estudantes dos 4º e 5º Anos, na faixa etária de 09 a 10 anos de idade, de 11 unidades educacionais da rede pública municipal de ensino.

O projeto do coral infantojuvenil foi idealizado pela secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, para promover atividades artístico-musicais, com ênfase na educação musical e formação de público.

A regente, professora Eliane de Castilho Lírio falou sobre o projeto. “A participação dos estudantes em atividades artístico-musicais desenvolve habilidades importantes para a formação integral do ser humano. A prática do canto coral é ofertada na rede pública municipal de Educação de forma extracurricular, visando a melhoria da disciplina, da aprendizagem e das relações interpessoais entre os estudantes”, explicou Eliane de Castilho Lírio.

A diretora da EMEB Prof. Filogônio Correa, Inês Walker Ehrenbrienk, unidade com 15 estudantes no coral, disse que a música em si já proporciona felicidade e sentimento de união e, ao participarem do coral os estudantes melhoram em vários aspectos como cooperação, união e socialização. “A interação é importante, eles tem que prestar atenção na voz, no ritmo e no tom para que possam alcançar a harmonia do canto. Em função disso, os estudantes melhoraram no comportamento, na disciplina, na atenção e, por consequência, no pedagógico. Assim como os estudantes, as famílias estão maravilhadas e apoiam a iniciativa”, salientou.

Programação e repertório

Este ano, o coral retomou as atividades em maio e os coralistas já preparam o repertório para algumas apresentações já marcadas como a abertura do Seminário Integrador, evento da Educação que acontecerá em julho, e outros no segundo semestre.

O repertório é composto por canções da cultura popular regional, de compositores cuiabanos e mato-grossenses; músicas brasileiras de compositores renomados, assim como do cancioneiro folclórico brasileiro, além de música de cultura de outros países. Para o primeiro semestre, o repertório tem como tema o meio ambiente; com músicas sobre água, fauna e flora. As peças são, Passaredo (Chico Buarque), Alecrim dourado (domínio público), O pomar e a Gotinha (ambas de Paulo Tatit).

Nos ensaios semanais nas unidades educacionais o grupo conta com a participação dos professores de Música da rede pública municipal de ensino. E nos ensaios gerais que acontecem duas vezes por semestre, os coralistas trabalham na finalização das canções.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT