Coral Vozes e Sorrisos, do Previ Sinop, faz apresentação cultural no Shopping Sinop
Músicas que marcaram época, como “Anunciação”, de Alceu Valença a canções natalinas fizeram parte do espetáculo que garantiu muitos aplausos dos presentes.
“É um momento de muita responsabilidade onde levamos aquilo que sabemos, da nossa maneira, fazer, com bastante humildade. Somos aposentados, não paramos depois da aposentadoria, e fazemos o que gostamos”, disse Marili Lando, responsável pelo coral.
O coral faz parte do programa de pós aposentadoria “Sorrisos não envelhecem”, do Instituto. “Ele (o coral) é para todos os aposentados e pensionistas, servidores municipais, que gostam de cantar, distrair e estar em grupo. Sempre temos vaga e sempre pode vir mais um”, disse Sonia Fatima, assistente social do Previ.
Os ensaios acontecem às quartas-feiras, às 08h, no Instituto de Previdência, que fica na Praça dos Três Poderes. Para informações envie mensagem no número (66) 99222-7181, de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Últimos jogos da 1ª fase da Copa Pasinha CDL de Futsal acontecem essa semana
O evento é promovido pela Prefeitura de Sinop, por meio da Diretoria de Esportes da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A competição municipal começou no dia 1º de novembro e segue até 13 de dezembro, quando serão conhecidos os campeões e vice-campeões das categorias masculino e feminino.
Neste ano, a Prefeitura traz uma novidade na premiação: uma parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Sinop renderá aos campeões e vice-campeões um prêmio em dinheiro no valor total de R$ 10 mil (global), além de troféus e medalhas de participação. Ao todo 79 equipes nas categorias masculinas e femininas buscam pelo prêmio.
PROGRAMAÇÃO
Jogos da semana
24/11 – Segunda-feira
19h30 – Sport Club América x Smelc-Sinop
20h30 – Fenix FC x Resenha Sinop
21h30 – Nada Consta E.C-BF Industria de Máquinas Ltda x Jardim América
Ginásio Boa Esperança
19h30 – Zer066-Rapini x Águia do Norte
20h30 – Dragon Futsal x Central Cell
21h30 – C.F.S. Futsal x Disnorte City
Ginásio Violetas
19h30 – Anjos do Norte-D’Vitta Norte x Asgard Sinop
20h30 – Assif x Anjos do Norte C Bruno
21h30 – MP’Sports x M.E.C.C SI Performance
25/11 – Terça-feira
Ginásio Benedito Santiago
19h30 – Atletica Imperial x Evolução Contabilidade
20h30 – Juventude FC x Egito Futsal-Sixnine Soluções
21h30 – Universo AGV x Pódio Futsal
Ginásio Boa Esperança
19h30 – Clube do Malte x Sport D.N
20h30 – Esport Sinop Futsal x Juriskick-LM Padrões
21h30 – Real Sinop x Imperial Juniors
Ginásio Violetas
19h30 -Taman F.C-Resenha Bar x TL Sporting
20h30 – Atlética Cyber x Espanha Jari
21h30 – TWSpeed Futsal x Atlética Palladium
27/11 – Quinta-feira
Ginásio Maria VindilinaI
19h30 – Anjos do Norte-A/Fermat x Anjos do Norte E/Embremac
20h30 – Morão Futsal-Wolves FC x Amigos do Ludmilo
21h30 – Magnus-Amigos do Rony x Luverdense F.C-HR Construção
Ginásio Boa Esperança
19h30 – Anjos do Norte B x TC9
20h30 – Partner City x Sinop que eu Quero
21h30 – Canindé Imóveis x Burocratica
Ginásio Violetas
19h30 – Chivas Futsal x Atletico Mineirinho-Perpodeck
20h30 – E.C.Real.MT x Meninos do Tostão HV
21h30 – Falcões Dourados FC x Tratorada
28/11 – Sexta-feira
Ginásio Maria Vindilina I
19h30 – Império Vidros e Esquadrias x Dreamer
20h30 – Strongs F.C-Carvalho Ambientes Planejados x Associação Jatobás Madeiras
21h30 – Sport União-Elian Celulares x Norte Verde Futsal
Ginásio Boa Esperança
19h30 – Rangers Futsal x Juvenis-Pro Design Dental Lab
20h30 – Projeto Vem Viver x Casa da Suspensão F.C.
