Coral Municipal de Cuiabá abre audições para novos integrantes

O Coral Municipal de Cuiabá está retornando às suas atividades e abre audições para seleção de novos integrantes. Jovens a partir de 16 anos, com experiência em canto ou canto coral, (e também sem experiência) podem se inscrever para participar do processo seletivo, que busca fortalecer o grupo com novos talentos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 30 deste mês, até o meio-dia. Nesta mesma data, das 14h às 18h, acontecem a seletiva das audições, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, na Rua Barão de Melgaço, nº 3677 (esquina com a Rua Campo Grande).

“Reativar o Coral Municipal de Cuiabá é mais do que resgatar uma tradição cultural; é investir no fortalecimento da identidade cuiabana e promover a inclusão social por meio da arte. Esse projeto terá impacto direto na valorização do nosso patrimônio imaterial, fomentará a economia criativa, criará oportunidades de aprendizado e proporcionará bem-estar à nossa população. Além disso, reforça o compromisso da nossa gestão com políticas públicas que incentivem a participação da comunidade e a preservação da nossa cultura. Queremos que o Coral seja um símbolo de união, orgulho e enriquecimento para toda a sociedade”, destacou o secretário municipal de Cultura, Johnny Everson.

O coral é uma atividade cultural permanente (não um curso), com ensaios regulares sempre às quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h, no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC), localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 75. Inclusive, os novos integrantes, começarão os ensaios já no dia 02 de julho.

Trabalha com repertório diversificado, com ênfase especial na música mato-grossense, tanto regional quanto popular. Além da regência de Carlos Taubaté, o grupo conta com a preparação vocal do professor Romulo Aguiar.

“Este é o momento mais importante, o da admissão. Quanto maior o número de interessados inscritos, mais competitiva será a audição e maior a chance de formar um coral com excelência”, destacou o maestro Carlos Taubaté.

Com mais de 30 anos de história, embora tenha ficado inativo por um período, o Coral Municipal foi retomado há 12 anos sob a regência do maestro Carlos Taubaté, que permanece à frente do trabalho.

Formulário de inscrição

As inscrições podem ser realizadas por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ytDAHCUc6WkRVVWZ2FEOe8WdVldskObQWM7jNYs8L5BlMA/viewform ou pelo whatsapp (65) 99809-8810, com Hermes Proença. Basta preencher os requisitos básicos como nome completo, telefone, email, endereço e informar se já teve alguma experiência com coral.

Após o preenchimento é só enviar.

#PraCegoVer

A imagem retrata uma apresentação do coral, em palco de teatro, com o maestro Carlos Taubaté na regência.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT