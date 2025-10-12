MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 18 incêndios florestais neste domingo (12)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados dois focos ativos, nas últimas 24 horas. As equipes seguem, neste domingo (12.10), no combate a outros 18 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios extintos estavam localizados nas cidades de Cáceres e em Novo Santo Antônio. Já os incêndios que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação, por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço, com um foco em monitoramento em cada local.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais no município de Cáceres, que enfrenta quatro focos ativos, além das cidades de Poconé, Nova Ubiratã, Guarantã do Norte, Nova Santa Helena, União do Sul, Pontes e Lacerda, Ribeirão Cascalheira e Barra do Garças.
Os bombeiros combatem, ainda, incêndios em São José do Rio Claro, Alto Garças, Santo Antônio do Leverger, Paranatinga, Santo Antônio do Leste e Rosário Oeste.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 32 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 20 são incêndios florestais e outros 12 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Em área indígena, foram registrados dois incêndios.
As ocorrências em terras indígenas incluem: na Terra Indígena Vale do Guaporé, em Comodoro e na Terra Indígena Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 12 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 242 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 38 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 16 estão na Amazônia,18 no Cerrado e quatro no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros retira galhos de árvore que caíram em rodovia
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na tarde deste sábado (11.10), para atender uma ocorrência de queda de árvore na BR-070, sentido Barra do Garças.
A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ªCIBM) recebeu o chamado por volta das 18h15 e prontamente se deslocou até o ponto indicado.
Ao chegarem, os bombeiros constataram que a situação envolvia apenas os galhos de uma árvore que haviam caído e avançado sobre a pista.
Para fazer a retirada, a equipe da 6ª CIBM utilizou um motosserra, fazendo cortes e removendo os galhos.
Nenhum veículo foi atingido pelos galhos e não houve a necessidade de fechamento da via durante o procedimento.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate incêndio em caminhão e em área de vegetação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na tarde deste sábado (11.10), um incêndio em um caminhão e em uma área de vegetação às margens da rodovia MT-130.
A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ªCIBM) foi acionada por volta das 14h e prontamente se deslocou até o endereço.
Ao chegar, foi constatado que o veículo se tratava de um caminhão câmara fria que já estava totalmente tomado pelas chamas, que também se propagaram pela vegetação nas proximidades.
Para conter as chamas, a equipe fez o uso de técnicas de combate direto, sendo auxiliada pelos aceiros existentes nas cercas das propriedades, que limitaram a propagação do fogo.
Após a extinção total dos focos, foi feito o rescaldo, que consiste na eliminação de possíveis focos remanescentes e a verificação da área. Não houve vítimas.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 18 incêndios florestais neste domingo (12)
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio e lesão corporal em Arenápolis
A Polícia Militar prendeu um homem, de 34 anos, pelos crimes de tentativa de feminicídio e lesão corporal, na manhã...
Polícia Civil prende uma pessoa e localiza corpo de jovem assassinado por simpatizar com a polícia
A Delegacia de Vila Rica prendeu uma pessoa e localizou, nesse sábado (11.10), o corpo de Gabriel dos Santos Viana,...
Polícia Militar conduz cinco faccionados e apreende brinquedos que seriam distribuídos por facção
Equipes do 13º Batalhão e da Cavalaria de Lucas do Rio Verde prenderam uma mulher, três homens e uma adolescente,...
