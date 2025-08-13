MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros age rápido e impede que incêndio em vegetação atinja casas
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na tarde de terça-feira (12.8), um incêndio em vegetação na região dos loteamentos Florais da Amazônia e Iporã, em Sinop (a 481 km de Cuiabá). A resposta rápida da corporação impediu que as chamas atingissem edificações e colocassem vidas em risco.
A equipe do 4º Batalhão de Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada por volta das 13h para atender a ocorrência, que teve início em uma área de vegetação seca. Devido às condições do local, o fogo se espalhou rapidamente em direção aos bairros residenciais, conforme relatou o major BM Lucas de Sousa Brito, comandante do 4º BBM.
Diante da dimensão da ocorrência, foram mobilizadas quatro viaturas dos bombeiros, sendo três caminhões de combate a incêndio, uma camionete, além de um drone para monitoramento aéreo. A operação contou também com o apoio da Prefeitura Municipal de Sinop, que disponibilizou dois caminhões-pipa e uma pá carregadeira para a construção de aceiros. Três caminhões-pipa da iniciativa privada também foram empregados no combate.
A atuação integrada e coordenada das equipes possibilitou o controle das chamas e a proteção das áreas de vegetação e das residências próximas. Não houve registro de vítimas nem de danos a estruturas. No entanto, o episódio serve de alerta para a população, conforme destacou o major.
“Essas casas que foram ameaçadas estão localizadas no limite de lotes que não foram devidamente limpos na época apropriada. São terrenos com vegetação alta, com mato crescido, que colocam em risco as propriedades. Quando chega essa época do ano, marcada pela seca, essas áreas ficam expostas tanto às queimadas irregulares quanto aos incêndios florestais”, explicou o comandante.

Escola de Governo está com inscrições abertas para o curso em gestão processos com ferramenta Bizagi Modeler
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, abriu inscrições para a capacitação em Gestão por Processos BPM e Notação BPMN com Bizagi Modeler. São 200 vagas exclusivas para servidores do Poder Executivo Estadual.
Os interessados devem se inscrever por meio deste link, até o dia 27 de agosto. O curso está estruturado em 10 módulos que, ao final, possibilitam a visualização e padronização de rotinas internas da administração pública.
O Bizagi Modeler é um software que contribui para a elaboração de manuais técnicos de processos e procedimentos, além de promover a construção coletiva, a transparência e a agilidade na tomada de decisões.
O material didático para a realização do curso ficará disponível via plataforma Classroom do dia 1º até o dia 26 de setembro. Os participantes que cumprirem os requisitos serão certificados com 20 horas-aula.
Essa ferramenta será combinada à metodologia de modelagem de processos de negócios (em inglês Business Process Model – BPM) e ao modelo de notação (em inglês Business Process Model and Notation – BPMN).
*Sob supervisão de Inácio de Paula

Mais de mil prêmios do Nota MT serão sorteados nesta quinta-feira (14)
A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (14.8), às 9h, o 87º sorteio do Programa Nota MT. Serão distribuídos 1.010 prêmios para os consumidores cadastrados no programa, que solicitaram a inclusão do CPF na nota durante o mês de julho.
Do total de prêmios, mil serão de R$ 500, cinco de R$ 10 mil, três de R$ 50 mil e dois de R$ 100 mil. O sorteio será realizado na sede da Sefaz e transmitido ao vivo pelas redes sociais da secretaria.
Nesta edição, o número de participantes alcançou 595.306 usuários, registrando um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2024. Ao todo, foram gerados 4.484.550 bilhetes eletrônicos para o sorteio, com crescimento de 18% em relação ao ano anterior.
Os bilhetes são gerados a partir das compras realizadas pelo cidadão no comércio mato-grossense, independentemente do valor. Os usuários do Nota MT podem consultá-los no site ou aplicativo do programa. Após fazer o login, basta selecionar a opção Sorteios, escolher Mensal Agosto 2025 e, em seguida, Meus Bilhetes.
O arquivo com a lista de bilhetes do sorteio sem a identificação completa do CPF é público e também pode ser consultado e baixado no site ou aplicativo do programa.