21h30 – Saideira F.C x Sem Fundamento F.C-Sinocar
Ginásio Violetas
19h30 – Asgard Sinop x Smelc-Sinop
20h30 – M.E.C.C Sinop Si Performance x MP’Sports
21h30 – Anjos do Norte C-Bruno x X-Calota
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Câmeras de vigilância e segurança reforçarão o trabalho da Defesa Civil em Sinop
Serão instaladas 49 equipamentos: sendo 47 de modelo “fixas” e duas do modelo “speed dome”, com qualidade de segunda geração e com identificação facial. O coordenador da Defesa Civil de Sinop, Pedro Contini Roveri, disse que Sinop está inovando em Mato Grosso e se torna o primeiro município do estado a ter monitoramento em tempo real de suas áreas de preservação destinadas à visitação do público em geral (parques).
“A ideia é estruturar a nossa coordenação [Defesa Civil] para que consigamos desenvolver um trabalho a contento para população de Sinop. Essas câmeras têm o objetivo de monitorar, mitigar, preparar, responder e ajudar a reconstruir – o que for necessário, em caso de algum incidente. O nosso parque já foi palco de incêndios algumas vezes, assim como o depósito de resíduos sólidos. A vigilância permitirá, além de identificar o responsável pela queima, também coibir que ações criminosas ocorram nesses ambientes”, explicou ele.
As imagens geradas pelos 49 equipamentos serão compartilhadas em tempo real, tanto com a estação principal do estado – Ciosp – localizado em Cuiabá, quanto em Sinop, através da central que funcionará na Defesa Civil. Essas imagens serão disponibilizadas para todas as forças de segurança, para ajudar a elucidar crimes ou ocorrências em investigações, bem como para todos os entes que compõem a estrutura de poder municipal e estadual.
“Essas são ferramentas de ajuda, apoio, acompanhamento, para todas essas ações que podem ser necessárias – além de ajudar na segurança, questões ambientais, crimes e monitoramento, etc. É importante ressaltar que a Defesa Civil do Estado já faz uso desses equipamentos, e agora a defesa municipal também incorporará esses equipamos à sua estrutura. A sociedade merece que nós, que prestamos um serviço público, busquemos cada vez mais melhorar esses serviços, que refletirão em benefícios para todos”, explicou ele.
O tenente Leandro, da Central Integrada de Operações da Segurança Pública (Ciosp) – ligada à Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), explica que a decisão de contribuir com a estruturação da Defesa Civil de Sinop, é uma expansão do projeto Vigia Mais MT que já está em andamento no estado.
“O secretário Coronel Roveri nos incumbiu de entregar à Sinop, o que nós temos de melhor, câmeras de última geração, entregues em 2025, que fazem reconhecimento facial, e serão expandidas para os parques. Além do mais, dando a devida proteção à sociedade e a segurança necessária para as áreas de lazer. Uma novidade: Sinop é a primeira cidade que vai implantar dentro de seus parques, câmeras de alta qualidade e de alta resolução. É um combate intenso contra o crime, seja ele qual for” disse.
Quando em funcionamento, a sala de monitoramento será equipada com cerca de 28 monitores que formarão um vídeo wall – um equipamento que consiste em uma série de monitores conectados fisicamente em arranjo, para formar uma grande tela. “Esses equipamentos serão disponibilizados pela própria Prefeitura e a instalação das câmeras será feita em parceria com a Energisa. Nosso interesse é que esses equipamentos entrem em funcionamento com o investimento de menor custo possível aos cofres públicos, mas de grande valia e importância para população”, explicou Pedro.
O avanço foi garantido pelo Governo do Estado, em uma reunião ocorrida no mês de outubro, juntamente com o prefeito Roberto Dorner, secretário de Estado Coronel Roveri, Coordenador de Defesa Civil Pedro Contini Roveri e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves.
O projeto de alocação dos pontos das câmeras foi desenvolvido em parceria com a PM de MT, através da participação do Tenente Coronel Edylson Pintel, comandante do III Comando Regional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Polícia Civil deflagra “Operação Desmonte” e cumpre mandados de prisão e busca em Rondonópolis
A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (24.11), a operação “Desmonte”, com o objetivo de dar cumprimento a oito mandados de...
PM prende faccionado por tentativa de furto de armas em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão de Tangará da Serra, prenderam um homem, de 21 anos, na tarde deste domingo (23.11),...
Polícia Civil prende casal em flagrante por receptação e adulteração de caminhonete de luxo furtada em Cuiabá
Um casal, envolvido em crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, foi preso em flagrante pela Polícia...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
