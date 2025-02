Corpo de Bombeiros capacita militares e civis no primeiro curso de perícia em incêndios e explosões

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) está realizando, ao longo desta semana, as atividades práticas do 1º Curso de Pós-Graduação em Perícia de Incêndio e Explosão (1º CPI). O curso é uma iniciativa pioneira no Estado a fim de capacitar profissionais, entre civis e militares de diversos estados brasileiros, sobre as etapas dos incêndios e os procedimentos técnicos necessários para a perícia em situações desse tipo.

O 1º CPI é promovido pela corporação em parceria com os Corpos de Bombeiros dos Estados do Espírito Santo e da Bahia. As aulas práticas são realizadas na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (EsFAP), no Distrito Industrial em Cuiabá, onde estão instalados os contêineres simuladores de incêndio.

No total, 28 alunos estão participando do curso, que combina ensino à distância (EAD) com atividades práticas, totalizando 430 horas-aula. Entre os alunos, estão 18 bombeiros militares de Mato Grosso, três peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), e sete oficiais dos Corpos de Bombeiros Militar dos estados de Rondônia, Espírito Santo, Goiás, Roraima e Tocantins.

De acordo com a tenente-coronel BM Karina Matos de Oliveira, coordenadora do curso, o objetivo principal da capacitação é aprimorar as estratégias de combate a incêndios e fortalecer a cultura de prevenção e segurança na sociedade.

“A Perícia de Incêndios e Explosões é fundamental para a prevenção e investigação no campo da segurança contra incêndios e pânico. O principal objetivo do curso é qualificar os profissionais para identificar a origem e as causas dos incêndios, contribuindo para a melhoria das normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar”, afirmou a tenente-coronel.

Ela ressaltou ainda que as atividades práticas desempenham um papel crucial na formação dos alunos, permitindo que eles adquiram as habilidades necessárias para atuar com precisão na investigação de incêndios em situações reais. “Além disso, a especialização possibilita o desenvolvimento de campanhas preventivas mais eficazes, promovendo ações educativas para a redução de riscos em edificações comerciais, residenciais e áreas florestais”, completou Karina.

Durante as aulas práticas, os alunos participam de simulações de perícia em cenários controlados, onde aprendem a identificar pontos de ignição, analisar danos estruturais, coletar vestígios de forma técnica e elaborar laudos periciais. Já foram realizadas queimas simulando uma residência, com colchões e móveis, além de um veículo. Também foram realizados testes com materiais combustíveis, permitindo o estudo do comportamento do fogo em diferentes condições por meio de uma queima no simulador.

A 2ª tenente BM Mirella Barbosa Camelo, do Corpo de Bombeiros Militar de Tocantins, destacou a importância do trabalho da corporação mato-grossense na formação de profissionais que possam atuar nesse campo tão específico, que é a perícia de incêndio.

“Está sendo uma experiência incrível, pois estamos conseguindo aplicar o que aprendemos durante a fase EAD agora na prática. Podemos observar ambientes de edificações e veículos após incêndios, aplicando toda a metodologia que estudamos. Só temos a agradecer ao CBMMT pela estrutura organizada, pela recepção e pelas instruções, que estão sendo fundamentais para o nosso aprendizado”, encerrou.

Outras atividades práticas ainda serão realizadas, como instrução sobre coleta de evidências, modelagem computacional, práticas de explosivos, mecânica e elétrica, além de perícia florestal. A previsão é de que a fase prática do curso seja encerrada no final deste mês.

Fonte: Governo MT – MT