Coronel Emirella Martins é nomeada e assume Chefia de Gabinete

Das oportunidades oferecidas, seis são destinadas a candidatos com formação superior

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande disponibiliza 406 vagas de emprego nesta semana, abrangendo diversas áreas e perfis profissionais. Das oportunidades oferecidas, seis são destinadas a candidatos com formação superior. As vagas contemplam tanto quem busca recolocação no mercado quanto aqueles que estão em busca do primeiro emprego.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir Bosso Katumata, a qualificação profissional pode ser um fator decisivo para a conquista de uma vaga. “O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e a capacitação faz toda a diferença. Quem busca aprimorar suas habilidades e conhecimentos tem mais chances de se destacar no processo seletivo. Nossa meta é facilitar o acesso dos trabalhadores às oportunidades e fortalecer a economia de Várzea Grande”, afirmou.

DIVERSAS ÁREAS COM OPORTUNIDADES ABERTAS – Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, operador de caixa e consultor de vendas. Para profissionais qualificados, há chances para administrador de pessoal, analista contábil, analista de recursos humanos e analista financeiro (economista). Cargos técnicos, como eletricista e mecânico de manutenção, também estão com vagas abertas.

O setor da construção civil segue aquecido, com oportunidades para carpinteiros, pedreiros, serventes de obras e pintores. Já a área de logística e transporte oferece vagas para motoristas de caminhão, motoristas entregadores e operadores de empilhadeira.

Os interessados podem se dirigir ao Centro Estadual de Cidadania, localizado no segundo piso do Várzea Grande Shopping, próximo à secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Para se candidatar, é necessário apresentar documentos de identidade civil, como RG ou CNH, além do CPF.

O gerente do Sine-VG, Fábio Campos Silva, reforça a importância de os candidatos levarem toda a documentação necessária para evitar contratempos. “Ter os documentos em mãos agiliza o processo de cadastro e encaminhamento para as entrevistas, garantindo que o candidato não perca tempo e tenha mais chances de conquistar uma vaga”, ressaltou.

Mais informações sobre as oportunidades disponíveis podem ser obtidas no posto do Sine-VG ou pelos canais oficiais da Prefeitura de Várzea Grande (www.varzeagrande.mt.gov.br e @prefvarzeagrande).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT