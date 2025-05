Corpo de Bombeiros abre inscrições para 37ª edição da Corrida Sesc Homens do Fogo

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) vem intensificando, desde de setembro de 2024, ações do programa Movimenta Saeb. Trata-se de um conjunto de esforços para elevar os níveis de proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, etapas que são examinadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), de dois em dois anos, entre os meses de outubro e novembro.

Em 2025, as provas do Saeb serão aplicadas para alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e para o 3º ano do Ensino Médio da rede pública de ensino. Além dos estudantes, professores, diretores escolares e gestores de educação também participam do Saeb, preenchendo questionários contextuais. Na rede particular, a adesão não é obrigatória.

Entre as ações do Movimenta Saeb em todas as 13 diretorias regionais de educação, estão a frequente distribuição de materiais didáticos e recursos alinhados à matriz de referência do SAEB 2025, disponibilização de recursos digitais e interativos para potencializar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas e o projeto Mira na Meta, iniciativa gamificada que promove atividades educativas lúdicas e desafiadoras.

Na linha de frente também está a formação de gestores e professores com foco em práticas pedagógicas eficazes, alinhando ações pedagógicas às metas do Movimenta SAEB; o SaebCast, o Podcast da educação; articulação com as equipes estratégicas como a do Pré-Enem Digital e os simulados educacionais promovendo uma preparação contínua, intencional e estratégica dos estudantes.

Para a Seduc, além de aumentar o nível de proficiência e estimular o engajamento da comunidade escolar por melhores resultados, o Movimenta SAEB também objetiva reduzir as defasagens de aprendizagem identificadas ao longo do ano letivo. Tudo isso, otimizando os recursos pedagógicos e promovendo práticas pedagógicas intencionais, integradas e focadas na recomposição das aprendizagens.

O secretário de Educação, Alan Porto, observa que os resultados das provas do Saeb, aliados a outros dados, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Saímos da 22ª posição do Ideb, em 2019, para o 8º lugar, em 2023. Demos um salto de 14 posições no ranking do Ensino Médio”, afirma Alan.

Conforme o secretário, a meta da Seduc é colocar a rede pública de ensino entre as cinco mais bem avaliadas no país até 2026.

“Inicialmente, o marco era 2032, mas, diante dos resultados obtidos, junto com o governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta, baixamos a régua para o ano que vem. O resultado do Saeb 2025 será fundamental para atingirmos nosso objetivo”, conclui Alan Porto.

Fonte: Governo MT – MT