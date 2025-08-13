Corpo de Bombeiros age rápido e impede que incêndio em vegetação atinja casas

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na tarde de terça-feira (12.8), um incêndio em vegetação na região dos loteamentos Florais da Amazônia e Iporã, em Sinop (a 481 km de Cuiabá). A resposta rápida da corporação impediu que as chamas atingissem edificações e colocassem vidas em risco.

A equipe do 4º Batalhão de Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada por volta das 13h para atender a ocorrência, que teve início em uma área de vegetação seca. Devido às condições do local, o fogo se espalhou rapidamente em direção aos bairros residenciais, conforme relatou o major BM Lucas de Sousa Brito, comandante do 4º BBM.

Diante da dimensão da ocorrência, foram mobilizadas quatro viaturas dos bombeiros, sendo três caminhões de combate a incêndio, uma camionete, além de um drone para monitoramento aéreo. A operação contou também com o apoio da Prefeitura Municipal de Sinop, que disponibilizou dois caminhões-pipa e uma pá carregadeira para a construção de aceiros. Três caminhões-pipa da iniciativa privada também foram empregados no combate.

A atuação integrada e coordenada das equipes possibilitou o controle das chamas e a proteção das áreas de vegetação e das residências próximas. Não houve registro de vítimas nem de danos a estruturas. No entanto, o episódio serve de alerta para a população, conforme destacou o major.

“Essas casas que foram ameaçadas estão localizadas no limite de lotes que não foram devidamente limpos na época apropriada. São terrenos com vegetação alta, com mato crescido, que colocam em risco as propriedades. Quando chega essa época do ano, marcada pela seca, essas áreas ficam expostas tanto às queimadas irregulares quanto aos incêndios florestais”, explicou o comandante.

Fonte: Governo MT – MT