Corpo de Bombeiros apresenta plano de prevenção e resposta a queimadas e incêndios florestais

O 3º Batalhão Bombeiro Militar de Rondonópolis (212 km de Cuiabá) apresentou, nesta terça-feira (16.05), o Plano de Prevenção e Resposta às Queimadas Urbanas e Incêndios Florestais, durante a 2ª reunião de condução dos trabalhos de prevenção e preparação da Ttemporada de incêndios urbanos e rurais.

Na ocasião, o comandante Regional e do 3º BBM, coronel BM Fabrício Gomes Costa, destacou as ações estruturantes de prevenção, preparação e resposta realizadas em 2022 para a mitigação das queimadas e incêndios florestais em Rondonópolis. Considerando o plano de ação proposto no ano passado, o coronel reforçou as 14 ações que foram propostas e cumpridas com êxito, dentro dos prazos e metas previstas, e que resultaram em resultados extremamente positivos e assertivos.

Dentre as ações se destacam as atividades realizadas na TI Tadarimana, que resultaram em uma diminuição de 85% do número de incêndios florestais, as ações educativas nas escolas das redes públicas e privadas do município, e o trabalho de combate aos incêndios florestais e urbanos, que resultou na diminuição de, aproximadamente, 40% do número de focos de calor no município.

Conforme o coronel, os resultados também são frutos do trabalho conjunto com os parceiros como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gabinete de Apoio a Segurança Pública, Secretaria de Agricultura, Coder e Defesa Civil, Polícia Militar Ambiental, Exército Brasileiro, Juvam e Ministério Público do Meio Ambiente.

Para o ano de 2023 foi proposta a continuidade do planejamento estratégico e operacional do Corpo de Bombeiros Militar junto às outras agências, buscando cada vez mais a diminuição das queimadas urbanas e incêndios florestais no município.