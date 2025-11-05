Corpo de Bombeiros atende duas ocorrências de acidente de trânsito

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta terça-feira (4.11), duas ocorrências de acidente de trânsito em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá), que deixaram sete pessoas feridas.

Os atendimentos foram realizados pela 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM) em diferentes pontos da cidade.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 17h15, na Avenida Ênio Rospierski, no bairro Jaime Seiti Fujii. No local, a equipe da 13ª CIBM prestou socorro a três vítimas após uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta.

A ciclista, que estava caída ao chão, apresentava escoriações e corte contuso no rosto, sendo realizada a estabilização cervical, curativos e imobilização em prancha rígida. As demais vítimas, uma adolescente de 13 anos e uma mulher de 25, apresentavam ferimentos leves e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal.

Segunda ocorrência

Horas depois, às 21h51, a 13ª CIBM foi novamente acionada para atender um acidente no cruzamento da Avenida Izidoro Vivaldino Pivetta e a Estrada da Baiana. Um veículo havia saído da pista e caído em uma ribanceira, deixando quatro pessoas feridas.

Duas viaturas foram deslocadas para o atendimento, e no local as vítimas já estavam fora do veículo, que teve os airbags acionados.

Entre os feridos, um homem de 60 anos apresentava um quadro mais grave, com suspeita de fraturas e dores intensas na região torácica e abdominal. As demais vítimas, dois jovens de 19 anos e um homem de 27, tinham ferimentos moderados e escoriações. Todos foram estabilizados no local e encaminhados ao Hospital São Lucas.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de redobrar a atenção no trânsito, especialmente em vias com baixa visibilidade. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre veículos e realizar a manutenção preventiva dos automóveis.

Em caso de emergência, a população pode acionar a corporação pelo telefone 193.

Fonte: Governo MT – MT