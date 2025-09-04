MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros apaga incêndio em carreta na estrada do Batovi
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na quarta-feira (3.9), por volta das 19h15, para atender uma carreta que teria sido consumida pelas chamas na estrada do Batovi, a cerca de 4 km do distrito de Paredão Grande, em Barra do Garças (509 km de Cuiabá). Não houve registro de vítimas.
Ao chegarem no local, os bombeiros militares da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) encontraram a cabine do veículo já totalmente tomada pelo fogo. Um trator com caminhão-pipa auxiliava no controle inicial das chamas. A equipe utilizou aproximadamente 10 mil litros de água no combate direto ao incêndio.
Durante a ação, outra equipe que retornava de uma ocorrência prestou apoio, lançando mais 1 mil litros de água. Após o controle das chamas, foi realizado o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes do fogo e evitar o risco de reignição.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 37 incêndios florestais nesta quinta-feira (4)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu três incêndios florestais e mantém controlados cinco focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta quinta-feira (4.9), atuando diretamente no combate a 37 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais extintos estavam nos municípios de Poconé, Vila Rica e Itiquira. Já focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Nossa Senhora do Livramento, com dois focos ainda em monitoramento; Cláudia, com dois focos monitorados; e Querência, com somente um foco em monitoramento.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Cuiabá (Distrito do Aguaçu), Primavera do Leste, Nova Maringá, União do Sul, Feliz Natal, São José do Rio Claro, Confresa, Cocalinho, Torixoreu, Ribeirão Cascalheira, Porto dos Gaúchos, Aripuanã, Nova Canaã do Norte, Novo Mundo, Paranaíta e Terra Nova do Norte.
As ações estão igualmente concentradas em Marcelândia, com o combate a três focos ativos, além de Nova Bandeirantes, com quatro ocorrências. Os esforços também continuam nos municípios de Santo Antônio de Leverger, Vila Bela da Santíssima Trindade, Guarantã do Norte, Planalto da Serra, Alta Floresta, Peixoto de Azevedo e Barra do Garças, onde as equipes atuam no combate a dois focos ativos distintos em cada localidade.
Em Barra do Garças, as equipes atuam no combate a incêndios florestais na região da Serra do Roncador e no Parque Estadual da Serra Azul. As ações contam com o apoio de uma aeronave, que reforça as operações aéreas, além das equipes em solo.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 99 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 83 são incêndios florestais, sendo 15 em terras indígenas. Outros 16 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto de Azevedo; dois focos na Terra Indígena Maraiwatsede em Alto Boa Vista; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos no Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte.
Os focos também são registrados: na Terra Indígena São Marcos, em Barra do Garças; na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana; e na Terra Indígena Ubawawe, em Santo Antônio do Leste.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 16 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 185 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 73 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 36 estão na Amazônia e 29 no Cerrado e oito no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
