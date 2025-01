Corpo de Bombeiros capacita professores municipais para atuação em primeiros socorros nas escolas

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) promoveu, nesta terça-feira (21.1), uma capacitação para os professores da rede de ensino municipal de Lucas do Rio Verde (a 332,9 km de Cuiabá), com o objetivo de prepará-los para agir em situações de emergência nas escolas.

A capacitação reuniu cerca de 1.400 educadores de escolas públicas no Centro de Eventos Roberto Munaretto e faz parte de uma parceria entre o CBMMT e a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, em cumprimento à Lei Lucas (nº 13.722/18).

A legislação federal estabelece a obrigatoriedade de capacitação de profissionais de escolas públicas e privadas da educação infantil e básica para o atendimento de emergências, com o intuito de reforçar a segurança de crianças e adolescentes no ambiente escolar.

De acordo com o major BM Gleiber de Campos Bertolazo, comandante da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM), essa parceria entre as instituições é muito importante, pois além de atender à exigência legal, os militares buscam disseminar uma cultura de prevenção, cuidado e responsabilidade entre os profissionais da educação.

“Essa não é a primeira vez que realizamos essa capacitação, mas, desta vez, conseguimos reunir todo o efetivo da Secretaria Municipal de Educação em um único ambiente, neste início do ano letivo. Tivemos a oportunidade de realizar essa palestra, que teve duração de cerca de quatro horas, com foco em procedimentos de primeiros socorros no ambiente escolar”, explicou.

A capacitação abordou práticas como a identificação de situações de risco, aplicação de técnicas básicas de primeiros socorros, como a desobstrução de vias aéreas (desengasgo) e reanimação cardiopulmonar (RCP), além de orientações sobre como os profissionais devem agir até a chegada das equipes de socorro especializadas.

“Essa é uma boa oportunidade para que possamos compartilhar muito conhecimento com a sociedade, especialmente com os professores, que estão em contato com várias turmas de diferentes idades ao longo de muitos anos de carreira. Por isso, é muito importante realizar essa reciclagem, revisitando e atualizando esse conteúdo”, disse o major.

Ainda segundo o major Bertolazo, essa é uma oportunidade para compartilhar um conteúdo que vai além da sala de aula. É uma ferramenta crucial que pode salvar uma vida.

“Sabemos que, infelizmente, os bombeiros não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E, com essa informação sendo distribuída dentro das escolas, através dos professores e demais profissionais da educação, temos uma segurança muito maior que crianças e adolescentes estarão mais protegidos. Em caso de alguma emergência, eles terão uma resposta imediata que pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte”, finalizou.

