Cuiabá
Coronel Vânia Rosa articula ações para fortalecer gabinete da Vice-Prefeitura
A vice-prefeita de Cuiabá, Vânia Rosa, anunciou nesta sexta-feira (12) medidas para reorganizar e fortalecer o gabinete da Vice-Prefeitura. A proposta é estruturar um espaço ativo de apoio, mediação e articulação, sempre em sintonia com a gestão municipal e em diálogo direto com o prefeito.
Segundo Vânia, a sala da vice-prefeitura, localizada ao lado do gabinete do prefeito no Palácio Alencastro, será um ponto de referência para aproximar demandas e soluções. “Nosso compromisso é ter um gabinete que funcione de forma permanente, com funções bem definidas e responsabilidade, contribuindo de forma efetiva para os serviços oferecidos à população”, afirmou.
Entre as frentes de atuação estão a articulação com os governos federal e estadual, parcerias com o terceiro setor e a iniciativa privada, além da busca de recursos para a cidade. Também estão previstas visitas técnicas às unidades municipais para acompanhar de perto as necessidades e identificar melhorias.
Com essa iniciativa, a vice-prefeitura se consolida como unidade de apoio institucional, voltada para a mediação política, captação de recursos e acompanhamento de políticas públicas, reforçando o trabalho conjunto dentro da administração municipal
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Saúde de Cuiabá já oferece mamografia e ressonância para mulheres
Em Cuiabá, as mulheres e toda a população cuiabana são assistidas com exames de mamografia e ressonância magnética. Segundo a secretária de Saúde, Danielle Carmona, a ressonância é um exame de alta complexidade, já ofertado na rede pública por meio de uma empresa terceirizada.
Carmona explica que a solicitação depende de critério médico, independentemente de a paciente ter mama densa ou não. “A ressonância já é ofertada na rede. É um exame de alta complexidade que, independentemente de ser mama densa ou não, se o médico achar que há necessidade, ele vai solicitar”, afirma.
Atualmente, a empresa IMEDI – Diagnóstico por Imagem, que presta serviço ao município de forma terceirizada. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde passará a disponibilizar, a partir do próximo mês, os exames no Hospital Municipal São Benedito (HMSB), que já recebeu o equipamento próprio.
“Em 2025, eles começaram a ofertar o serviço por meio do programa Fila Zero. Eles vão prestar esse serviço para o município por apenas quatro meses. Após esse período, o atendimento será centralizado no Hospital Municipal São Benedito. Será a primeira vez que teremos um equipamento próprio no município de Cuiabá”, explica Carmona.
A secretária esclareceu que não há suspensão de serviço. Segundo ela, a solicitação dos exames de ressonância depende da avaliação médica. Já no caso da mamografia, há uma fila com aproximadamente 10 mil pacientes.
“Em momento algum houve suspensão de serviço, está tudo funcionando normalmente. Ressalto que são exames diferentes: mamografia é uma coisa, ressonância é outra. Temos três prestadores de serviço para a mamografia, justamente por conta dos exames de rotina, que são obrigatórios para mulheres acima dos 40 anos. Já a ressonância é um exame de alta complexidade e nem todo médico solicita, pois depende de critérios técnicos e, geralmente, de exames anteriores”, explicou a secretária.
Hospital Municipal São Benedito
O Hospital Municipal São Benedito (HMSB) terá a substituição do tomógrafo atual por um equipamento de última geração, além da instalação inédita de uma ressonância magnética de 3 Tesla. Os novos aparelhos marcam um salto tecnológico na rede pública de saúde da capital, dobrando a capacidade de atendimentos e elevando significativamente a qualidade e a precisão dos diagnósticos.
A instalação do novo tomógrafo, um modelo de 64 canais, substituirá o equipamento atual de 16 canais. A troca proporcionará maior agilidade na realização dos exames e maior precisão nos laudos diagnósticos. Paralelamente, a unidade se prepara para receber, até a segunda quinzena de setembro, a nova ressonância magnética de 3 Tesla, inédita no município, que permitirá uma análise mais detalhada e eficaz em diversas patologias.
A imagem mostra um departamento do Hospital Municipal São Benedito, em Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá garante o “Selo Empresa Amiga do Idoso”
A Lei nº 7.335, de autoria do vereador Dilemário Alencar (União Brasil), que institui no município o Selo Empresa Amiga do Idoso, foi aprovada pela Câmara Municipal de Cuiabá e sancionada pelo Executivo. A iniciativa visa reconhecer e valorizar os estabelecimentos que adotem políticas internas de inclusão, respeito e valorização à pessoa idosa.
De acordo com a legislação, o selo será concedido gratuitamente pelos órgãos competentes e terá validade de dois anos, podendo ser renovado mediante nova inscrição e avaliação.
Entre as práticas que poderão garantir o reconhecimento estão: atendimento preferencial e humanizado capacitação de colaboradores para melhor acolhimento dos idosos reserva de vagas para contratação de trabalhadores acima de 60 anos e apoio a eventos culturais, educativos ou sociais voltados à terceira idade.
Segundo Dilemário, a proposta busca estimular a responsabilidade social das empresas e reforçar a importância da adaptação de espaços e serviços às necessidades dos idosos.
“Esse selo é um incentivo para que os estabelecimentos empresariais reconheçam a relevância da pessoa idosa na sociedade, oferecendo mais dignidade e respeito no atendimento e também no mercado de trabalho”, destacou o parlamentar.
A lei também estabelece que a utilização da marca será restrita aos participantes, sendo proibida qualquer alteração gráfica no selo, exceto ajustes proporcionais de tamanho.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
MPMT abrirá oito vagas para Promotor de Justiça Substituto
TJMT mantém fazenda com herdeira e condena banco a pagar honorários
Pós-doutor Rennan Thamay lança livro sobre ativismo judicial no dia 18 em Cuiabá
Corrida do Judiciário: valor da inscrição acompanha padrão das principais provas de Cuiabá
Pacientes do SUS farão mais de 29 mil exames, consultas e cirurgias em mutirão do Agora Tem Especialistas neste sábado (13)
Segurança
Polícia Civil prende cabeleireiro envolvido com tráfico de drogas em Cuiabá
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou na manhã desta sexta-feira (12.9), operação...
Polícia Civil localiza e incinera plantação de maconha em operação em Tangará da Serra
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tangará da Serra, realizou, nesta quinta-feira (11.9), a Operação Mofo Cinzento,...
Polícia Civil prende homem com armas de fogo e mais de 5,5 mil munições em Cuiabá
Um homem investigado por práticas ilícitas, como tráfico de drogas, agiotagem e posse ilegal de arma de fogo, foi preso...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
