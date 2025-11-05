Connect with us

MATO GROSSO

Corpo de Bombeiros atende duas ocorrências de acidente de trânsito

Publicado em

05/11/2025

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta terça-feira (4.11), duas ocorrências de acidente de trânsito em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá), que deixaram sete pessoas feridas.

Os atendimentos foram realizados pela 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM) em diferentes pontos da cidade.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 17h15, na Avenida Ênio Rospierski, no bairro Jaime Seiti Fujii. No local, a equipe da 13ª CIBM prestou socorro a três vítimas após uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta.

A ciclista, que estava caída ao chão, apresentava escoriações e corte contuso no rosto, sendo realizada a estabilização cervical, curativos e imobilização em prancha rígida. As demais vítimas, uma adolescente de 13 anos e uma mulher de 25, apresentavam ferimentos leves e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal.

Segunda ocorrência

Horas depois, às 21h51, a 13ª CIBM foi novamente acionada para atender um acidente no cruzamento da Avenida Izidoro Vivaldino Pivetta e a Estrada da Baiana. Um veículo havia saído da pista e caído em uma ribanceira, deixando quatro pessoas feridas.

Duas viaturas foram deslocadas para o atendimento, e no local as vítimas já estavam fora do veículo, que teve os airbags acionados.

Entre os feridos, um homem de 60 anos apresentava um quadro mais grave, com suspeita de fraturas e dores intensas na região torácica e abdominal. As demais vítimas, dois jovens de 19 anos e um homem de 27, tinham ferimentos moderados e escoriações. Todos foram estabilizados no local e encaminhados ao Hospital São Lucas.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de redobrar a atenção no trânsito, especialmente em vias com baixa visibilidade. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre veículos e realizar a manutenção preventiva dos automóveis.
Em caso de emergência, a população pode acionar a corporação pelo telefone 193.

Fonte: Governo MT – MT

Polícia Penal impede tentativa de fuga de presos custodiados na sala de Estado-Maior de penitenciária

Published

59 segundos atrás

on

05/11/2025

By

Policiais penais frustraram uma tentativa de fuga de presos, registrada no início da madrugada desta quarta-feira (5.11), no Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande. Os quatro presos estão detidos na sala de Estado-Maior da unidade prisional.

Por volta de uma hora da manhã, um policial que estava na torre de vigilância ouviu barulho vindo da sala e solicitou que a equipe em terra fizesse a checagem. Ao entrar no local, os policiais penais verificaram que o ferrolho da grade do banho de sol estava solto, demostrando que foi danificado.

Foi solicitado apoio de equipes especializadas da Polícia Penal e Polícia Militar e realizada a entrada na sala de Estado-Maior para revistas dos presos. Um dos detentos tentou avançar contra um policial e ameaçou as equipes.

Durante a revista, foram encontrados indícios que caracterizam a tentativa de fuga e diversos materiais ilícitos no espaço. Os quatro detentos que estavam na sala foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Várzea Grande.

Os presos, com idades de 52, 45, 63 e 30 anos, foram autuados em flagrante pelo delegado plantonista da Polícia Civil pelos delitos de associação criminosa e dano qualificado. Em seguida, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Cuiabá para exames de corpo de delito e serão apresentados em audiência de custódia do Poder Judiciário.

Fonte: Governo MT – MT

Atletas e técnico do programa de bolsas do Governo de MT são convocados para Surdolimpíadas de Verão no Japão

Published

1 minuto atrás

on

05/11/2025

By

Quatro bolsistas do programa Olimpus MT, que é mantido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), foram convocados para as Surdolimpíadas de Verão 2025 (Deaflympics 2025). O técnico de judô, Vinicius Vilela, e os atletas Pedro Dantas (judô), Williams Pereira (Karatê) e Marcos Paulo (Futsal) competem no evento, que ocorre de 15 a 26 de novembro, em Tóquio, no Japão.

Nessa terça-feira (4.11), o secretário da Secel, David Moura, fez a entrega do uniforme que a delegação mato-grossense usará durante a competição internacional.

“Agradecemos ao governador Mauro Mendes, por todo incentivo ao esporte mato-grossense, e à primeira dama, Virgínia Mendes, que abraçou a causa da inclusão de pessoas com deficiência no esporte. Parabéns aos nossos representantes de Mato Grosso, temos muito orgulho por essas convocações e ficamos na torcida pelas medalhas”, destacou David.

Com cerca de 6 mil participantes de mais de 70 países, em 21 modalidades esportivas, a competição visa promover a inclusão e a igualdade por meio do esporte, celebrando a diversidade e o talento de atletas surdos de todo o mundo. A edição de 2025 celebra o centenário das Surdolimpíadas, criadas em 1924, em Paris.

Conhecido como Big, o treinador Vinicius Vilela, foi convocado para integrar a comissão técnica da seleção brasileira de judô. Big é bolsista do Olimpus MT, na categoria Técnico Internacional e tem trajetória como atleta, árbitro e treinador.

Aos 32 anos, Williams Pereira compete na modalidade de karatê pela seleção brasileira de surdos. Bolsista do Olimpus MT, na categoria Internacional, o atleta conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Surdos, em 2024, e o ouro na Surdolimpíada Nacional, em 2023.

Marcos Paulo, que compete pela seleção brasileira de futsal, tem 29 anos, e é também bolsista do programa do Governo de Mato Grosso, na Categoria Internacional. O atleta foi campeão pelo Brasil no Pan-Americano de Futsal de Surdos, em 2024. E, neste ano, também foi convocado para o Mundial de Futsal de Surdos, na Itália.

Já Pedro Dantas, de 22 anos, é atendido pelo Olimpus MT na categoria Nacional. O atleta alcançou a vaga para as Surdolimpíadas após vencer o Campeonato Brasileiro de Judô para Surdos, em 2024.

As convocações foram feitas pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) e a participação mato-grossense é coordenada pela Federação Desportiva de Surdos de Mato Grosso (FDSMT).

Durante as Surdolimpíadas, atletas e técnicos estarão uniformizados pelo kit doado pela Secel, que é composto por uniformes para as competições de judô, karatê e futsal, uniformes social e de passeio, agasalho oficial, além de itens de viagem.

A delegação mato-grossense é formada ainda pelos representantes da FDSMT, Andrico Xavier, como delegado de Judô e Karatê, e Priscila Xavier, como delegada de natação.

Fonte: Governo MT – MT

