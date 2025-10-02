MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros aplica multa de R$ 80 milhões por incêndio criminoso no Parque Estadual da Serra Azul
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) aplicou uma multa administrativa de R$ 80 milhões ao proprietário de uma área privada onde teve início o incêndio que atingiu o Parque Estadual da Serra Azul, em Barra do Garças (a 511 km de Cuiabá). A penalidade foi imposta após conclusão da perícia que apontou a origem criminosa do fogo, causado por negligência humana no uso de fogueira durante um acampamento.
A autuação segue os critérios da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e do Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta sanções administrativas por infrações ambientais. O valor da multa foi calculado com base na extensão da área queimada, na gravidade dos danos ecológicos e nos riscos à biodiversidade local.
Segundo o tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), o incêndio consumiu 6.667,27 hectares do Parque e da Área de Proteção Ambiental (APA) Pé da Serra Azul. O combate às chamas mobilizou uma ampla força-tarefa, envolvendo aeronaves, maquinário pesado e o apoio de diversas equipes em solo, além de brigadistas e parceiros.
“O Corpo de Bombeiros Militar está alinhado à política de tolerância zero contra crimes ambientais do Governo do Estado. A fiscalização é um dos pilares do Plano Operacional da Temporada de Incêndios Florestais, garantindo respostas firmes e exemplares. A aplicação de multas reforça que o Estado não se omite diante de ações ilegais que provocam incêndios florestais, reafirmando nosso compromisso com a proteção do patrimônio natural e da sociedade”, afirmou o tenente-coronel Marcondes.
Além de fundamentar a autuação administrativa, o laudo pericial também foi encaminhado à Polícia Civil, responsável por dar continuidade à investigação criminal. O proprietário da área deverá responder por crime ambiental, podendo ser penalizado com multa e até pena de reclusão, conforme previsto na legislação ambiental brasileira.
O documento técnico também está sendo utilizado para orientar estratégias de prevenção e educação ambiental no entorno do Parque Serra Azul, cuja área é sensível devido à proximidade com a zona urbana e à intensa atividade recreativa.
O Parque Estadual da Serra Azul já está reaberto à visitação, mas permanece sob monitoramento constante. Inclusive, na quarta-feira (1º.10), dois novos focos de incêndio nas proximidades foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros Militar. Um homem foi preso em flagrante após ser filmado por câmeras de segurança ateando fogo na vegetação. Ele também responderá pelo crime ambiental.
Laudo confirma origem criminosa
Elaborado pelo CBMMT, o laudo pericial identificou o ponto inicial do incêndio por meio da análise de dados geoespaciais, padrões de queima da vegetação, vestígios físicos no solo e depoimentos de moradores da região. No local, peritos encontraram cinzas, troncos parcialmente queimados e indícios de uma fogueira recentemente utilizada.
Também foram identificadas folhas com sinais de congelamento térmico, característicos de fogo de baixa intensidade, o que indica o início do foco, que posteriormente se alastrou até a área de preservação. O laudo concluiu que o incêndio foi causado por ação antrópica com negligência, caracterizando crime ambiental.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 20 incêndios florestais nesta quinta-feira (2)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados quatro focos ativos, nas últimas 24 horas. As equipes seguem, nesta quinta-feira (2.10), no combate a outros 20 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios extintos estavam localizados nos municípios de Juara e Cocalinho. Já os incêndios, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de Nova Ubiratã, com dois focos sendo monitorados; em Tapurah e União do Sul.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais nos municípios de Pontes e Lacerda, que enfrenta quatro focos ativos; em Cáceres onde são combatidos três focos; e em Novo Santo Antônio, com dois focos.
Os bombeiros combatem ainda incêndios florestais nas cidades de Rosário Oeste, Nova Brasilândia, Alto Paraguai, Cláudia, Nova Ubiratã, Cocalinho, Colniza, Barra do Bugres, Nova Santa Helena, Guarantã do Norte e Barão de Melgaço
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 63 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 36 são incêndios florestais e outros 27 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados sete incêndios.
As ocorrências em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena São Marcos, em Barra do Garças; na Terra Indígena Vale do Guaporé, em Nova Lacerda; na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana; na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré e na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu em Paranatinga.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 27 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 225 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 48 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 14 são na Amazônia e 34 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Produtores de pequena escala participam da Feira do Empreendedor do Sebrae
Produtores de pequena escala vão participar da 14ª Feira do Empreendedor, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT), entre esta sexta e domingo (3 a 5.10), no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá. O evento acontece nos três dias, das 15h às 22h. Produtores e empresários vão ter acesso a 30 balcões voltados para comercialização de produtos de forma presencial.
Há também a opção de enviar produtos para serem vendidos no “Empório Origem”, uma loja com caixa único, onde empresários e produtores organizados pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT), em parceria com a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), vão disponibilizar produtos para venda.
Cada item é comercializado de acordo com o preço cobrado pelos empresários ou produtores de pequena escala. “Estou preparando cinco unidades de carga com produtos à base de Cumbaru (Baru ou Cumaru) para serem vendidos”, diz o presidente do Instituto Pantanal Pacífico, Carlos Vladimir Ariel Soria Garcia, da cadeia produtiva da semente.
Ele quer expandir o negócio a partir da visibilidade gerada pela feira. “Todos conhecem o Cumbaru por ter em grande, média e pequena propriedade do Cerrado, mas poucas pessoas sabem os benefícios para o organismo humano, como ômega 3, 6 e 9, além da fibra antioxidante, que pode ser aproveitada em farinhas de diversos tipos, como crua, paçoca e torrada. A castanha é oleaginosa, por isso produzimos em óleo, cápsula, gota e até creme”, destaca.
Segundo ele, o Sebrae é o canal necessário para sensibilizar parceiros comerciais, tanto públicos como privados. “Tem todo um processo para expandirmos a produção, baratearmos o custo e aumentar a renda dos produtores de pequena escala. O queijo, por exemplo, está em evidência. Um dia será o Cumbaru”, avalia. “Para mostrarmos os benefícios, a pessoa precisa experimentar e, assim, acreditar na viabilidade da produção. Não sou eu quem falo que o cumbaru é bom para o organismo, é a ciência. Em todas as universidades do Cerrado há estudos sobre a semente”.
A inscrição gratuita na Feira do Empreendedor é simples e pode ser feita com antecedência ao clicar aqui. O evento é uma oportunidade de empreender negócios, obter capacitação para começar ou melhorar o empreendimento, trocar experiências e fazer contatos estratégicos. Neste ano, o foco é a inovação. Tanto que o credenciamento está sendo feito por reconhecimento facial. O interessado deve baixar no dispositivo móvel o aplicativo Face Pass e cadastrar a imagem do rosto para liberar a entrada ao local.
O Sebrae também promete para este ano um ambiente climatizado e estruturado por setores de negócios, como representação comercial, negócios sustentáveis, tecnologia, serviços, máquinas, equipamentos, franquias e comércio. Estão previstas atrações nacionais, como da emresária Cris Arcangeli, o poeta e cordelista, Bráulio Bessa e o psicólogo e neurocientista brasileiro, Eslen Delanogare.
Saiba mais detalhes sobre a programação, iniciativas e expositores da Feira do Empreendedor no site oficial do evento.
Fonte: Governo MT – MT
