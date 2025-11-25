Coral Vozes e Sorrisos, do Previ Sinop, faz apresentação cultural no Shopping Sinop

As unidades de conservação de Sinop: Parque Natural Municipal Florestal e Parque Jardim Botânico; bem como a área do depósito de resíduos sólidos e de massa Verde, estarão no radar de acompanhamento da Defesa Civil de Sinop. Câmeras de segurança e vigilância, darão suporte à diretoria do órgão para acompanhamento, identificação e planejamento que reduzam ou previnam desastres naturais.

Serão instaladas 49 equipamentos: sendo 47 de modelo “fixas” e duas do modelo “speed dome”, com qualidade de segunda geração e com identificação facial. O coordenador da Defesa Civil de Sinop, Pedro Contini Roveri, disse que Sinop está inovando em Mato Grosso e se torna o primeiro município do estado a ter monitoramento em tempo real de suas áreas de preservação destinadas à visitação do público em geral (parques).

“A ideia é estruturar a nossa coordenação [Defesa Civil] para que consigamos desenvolver um trabalho a contento para população de Sinop. Essas câmeras têm o objetivo de monitorar, mitigar, preparar, responder e ajudar a reconstruir – o que for necessário, em caso de algum incidente. O nosso parque já foi palco de incêndios algumas vezes, assim como o depósito de resíduos sólidos. A vigilância permitirá, além de identificar o responsável pela queima, também coibir que ações criminosas ocorram nesses ambientes”, explicou ele.

As imagens geradas pelos 49 equipamentos serão compartilhadas em tempo real, tanto com a estação principal do estado – Ciosp – localizado em Cuiabá, quanto em Sinop, através da central que funcionará na Defesa Civil. Essas imagens serão disponibilizadas para todas as forças de segurança, para ajudar a elucidar crimes ou ocorrências em investigações, bem como para todos os entes que compõem a estrutura de poder municipal e estadual.

“Essas são ferramentas de ajuda, apoio, acompanhamento, para todas essas ações que podem ser necessárias – além de ajudar na segurança, questões ambientais, crimes e monitoramento, etc. É importante ressaltar que a Defesa Civil do Estado já faz uso desses equipamentos, e agora a defesa municipal também incorporará esses equipamos à sua estrutura. A sociedade merece que nós, que prestamos um serviço público, busquemos cada vez mais melhorar esses serviços, que refletirão em benefícios para todos”, explicou ele.

O tenente Leandro, da Central Integrada de Operações da Segurança Pública (Ciosp) – ligada à Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), explica que a decisão de contribuir com a estruturação da Defesa Civil de Sinop, é uma expansão do projeto Vigia Mais MT que já está em andamento no estado.

“O secretário Coronel Roveri nos incumbiu de entregar à Sinop, o que nós temos de melhor, câmeras de última geração, entregues em 2025, que fazem reconhecimento facial, e serão expandidas para os parques. Além do mais, dando a devida proteção à sociedade e a segurança necessária para as áreas de lazer. Uma novidade: Sinop é a primeira cidade que vai implantar dentro de seus parques, câmeras de alta qualidade e de alta resolução. É um combate intenso contra o crime, seja ele qual for” disse.

Quando em funcionamento, a sala de monitoramento será equipada com cerca de 28 monitores que formarão um vídeo wall – um equipamento que consiste em uma série de monitores conectados fisicamente em arranjo, para formar uma grande tela. “Esses equipamentos serão disponibilizados pela própria Prefeitura e a instalação das câmeras será feita em parceria com a Energisa. Nosso interesse é que esses equipamentos entrem em funcionamento com o investimento de menor custo possível aos cofres públicos, mas de grande valia e importância para população”, explicou Pedro.

O avanço foi garantido pelo Governo do Estado, em uma reunião ocorrida no mês de outubro, juntamente com o prefeito Roberto Dorner, secretário de Estado Coronel Roveri, Coordenador de Defesa Civil Pedro Contini Roveri e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves.

O projeto de alocação dos pontos das câmeras foi desenvolvido em parceria com a PM de MT, através da participação do Tenente Coronel Edylson Pintel, comandante do III Comando Regional.

